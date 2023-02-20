Сколько будет выходных в связи с 23 Февраля?

20 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. В связи с этим день традиционно объявляют нерабочим. Но если праздник выпадает в календаре удачно, то устраивают длинные выходные.

Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Дня защитника Отечества в 2023 году и когда нужно будет выходить на работу.

1 Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня защитника Отечества? Четыре. Несмотря на то, что в 2023 году 23 февраля выпадает на четверг, производственный календарь составили так, что пятница тоже будет выходной. Поэтому у нас будут настоящие длинные выходные. По крайней мере, так будут отдыхать те, кто работает на пятидневке.

2 Какие дни будут выходными? Выходными будут дни 23, 24, 25 и 26 февраля: это четверг, пятница, суббота и воскресенье.

3 Когда мы выходим на работу? На работу нужно будет выходить в понедельник, 27 февраля.