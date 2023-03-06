Как мы отдыхаем по случаю Международного женского дня в 2023 году?
Рассказываем, сколько будет выходных дней и когда выходить на работу
06 марта 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Международный женский день – по-настоящему весенний праздник. Мужчины дарят своим жёнам, девушкам, мамам, дочерям, бабушкам, сёстрам, подругам и всем остальным женщинам цветы, а также делают искренние комплименты. От того 8 Марта пропитано теплотой и яркими эмоциями.
К тому же, 8 марта в России – официальный выходной. Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Международного женского дня в 2023 году.
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Будут ли длинные выходные на 8 Марта в 2023 году?
Увы, нет. 8 марта в 2023 году выпадает на среду. Поэтому производственный календарь не удалось составить таким образом, чтобы у россиян были длинные выходные.
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Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2023 году?
Всего один. Выходным будет сам праздничный день – 8 Марта.
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Будет ли 7 марта сокращённым рабочим днём?
Да. Как и все дни накануне праздничных выходных, 7 марта будет сокращённым. Так что с работы можно будет уйти на час пораньше.
Естественно, такой распорядок будет не во всех организациях. Поэтому прежде чем покидать рабочее место, лучше уточнить вопрос у своего начальства.
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Когда мы выходим на работу?
В четверг, 9 марта, нужно будет выходить на работу.
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