В этот раз Международный женский день выпадает на субботу

05 марта 2025, 08:15, ИА Амител

Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На 23 Февраля россиянам, трудящимся на пятидневке, не удалось отдохнуть дополнительный день – праздник выпал на выходной. Международный женский день в этом году, кстати, также выпал на выходной.

О том, сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней мы отдыхаем на 8 Марта в 2025 году? Из-за того, что Международный женский день и так выпадает на субботу, мы будем отдыхать лишь два дня. К сожалению, длинных выходных и в этот раз не предвидится.

2 Какие дни будут выходными по случаю Международного женского дня? Выходными будут суббота (8 марта) и воскресенье (9 марта).

3 Когда выходим на работу после 8 Марта? В понедельник, 10 марта, нужно будет возвращаться к работе.