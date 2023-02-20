Как мы отдыхаем по случаю Дня защитника Отечества и когда выходить на работу?
Сколько будет выходных в связи с 23 Февраля?
20 февраля 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. В связи с этим день традиционно объявляют нерабочим. Но если праздник выпадает в календаре удачно, то устраивают длинные выходные.
Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Дня защитника Отечества в 2023 году и когда нужно будет выходить на работу.
1
Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня защитника Отечества?
Четыре. Несмотря на то, что в 2023 году 23 февраля выпадает на четверг, производственный календарь составили так, что пятница тоже будет выходной.
Поэтому у нас будут настоящие длинные выходные. По крайней мере, так будут отдыхать те, кто работает на пятидневке.
2
Какие дни будут выходными?
Выходными будут дни 23, 24, 25 и 26 февраля: это четверг, пятница, суббота и воскресенье.
3
Когда мы выходим на работу?
На работу нужно будет выходить в понедельник, 27 февраля.
4
Будет ли 22 февраля сокращённым днём?
Да. Поскольку 23 февраля – официальный праздничный выходной, идущий перед ним день будет сокращённым. Это значит, что в среду, 22 февраля, с работы можно будет уйти на час раньше.
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