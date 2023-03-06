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Как мы отдыхаем по случаю Международного женского дня в 2023 году?

Рассказываем, сколько будет выходных дней и когда выходить на работу

06 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Международный женский день – по-настоящему весенний праздник. Мужчины дарят своим жёнам, девушкам, мамам, дочерям, бабушкам, сёстрам, подругам и всем остальным женщинам цветы, а также делают искренние комплименты. От того 8 Марта пропитано теплотой и яркими эмоциями.

К тому же, 8 марта в России – официальный выходной. Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Международного женского дня в 2023 году.

1

Будут ли длинные выходные на 8 Марта в 2023 году?

Увы, нет. 8 марта в 2023 году выпадает на среду. Поэтому производственный календарь не удалось составить таким образом, чтобы у россиян были длинные выходные.
2

Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2023 году?

Всего один. Выходным будет сам праздничный день – 8 Марта.
3

Будет ли 7 марта сокращённым рабочим днём?

Да. Как и все дни накануне праздничных выходных, 7 марта будет сокращённым. Так что с работы можно будет уйти на час пораньше.
Естественно, такой распорядок будет не во всех организациях. Поэтому прежде чем покидать рабочее место, лучше уточнить вопрос у своего начальства.
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Когда мы выходим на работу?

В четверг, 9 марта, нужно будет выходить на работу.
Читайте также в сюжете: Международный женский день

Комментарии 1

  • Весной в канун восьмого марта * Теплее солнце, ярче свет * Уже пятнистые гадюки * Погреться вылезли из нор
    06 марта, Гость   Ответить
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