НОВОСТИПроисшествия

Как минимум 7 человек погибли при обстреле Белгорода. Обновлено

Среди погибших — четверо детей

30 декабря 2023, 20:51, ИА Амител

Кадр: Baza
Кадр: Baza

Как минимум семь человек погибли и более 30 пострадали в результате обстрела Белгорода 30 декабря, сообщает Baza.

SHOT пишет, что погибло по меньшей мере 10 человек и 32 пострадали.

Отмечается, что ВСУ используют РЗСО "Град". Сейчас в городе задействованы все службы, перекрыты территории, где были прилеты.

Обновлено. По данным МЧС России, из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них – четыре ребенка. 

Вечером 29 декабря Украина также провела обстрел Белгорода, тогда погиб один человек, еще четыре оказались ранены.

Происшествия Белгородская область

Комментарии 4

Avatar Picture
Лея

21:12:59 30-12-2023

а почему нельзя из так долбануть, чтобы уже не проскальзывало на территорию РФ?!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:45 31-12-2023

Лея (21:12:59 30-12-2023) а почему нельзя из так долбануть, чтобы уже не проскальзывал... Бандеровцы ликуют и минусуют... Нелюди.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанка

22:00:41 30-12-2023

плачу...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:31 31-12-2023

У нас аамое лучшее в мире ПВО

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров