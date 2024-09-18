Как меняется парк "Юбилейный" в Барнауле и что там сделают нового до конца года

В 2024 году в парке "Юбилейный" проходит самый масштабный этап благоустройства

18 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Благоустройство парка "Юбилейный" в Барнауле /Фото: barnaul.org

Детские площадки и пешеходные дорожки благоустроят в ближайшее время в парке "Юбилейный" в Барнауле. Напомним, здесь продолжается третий этап масштабной реконструкции. 17 сентября ход работ в самом большом парке краевой столицы проверил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Он прошелся по территории зеленой зоны и осмотрел завершенные и строящиеся объекты. Кроме Курышина в выездном совещании по поводу благоустройства парка приняли участие председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Перепечин и представители подрядной организации ООО "Русстрой".

Парк "Юбилейный" в Барнауле / Фото: barnaul.org

Какие работы сейчас ведут в парке "Юбилейный"?

В парке обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки. Кроме того, рабочие укладывают резиновые покрытия на спортплощадках и устанавливают спортивное оборудование.

Как обещают подрядчики, уже совсем скоро в "Юбилейном" продолжат благоустройство детских площадок и начнут обустраивать дорожки со стороны улиц Чеглецова и Малахова.

Также в ближайшее время в парке заработают две площадки для выгула собак. Рабочие уже установили ограждение.

Этой осенью в "Юбилейном" высадят 144 дерева и 147 кустарников.

Какие работы должны быть сделаны в 2024 году?

Напомним, в этом году в парке "Юбилейный" проходит самый масштабный этап благоустройства. Стоимость работ составляет более 129 млн рублей.

Согласно плану, в 2024 году в "Юбилейном" должны быть организованы зоны активного отдыха, в том числе скейт-парк, роллердром, памп-трек. А также оборудованы зоны для игр в теннис, волейбол, бадминтон, футбол, спортивные тренажеры и многое другое.

Выездное заседание чиновников Барнаула в парке "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

"Напомним, что благоустройство парка "Юбилейный" стартовало в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году проходит самый масштабный этап благоустройства, стоимость работ составляет более 129 млн рублей. В общей сложности с 2022 по 2024 год на благоустройство парка "Юбилейный" планируется потратить более 316 млн рублей", – отметил Андрей Курышин во время выездного совещания.

По итогам осмотра парка заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту поручил комитету по благоустройству разместить на всех парковых объектах информационные таблички по их безопасной эксплуатации.

Когда начали благоустройство парка и когда закончат?

Окончание реконструкции парка в рамках третьего этапа запланировано на 14 октября.

Работы по благоустройству в "Юбилейном" были начаты в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На тот момент его территория был в удручающем состоянии, а потому было решено разбить работы на несколько этапов.

Благоустройство парка "Юбилейный" в Барнауле / Фото: barnaul.org

На первом этапе – в 2022 году – была благоустроена центральная аллея парка, а также аллея от пруда по улице Гущина. Тогда же организовали зону для проведения основных мероприятий. На втором этапе в парке установили наружное освещение и видеонаблюдение, обустроили сеть вело- и беговых дорожек, организовали проезды и парковки для велосипедов, тротуары и площадки. Поставили туалеты и провели электрические, водопроводные и канализационные сети.

А на четвертом этапе, в 2025 году, в "Юбилейном" благоустроят зону спокойного отдыха, дендросад, а также восстановят тропиночную сеть с учетом уже существующих направлений.