Правда ли, что в России хотят ввести длинные выходные с 1 по 9 мая?
Депутаты Госдумы внесли законопроект о длинных майских выходных
06 апреля 2023, 11:37, ИА Амител
Депутаты Госдумы предложили растянуть майские выходные на дни с 1 по 9 мая.
Что это значит и откуда могут перенести выходные – читайте на amic.ru.
Почему майские выходные хотят сделать длинными?
Депутаты от "Новых людей" предложили сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, чтобы всё это время можно было находиться на даче.
Соответствующий законопроект они представили в Госдуму. Поправки хотят внести в статью 112 Трудового кодекса.
"Наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники наконец стали длинными. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", – считает Даванков.
Правда ли, что новогоднюю неделю хотят сократить?
Да, правда. По законопроекту, новогоднюю неделю хотят сократить на несколько дней, заявил вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков. Об этом пишет РИА Новости.
Так, выходными предлагают объявить 1-3 января, подчеркнул парламентарий. А четыре дня, получается, перенесут на майские праздники.
Как отдыхаем на майские праздники 2023?
В 2023 году выходными, связанными с Днём труда и Днём Победы, объявили 1, 8 и 9 мая.
Кроме того, россияне будут отдыхать 29-30 апреля и 6-7 мая. Эти дни приходятся на субботы и воскресенья.
11:48:44 06-04-2023
"Новые люди"-идите боком и чуть в сторону, не смейте трогать НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ,руки прочь.
13:10:42 06-04-2023
Гость (11:48:44 06-04-2023) "Новые люди"-идите боком и чуть в сторону, не смейте трогать... Лучше уж в мае на природе, чем в январе на диване салаты жрать!!! Хорошо, если пройдет закон
14:19:54 06-04-2023
Гость (13:10:42 06-04-2023) Лучше уж в мае на природе, чем в январе на диване салаты жра... В мае на природе и так отдыхаем на первомайские, потом на 9 мая. А зимой вам кто запрещает вместо дивана на лыжную базу съездить или на каток?
15:38:47 06-04-2023
Гость (13:10:42 06-04-2023) Лучше уж в мае на природе, чем в январе на диване салаты жра... А вы не жрите,вставайте на лыжи...Мороз и солнце день чудесный!!!!
11:52:47 06-04-2023
Руки прочь от Новогодних выходных! Предлагают оставить как есть Новогодние выходные и сделать майские с 1 по 9.
11:58:13 06-04-2023
"новые люди", гоу хоум!
12:34:47 06-04-2023
Надоели уже эти псевдореформаторы со своими гениальными идеями.
12:37:25 06-04-2023
Вот забава - выходные туда-сюда перебрасывать! И сколько за принятие этой инициативы дЭпутаты получат?
12:44:18 06-04-2023
Новые люди очень далеки от старых, населяющих территорию РФ
12:58:26 06-04-2023
Было бы здОрово.
13:21:35 06-04-2023
алкогольное лобби продавливает закон, видимо. Что бы люди пили на природе целую неделю.
13:26:29 06-04-2023
каждый год об этом говорят.
15:30:21 06-04-2023
Зимой на скамейке не посидишь, а в мае самое то побухать на скамейке под окнами неделю.