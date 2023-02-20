НОВОСТИОбщество

Как мы отдыхаем по случаю Дня защитника Отечества и когда выходить на работу?

Сколько будет выходных в связи с 23 Февраля?

20 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. В связи с этим день традиционно объявляют нерабочим. Но если праздник выпадает в календаре удачно, то устраивают длинные выходные.

Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Дня защитника Отечества в 2023 году и когда нужно будет выходить на работу.

1

Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня защитника Отечества?

Четыре. Несмотря на то, что в 2023 году 23 февраля выпадает на четверг, производственный календарь составили так, что пятница тоже будет выходной.
Поэтому у нас будут настоящие длинные выходные. По крайней мере, так будут отдыхать те, кто работает на пятидневке.
2

Какие дни будут выходными?

Выходными будут дни 23, 24, 25 и 26 февраля: это четверг, пятница, суббота и воскресенье.
3

Когда мы выходим на работу?

На работу нужно будет выходить в понедельник, 27 февраля.
4

Будет ли 22 февраля сокращённым днём?

Да. Поскольку 23 февраля – официальный праздничный выходной, идущий перед ним день будет сокращённым. Это значит, что в среду, 22 февраля, с работы можно будет уйти на час раньше.
Фото: pixabay.com

Как мы отдыхаем в феврале 2023 года и будут ли длинные выходные?

В последний месяц зимы мы отмечаем День защитника Отечества. Получится ли устроить себе мини-отпуск?
НОВОСТИВопрос дня

Комментарии 7

  • Четыре дня будем отдыхать.И пусть весь мир подождёт...
    18 февраля, Гость   Ответить
  • по случаю? типа .. оппа.. выпал случай? вообще то это запланированные и утвержденные дни
    20 февраля, Гость   Ответить
  • не 4, а 2! Надо же ,воскресенье разрешили отдохнуть, это как - пришла зима настало лето, спасибо партии за это.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • спасибо партии за это. - троекратное ...УРА!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • троекратное ...УРА!--- два коротких и одно длииииииииное
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Хоть так, а вот на 8 МАРТА -ДИСКРИМИНАЦИЯ! 1 день отдыха! Как так стало возможным??? Вот спасибо, так СПАСИБО!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • 1 день отдыха! ----- у вас пенсия раньше начинается.
    20 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров