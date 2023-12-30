Как минимум 7 человек погибли при обстреле Белгорода. Обновлено
Среди погибших — четверо детей
30 декабря 2023, 20:51, ИА Амител
Кадр: Baza
Как минимум семь человек погибли и более 30 пострадали в результате обстрела Белгорода 30 декабря, сообщает Baza.
SHOT пишет, что погибло по меньшей мере 10 человек и 32 пострадали.
Отмечается, что ВСУ используют РЗСО "Град". Сейчас в городе задействованы все службы, перекрыты территории, где были прилеты.
Обновлено. По данным МЧС России, из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них – четыре ребенка.
Вечером 29 декабря Украина также провела обстрел Белгорода, тогда погиб один человек, еще четыре оказались ранены.
21:12:59 30-12-2023
а почему нельзя из так долбануть, чтобы уже не проскальзывало на территорию РФ?!
15:19:45 31-12-2023
Лея (21:12:59 30-12-2023) а почему нельзя из так долбануть, чтобы уже не проскальзывал... Бандеровцы ликуют и минусуют... Нелюди.
22:00:41 30-12-2023
плачу...
08:32:31 31-12-2023
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