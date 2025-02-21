По случаю Дня защитника Отечества в стране всегда объявляют официальный выходной

21 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

День защитника Отечества – первый большой государственный праздник в 2025 году, по случаю которого власти объявляют официальный выходной. Обычно производственный календарь удается сверстать так, чтобы у россиян было несколько свободных дней.

О том, как мы отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году? Всего два дня. К сожалению, в этом году длинных выходных не будет. Все дело в том, что 23 февраля и так выпадает на выходной день – это будет воскресенье.

2 Какие дни будут выходными по случаю 23 Февраля? Мы будем отдыхать в субботу (22 февраля) и воскресенье (23 февраля).

3 Когда выходим на работу после Дня защитника Отечества? На работу, как и всегда, нужно будет выходить в понедельник, 24 февраля.