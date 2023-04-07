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Как мы отдыхаем на майские праздники 2023?

Стало известно, какие дни будут выходными в мае 2023-го

07 апреля 2023, 10:25, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В этом году россиян ожидают семь выходных в честь майских праздников.

В какие дни отдыхаем в мае 2023 года – читайте на amic.ru.

1

Какие дни – выходные в связи с 1 мая?

В честь Дня труда жители страны смогут отдохнуть три дня – с 29 апреля по 1 мая, пишет РИА Новости.

Затем, с 2 мая, начнётся четырёхдневная рабочая неделя.

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А какие дни будут нерабочими в честь 9 мая?

К Дню Победы нерабочими объявят дни с 6 по 9 мая. Так что всего россиян ожидает неделя отдыха на майские праздники.

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Правда ли, что майские праздники – последние длинные выходные в этом году?

Да, правда. После майских праздников планируют только три выходных с 10 по 12 июня, а также с 4 по 6 ноября.

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Что за законопроект о длинных выходных внесли депутаты?

Накануне amic.ru сообщал, что депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о длинных майских выходных – с 1 по 9 мая ежегодно.

Правда, при этом авторы документа хотят сократить новогоднюю нерабочую неделю и объявить выходными дни с 1 по 3 января.

Поправки предлагают внести в статью 112 Трудового кодекса.

"Наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники наконец стали длинными. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", – заявил вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков.

праздники День Победы Госдума Законопроекты

Комментарии 1

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Гость

10:48:05 07-04-2023

С учетом законных выходных, дополнительно только 3 дня на 2 майских праздника!

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