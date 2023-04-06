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Правда ли, что в России хотят ввести длинные выходные с 1 по 9 мая?

Депутаты Госдумы внесли законопроект о длинных майских выходных

06 апреля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы предложили растянуть майские выходные на дни с 1 по 9 мая.

Что это значит и откуда могут перенести выходные – читайте на amic.ru.

Почему майские выходные хотят сделать длинными?

Депутаты от "Новых людей" предложили сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, чтобы всё это время можно было находиться на даче.

Соответствующий законопроект они представили в Госдуму. Поправки хотят внести в статью 112 Трудового кодекса.

"Наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники наконец стали длинными. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", – считает Даванков.

Правда ли, что новогоднюю неделю хотят сократить?

Да, правда. По законопроекту, новогоднюю неделю хотят сократить на несколько дней, заявил вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков. Об этом пишет РИА Новости.

Так, выходными предлагают объявить 1-3 января, подчеркнул парламентарий. А четыре дня, получается, перенесут на майские праздники.

Как отдыхаем на майские праздники 2023?

В 2023 году выходными, связанными с Днём труда и Днём Победы, объявили 1, 8 и 9 мая.

Кроме того, россияне будут отдыхать 29-30 апреля и 6-7 мая. Эти дни приходятся на субботы и воскресенья.

Фото: pixabay.com

Когда следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать?

Дополнительный нерабочий день в марте – это прекрасно. Но когда уже будут несколько дней отдыха подряд?
НОВОСТИВопрос дня

праздники Госдума законопроекты

Комментарии 13

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Гость

11:48:44 06-04-2023

"Новые люди"-идите боком и чуть в сторону, не смейте трогать НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ,руки прочь.

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Гость

13:10:42 06-04-2023

Гость (11:48:44 06-04-2023) "Новые люди"-идите боком и чуть в сторону, не смейте трогать... Лучше уж в мае на природе, чем в январе на диване салаты жрать!!! Хорошо, если пройдет закон

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Гость

14:19:54 06-04-2023

Гость (13:10:42 06-04-2023) Лучше уж в мае на природе, чем в январе на диване салаты жра... В мае на природе и так отдыхаем на первомайские, потом на 9 мая. А зимой вам кто запрещает вместо дивана на лыжную базу съездить или на каток?

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Гость

15:38:47 06-04-2023

Гость (13:10:42 06-04-2023) Лучше уж в мае на природе, чем в январе на диване салаты жра... А вы не жрите,вставайте на лыжи...Мороз и солнце день чудесный!!!!

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Дед Мороз

11:52:47 06-04-2023

Руки прочь от Новогодних выходных! Предлагают оставить как есть Новогодние выходные и сделать майские с 1 по 9.

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Элен без ребят

11:58:13 06-04-2023

"новые люди", гоу хоум!

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Гость

12:34:47 06-04-2023

Надоели уже эти псевдореформаторы со своими гениальными идеями.

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Гость

12:37:25 06-04-2023

Вот забава - выходные туда-сюда перебрасывать! И сколько за принятие этой инициативы дЭпутаты получат?

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Гость

12:44:18 06-04-2023

Новые люди очень далеки от старых, населяющих территорию РФ

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Гость

12:58:26 06-04-2023

Было бы здОрово.

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Гость

13:21:35 06-04-2023

алкогольное лобби продавливает закон, видимо. Что бы люди пили на природе целую неделю.

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Гость

13:26:29 06-04-2023

каждый год об этом говорят.

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Джамшут

15:30:21 06-04-2023

Зимой на скамейке не посидишь, а в мае самое то побухать на скамейке под окнами неделю.

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