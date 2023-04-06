Депутаты Госдумы внесли законопроект о длинных майских выходных

06 апреля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы предложили растянуть майские выходные на дни с 1 по 9 мая.

Что это значит и откуда могут перенести выходные – читайте на amic.ru.

Почему майские выходные хотят сделать длинными?

Депутаты от "Новых людей" предложили сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, чтобы всё это время можно было находиться на даче.

Соответствующий законопроект они представили в Госдуму. Поправки хотят внести в статью 112 Трудового кодекса.

"Наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники наконец стали длинными. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", – считает Даванков.

Правда ли, что новогоднюю неделю хотят сократить?

Да, правда. По законопроекту, новогоднюю неделю хотят сократить на несколько дней, заявил вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков. Об этом пишет РИА Новости.

Так, выходными предлагают объявить 1-3 января, подчеркнул парламентарий. А четыре дня, получается, перенесут на майские праздники.

Как отдыхаем на майские праздники 2023?

В 2023 году выходными, связанными с Днём труда и Днём Победы, объявили 1, 8 и 9 мая.

Кроме того, россияне будут отдыхать 29-30 апреля и 6-7 мая. Эти дни приходятся на субботы и воскресенья.