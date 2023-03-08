"Все цветы для вас сегодня": Поздравления с 8 Марта в стихах

Публикуем подборку стихов к 8 Марта

08 марта 2023, 08:40, ИА Амител

Роза / Фото: unsplash.com

Уже совсем скоро, 8 марта, в России и в мире будут отмечать Международный женский день. В этот праздник мужчины поздравляют всех женщин. Кто-то делает это лично, а кто-то – в соцсетях. И для первого, и для второго случая отлично подходят стихотворения. Amic.ru собрал десять стихов, которые помогут вам красиво поздравить представительниц прекрасного пола.

***

С прекрасным днём 8 Марта

Примите поздравление!

Желаем море позитива

И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными

Пускай жизнь украшается,

И все мечты заветные

В реальность воплощаются!



***

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдёт усталость

И не вернётся никогда!

***

С Международным женским днём!

Пусть будет море счастья в нём,

Букетов горы, комплименты

И лишь весёлые моменты.

Пусть сердце от любви поёт,

В душе уверенность живёт,

А верный любящий мужчина

На ручках носит без причины!



***

Всех милых женщин на планете

Мы поздравляем в этот день.

Для всех вас солнышко пусть светит,

Играет звонкая капель.

Мы пожелаем вам здоровья,

Уюта в доме и тепла,

Заботы близких и внимания –

Сегодня, завтра и всегда!

Желаем вам, конечно, счастья.

И пусть уходят все ненастья,

Чтоб радовались вы всегда

Весны приходу и тепла!

***

Солнце светит, днём капель,

Птичье пение целый день –

Это март уже пирует,

Свет и радость нам дарует.

Женский праздник наступает,

И весна всех поздравляет,

Дарит нежность и любовь,

Обновляет землю вновь.

Милым женщинам подарит

Дуновение весны

Откровения, успешность,

Обновленье красоты.

Будут пусть вокруг улыбки,

Праздник, счастье и цветы.

Пусть прощаются ошибки

И сбываются мечты.



***

Пускай Восьмое марта дарит

Свет, обновление, мечты,

В душе надежды заиграют,

А жизнь прибавит теплоты!

Удача яркая, как солнце,

Тебе всегда пусть помогает,

А море радостных эмоций

Тебя пусть нежно согревает.

***

В марте пробуждается природа

Ото сна и дарит жизнь вокруг.

И прекрасный появился повод

Мам поздравить, бабушек, подруг.

Праздник торжества всего живого

Над холодным сном зимы седой.

Пожелаем самого простого:

Чтоб светило солнце над землёй.

Чтобы жизнь весна во всё вдохнула,

Зеленели листья и трава.

И любовь объятья распахнула,

Слышать только добрые слова.

Пусть звучат повсюду комплименты,

Дарятся охапками цветы.

Побывать на разных континентах,

Сбылись чтоб заветные мечты.

Рядом сердца самого родного.

Чтобы был всегда хороший друг.

Счастья безразмерного, большого,

Чтоб его хватило всем вокруг.

***

Все цветы для вас сегодня,

Все чудесные слова,

Может даже закружиться

С непривычки голова.

Пусть алеют, словно розы,

Щёки нежные у вас,

И алмазы затмевает

Блеск прекрасных ваших глаз.

Счастья женщинам желаем

И любви большой-большой,

Пусть они придут к вам вместе

С этой яркою весной!



***

С Международным женским днём!

Весна вступает в силу.

Пусть свежим, тёплым ветерком

Она прогонит зиму!

Пусть настроенье зимних вьюг

Уносит ручейками,

Пусть исполняется всё то,

Что было лишь мечтами!

Пускай горит в руках у вас

Любое в жизни дело!

Любовь, восторг и красота

Пусть царствуют всецело!

***

Восьмое Марта! Чудный день!

Весны прекрасные мотивы,

И в праздник женщин дорогих

Сегодня все красноречивы!

Желаем женщинам земли

Счастливых дней и рук любимых,

Ведь все цветы для них растут,

Таких родных, неповторимых!

Пусть в дом приходят чудеса,

Осуществляя все желания,

Попутный ветер в паруса

И по плечу все начинания!

Источник: pozdravok.com