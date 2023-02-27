Водительские права изменятся в России с 1 марта

В силу вступают новые положения приказа о ПДД

27 февраля 2023, 13:29, ИА Амител

ГИБДД / Фото: amic.ru

В России с марта вступают в силу новые положения приказа МВД о Правилах дорожного движения, сообщает "Прайм".

Как уточнила юрист Елена Кудерко, изменения коснутся бланка водительского удостоверения и водительских категорий. Так, из нового образца прав уберут штрихкод, поскольку фактически сканирование кодов так и не вошло в практику при проверке документов.

"В категориях будут указывать подкатегории, "СЕ", к примеру, даёт право на управление автомобилем с прицепом, а "С1Е" с прицепом, разрешённая масса которого выше нормативной, но не превышает массу самого транспортного средства", – отмечает издание.

Из ПДД также исключается временное разрешение на право управления транспортным средством. При проверке документов водители теперь смогут предъявлять в электронном виде, в том числе полис ОСАГО, транспортную накладную для коммерческих перевозок или заказ-наряд.

Напомним, с 1 марта проверять водителей на опьянение тоже начнут по-новому.