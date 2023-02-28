Как изменятся российские водительские удостоверения с 1 марта?

Штрихкода на водительском удостоверении нового образца 2023 года не будет, однако это не единственное новшество

28 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Внешний вид российского водительского удостоверения преобразится с 1 марта 2023 года. Что изменится в этом документе и нужно ли поспешить с его заменой тем, у кого срок его действия истекает в 2023 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как и почему решили изменить водительское удостоверение?

На самом деле корректировки, можно сказать, косметические. На оборотной стороне водительского удостоверения просто теперь не будут печатать штрихкод. А связано это с тем, что считать его большинство инспекторов ДПС просто не могут.

Изначально предполагалась, что с помощью штрихкода сотрудники полиции будут проверять водителей по базам данных, но что-то пошло не так и на деле этой задумке так и не суждено было воплотиться в реальность. Для такого считывания необходимы планшеты, но их катастрофически не хватало. А даже те инспекторы, у кого они есть, отмечали, что считывались штрихкоды неидеально, поэтому сверяться с базами приходилось вручную, сообщает Drom.ru.

Так что штрихкод на водительских документах оказался просто бесполезен. К тому же сейчас набирает обороты другой проект – электронные водительские права, который Минцифры запустило через приложение "Госуслуги авто".

Что ещё изменится в водительских удостоверениях?

В водительских удостоверениях, которые будут выданы после 1 марта 2023 года, теперь будут указывать подкатегории:

А1 – лёгкие мотоциклы (объём мотора до 125 куб. см);

В1 – трициклы и квадрициклы (объём мотора более 50 куб. см);

С1 – лёгкие грузовики (с полной массой от 3,5 до 7,5 т);

С1Е – лёгкие грузовики с прицепом массой более 750 кг;

D1 – малые автобусы (пассажирских мест – от 8 до 16);

D1E – малые автобусы с прицепом массой более 750 кг.

К примеру, "СЕ" даёт право на управление автомобилем с прицепом, а "С1Е" с прицепом, разрешенная масса которого выше нормативной, но не превышает массу самого транспортного средства, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.

Правда ли, что водительские права, срок действия которых истекает в 2023 году, можно будет не менять?

Так и есть. По данным портала AvtoNews.ru, удостоверения, действие которых закончится в течение всего 2023 года, по инициативе ГИБДД и Министерства юстиции продлят ещё на три года. Однако если водитель планирует выезд за границу, права нужно будет обновить в обязательном порядке.