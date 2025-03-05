Как мы отдыхаем на 8 Марта в 2025 году и будет ли дополнительный выходной?
В этот раз Международный женский день выпадает на субботу
05 марта 2025, 08:15, ИА Амител
Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
На 23 Февраля россиянам, трудящимся на пятидневке, не удалось отдохнуть дополнительный день – праздник выпал на выходной. Международный женский день в этом году, кстати, также выпал на выходной.
О том, сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.
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Сколько дней мы отдыхаем на 8 Марта в 2025 году?
Из-за того, что Международный женский день и так выпадает на субботу, мы будем отдыхать лишь два дня. К сожалению, длинных выходных и в этот раз не предвидится.
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Какие дни будут выходными по случаю Международного женского дня?
Выходными будут суббота (8 марта) и воскресенье (9 марта).
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Когда выходим на работу после 8 Марта?
В понедельник, 10 марта, нужно будет возвращаться к работе.
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Почему на 8 Марта не будет дополнительного выходного?
Официальный выходной день, который положен по случаю праздника, не "сгорел". Просто его перенесли на пятницу, 13 июня. Так что длинные выходные обязательно будут, но только летом – по случаю Дня России.
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08:33:31 05-03-2025
Какой День России? Сколько можно праздники из пальца высасывать? Это не праздник...Это горе для осколка некогда Великой державы... В этот день надо траур объявлять.
09:50:14 05-03-2025
Дюша (08:33:31 05-03-2025) Какой День России? Сколько можно праздники из пальца высасыв... Там ещё инициатива подоспела церковные сделать выходными!
09:58:42 05-03-2025
Гость (09:50:14 05-03-2025) Там ещё инициатива подоспела церковные сделать выходными!... вы определитесь себе.
хотите оставаться в прошлом - велкам на кладбище. спокойно, тихо, температура +4 на глубине 2 метра.
хотите жить - размножайтесь, находите новое, трудитесь.
кстати для информации: СССР ликвидировали.
08:07:54 06-03-2025
Musik (09:58:42 05-03-2025) вы определитесь себе.хотите оставаться в прошлом - велка... А вы очевидно уже определились.
Хотите в будущее - садитесь в свой пепелац и по газам, температура и давление там в норме,
хотите размножаться - секасом занимаетесь, находите в этом что-то новое, отдыхаете.
кстати приём психолога сейчас не так дорого стоит.