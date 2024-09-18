Как меняется парк "Юбилейный" в Барнауле и что там сделают нового до конца года
В 2024 году в парке "Юбилейный" проходит самый масштабный этап благоустройства
18 сентября 2024, 16:10, ИА Амител
Детские площадки и пешеходные дорожки благоустроят в ближайшее время в парке "Юбилейный" в Барнауле. Напомним, здесь продолжается третий этап масштабной реконструкции. 17 сентября ход работ в самом большом парке краевой столицы проверил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Он прошелся по территории зеленой зоны и осмотрел завершенные и строящиеся объекты. Кроме Курышина в выездном совещании по поводу благоустройства парка приняли участие председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Перепечин и представители подрядной организации ООО "Русстрой".
Какие работы сейчас ведут в парке "Юбилейный"?
В парке обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки. Кроме того, рабочие укладывают резиновые покрытия на спортплощадках и устанавливают спортивное оборудование.
Как обещают подрядчики, уже совсем скоро в "Юбилейном" продолжат благоустройство детских площадок и начнут обустраивать дорожки со стороны улиц Чеглецова и Малахова.
Также в ближайшее время в парке заработают две площадки для выгула собак. Рабочие уже установили ограждение.
Этой осенью в "Юбилейном" высадят 144 дерева и 147 кустарников.
Какие работы должны быть сделаны в 2024 году?
Напомним, в этом году в парке "Юбилейный" проходит самый масштабный этап благоустройства. Стоимость работ составляет более 129 млн рублей.
Согласно плану, в 2024 году в "Юбилейном" должны быть организованы зоны активного отдыха, в том числе скейт-парк, роллердром, памп-трек. А также оборудованы зоны для игр в теннис, волейбол, бадминтон, футбол, спортивные тренажеры и многое другое.
"Напомним, что благоустройство парка "Юбилейный" стартовало в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году проходит самый масштабный этап благоустройства, стоимость работ составляет более 129 млн рублей. В общей сложности с 2022 по 2024 год на благоустройство парка "Юбилейный" планируется потратить более 316 млн рублей", – отметил Андрей Курышин во время выездного совещания.
По итогам осмотра парка заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту поручил комитету по благоустройству разместить на всех парковых объектах информационные таблички по их безопасной эксплуатации.
Когда начали благоустройство парка и когда закончат?
Окончание реконструкции парка в рамках третьего этапа запланировано на 14 октября.
Работы по благоустройству в "Юбилейном" были начаты в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На тот момент его территория был в удручающем состоянии, а потому было решено разбить работы на несколько этапов.
На первом этапе – в 2022 году – была благоустроена центральная аллея парка, а также аллея от пруда по улице Гущина. Тогда же организовали зону для проведения основных мероприятий. На втором этапе в парке установили наружное освещение и видеонаблюдение, обустроили сеть вело- и беговых дорожек, организовали проезды и парковки для велосипедов, тротуары и площадки. Поставили туалеты и провели электрические, водопроводные и канализационные сети.
А на четвертом этапе, в 2025 году, в "Юбилейном" благоустроят зону спокойного отдыха, дендросад, а также восстановят тропиночную сеть с учетом уже существующих направлений.
10:25:44 19-09-2024
Во всём парке негде укрыться от дождя,мамочки с детьми пока бегут до парковки все на сквозь
11:57:25 21-09-2024
Почему туалет в парке работает только до 17 часов, потом его закрывают на ключ
23:35:36 28-09-2024
В парке невозможно гулять из—за свободно бегающих собак без поводков. Хозяева собак на замечания реагируют агрессивно. Как заставить собачников соблюдать принятые законы по выгулу собак. Есть ли какие то механизмы по соблюдению данного закона.