Когда следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать?
Дополнительный нерабочий день в марте – это прекрасно. Но когда уже будут несколько дней отдыха подряд?
09 марта 2023, 07:16, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В 2023 году Международный женский день выпал так, что устроить по случаю праздника длинные выходные не получилось. Мы лишь отдохнули один день среди недели, а затем вернулись к работе. Впрочем, весной 2023-го устроить себе мини-отпуск всё же получится.
Рассказываем, когда следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать.
1
Когда следующие длинные выходные в 2023 году?
В конце апреля и начале мая. Впереди у нас сразу два праздника, по случаю которых в стране объявляют официальные выходные: 1 мая и День Победы. Так что и длинные выходные у нас будут дважды.
2
Сколько дней мы будем отдыхать на Первомай?
Три. 1 мая в 2023 году выпадает на понедельник. Поэтому отдыхать мы будем 29 и 30 апреля, а также 1 мая.
На работу нужно будет выходить во вторник, 2 мая.
3
Сколько дней мы будем отдыхать на День Победы?
В связи с 9 Мая мы будем отдыхать ещё больше: четыре дня подряд. Выходными будут 6 мая (суббота), 7 мая (воскресенье), 8 мая (понедельник) 9 мая (вторник).
К работе нужно будет возвращаться в среду, 10 мая.
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