Рассказываем, сколько будет выходных дней и когда выходить на работу

06 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Международный женский день – по-настоящему весенний праздник. Мужчины дарят своим жёнам, девушкам, мамам, дочерям, бабушкам, сёстрам, подругам и всем остальным женщинам цветы, а также делают искренние комплименты. От того 8 Марта пропитано теплотой и яркими эмоциями.

К тому же, 8 марта в России – официальный выходной. Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Международного женского дня в 2023 году.

1 Будут ли длинные выходные на 8 Марта в 2023 году? Увы, нет. 8 марта в 2023 году выпадает на среду. Поэтому производственный календарь не удалось составить таким образом, чтобы у россиян были длинные выходные.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2023 году? Всего один. Выходным будет сам праздничный день – 8 Марта.

3 Будет ли 7 марта сокращённым рабочим днём? Да. Как и все дни накануне праздничных выходных, 7 марта будет сокращённым. Так что с работы можно будет уйти на час пораньше. Естественно, такой распорядок будет не во всех организациях. Поэтому прежде чем покидать рабочее место, лучше уточнить вопрос у своего начальства.