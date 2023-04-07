Как мы отдыхаем на майские праздники 2023?
Стало известно, какие дни будут выходными в мае 2023-го
07 апреля 2023, 10:25, Анастасия Бичакова
В этом году россиян ожидают семь выходных в честь майских праздников.
В какие дни отдыхаем в мае 2023 года – читайте на amic.ru.
Какие дни – выходные в связи с 1 мая?
В честь Дня труда жители страны смогут отдохнуть три дня – с 29 апреля по 1 мая, пишет РИА Новости.
Затем, с 2 мая, начнётся четырёхдневная рабочая неделя.
А какие дни будут нерабочими в честь 9 мая?
К Дню Победы нерабочими объявят дни с 6 по 9 мая. Так что всего россиян ожидает неделя отдыха на майские праздники.
Правда ли, что майские праздники – последние длинные выходные в этом году?
Да, правда. После майских праздников планируют только три выходных с 10 по 12 июня, а также с 4 по 6 ноября.
Что за законопроект о длинных выходных внесли депутаты?
Накануне amic.ru сообщал, что депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о длинных майских выходных – с 1 по 9 мая ежегодно.
Правда, при этом авторы документа хотят сократить новогоднюю нерабочую неделю и объявить выходными дни с 1 по 3 января.
Поправки предлагают внести в статью 112 Трудового кодекса.
"Наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники наконец стали длинными. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", – заявил вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков.
10:48:05 07-04-2023
С учетом законных выходных, дополнительно только 3 дня на 2 майских праздника!