Как мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2025 году и будут ли длинные выходные?
По случаю Дня защитника Отечества в стране всегда объявляют официальный выходной
21 февраля 2025, 11:35, ИА Амител
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
День защитника Отечества – первый большой государственный праздник в 2025 году, по случаю которого власти объявляют официальный выходной. Обычно производственный календарь удается сверстать так, чтобы у россиян было несколько свободных дней.
О том, как мы отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году, – в материале amic.ru.
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Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году?
Всего два дня. К сожалению, в этом году длинных выходных не будет. Все дело в том, что 23 февраля и так выпадает на выходной день – это будет воскресенье.
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Какие дни будут выходными по случаю 23 Февраля?
Мы будем отдыхать в субботу (22 февраля) и воскресенье (23 февраля).
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Когда выходим на работу после Дня защитника Отечества?
На работу, как и всегда, нужно будет выходить в понедельник, 24 февраля.
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Пятница, 21 февраля, – сокращенный день или нет?
Нет. Дело в том, что на час сокращаются лишь предпраздничные дни, которые идут непосредственно перед датой торжества. Пятница не подходит под эти условия, а потому мы будем трудиться по стандартному графику.
Читайте также в сюжете: День защитника Отечества
08:04:12 13-02-2025
А на день святого валентина будут отдыхать? Все торгаши кругом твердят, что это праздник.
08:24:23 13-02-2025
Гость (08:04:12 13-02-2025) А на день святого валентина будут отдыхать? Все торгаши круг... Можно подумать что по пятницам кто то вообще работает
08:50:08 13-02-2025
Гость (08:24:23 13-02-2025) Можно подумать что по пятницам кто то вообще работает... Я работаю. И по пятницам и по субботам даже. И полный рабочий день, не сокращённый, до 19 часов.
09:04:24 13-02-2025
Гость (08:50:08 13-02-2025) Я работаю. И по пятницам и по субботам даже. И полный рабочи... Фигово. Мои соболезнования
09:31:40 13-02-2025
Гость (08:50:08 13-02-2025) Я работаю. И по пятницам и по субботам даже. И полный рабочи... ну и зря
09:03:40 13-02-2025
Гость (08:24:23 13-02-2025) Можно подумать что по пятницам кто то вообще работает... Вы из какой Администрации будете? Из районной, городской, или, может, краевой?
10:44:21 13-02-2025
Гость (09:03:40 13-02-2025) Вы из какой Администрации будете? Из районной, городской, и... им нужно платить за то, чтобы они ничего не делали.
11:46:14 21-02-2025
Гость (08:24:23 13-02-2025) Можно подумать что по пятницам кто то вообще работает... Если вы из министерства или администрации, то знайте, что есть люди, которые деньги зарабатывают, а не просто получают, как вы.
13:45:03 21-02-2025
Гость (11:46:14 21-02-2025) Если вы из министерства или администрации, то знайте, что ес... Ну так правильно - одни получают зарплату, другие - жалованье. А это разные вещи...
09:02:03 13-02-2025
я в пятницу до 14,00 а то и раньше ...
09:17:23 13-02-2025
Выходные дни по случаю 23 февраля и 8 марта перенесли на майские, для садистов красота. Дождь и слякоть, а они на родных грядках.
09:55:30 13-02-2025
заотдыхались.
и так по производственному календарю всю страну с 29.12 по 08.01 в коматоз отправили.
10:36:34 13-02-2025
Гость (09:55:30 13-02-2025) заотдыхались.и так по производственному календарю всю ст... Ну так работай. Чего тут отираешься?
11:10:10 13-02-2025
Гость (10:36:34 13-02-2025) Ну так работай. Чего тут отираешься?... А ты что отираешься? Он, может, как раз работает. Очевидно, на удаленке. Во время кофе-тайма пишет комменты. Короткая смена деятельности равносильна отдыху.
13:51:27 13-02-2025
Гость (11:10:10 13-02-2025) А ты что отираешься? Он, может, как раз работает. Очевидно, ...
ага во время смузи через клизму!
12:53:27 21-02-2025
у меня вариант один - нажраться как дикая свинья.