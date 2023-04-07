Накануне amic.ru сообщал, что депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о длинных майских выходных – с 1 по 9 мая ежегодно.

Правда, при этом авторы документа хотят сократить новогоднюю нерабочую неделю и объявить выходными дни с 1 по 3 января.

Поправки предлагают внести в статью 112 Трудового кодекса.