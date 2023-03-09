Дополнительный нерабочий день в марте – это прекрасно. Но когда уже будут несколько дней отдыха подряд?

09 марта 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В 2023 году Международный женский день выпал так, что устроить по случаю праздника длинные выходные не получилось. Мы лишь отдохнули один день среди недели, а затем вернулись к работе. Впрочем, весной 2023-го устроить себе мини-отпуск всё же получится.

Рассказываем, когда следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать.

1 Когда следующие длинные выходные в 2023 году? В конце апреля и начале мая. Впереди у нас сразу два праздника, по случаю которых в стране объявляют официальные выходные: 1 мая и День Победы. Так что и длинные выходные у нас будут дважды.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на Первомай? Три. 1 мая в 2023 году выпадает на понедельник. Поэтому отдыхать мы будем 29 и 30 апреля, а также 1 мая. На работу нужно будет выходить во вторник, 2 мая.