Как мошенники научились красть деньги на Wildberries?

Рассказываем, на какие уловки идут злоумышленники на известном маркетплейсе

30 января 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый вид мошенничества набирает обороты на маркетплейсе Wildberries. Жертвами злоумышленников всё чаще становятся предприниматели, которые желая увеличить объём продаж решили воспользоваться услугами аналитиков. В итоге некоторым из таких бизнесменов торговать уже нечем. Как работает эта схема обмана, рассказываем на amic.ru.

В чём смысл этой схемы мошенничества на Wildberries?

Схема работает просто: на предпринимателей, которые продают товары на Wildberries, под видом аналитиков выходят мошенники. Они позиционируют себя как высокопрофессиональные специалисты и обещают за счёт своих знаний серьёзно повысить объём продаж. Для этого они предлагают перестроить стратегию продаж, от бизнесмена требуется лишь предоставить доступ к личному кабинету на интернет-площадке.

Как только логин и пароль получены, продажи действительно резко начинают идти в гору, но по самой минимальной цене. Отменить заказ и вернуть товар через техническую поддержку маркетплейса пострадавшие не смогли. В итоге бизнесмены теряют и деньги, и товар, пишут «Известия».

Что об этом говорят в Wildberries?

В Wildberries лишь разводят руками и говорят, что передавать данные личных кабинетов третьим лицам весьма рискованно. Но так как люди это делают добровольно, повлиять на это они просто не в силах. Если кража уже произошла, остаётся только идти в полицию.

Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса "Лаборатории Касперского" Алексей Киселёв подчёркивает, что персональные данные и пароли нужно держать в секрете и повышать свою цифровую грамотность.

"Любой пользователь, независимо от сферы деятельности, возраста, интересов, должен помнить, что доступ к аккаунту должен иметь только его владелец", – отметил эксперт.