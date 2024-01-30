Участие в нацпроекте "Производительность труда" принимают уже 86 алтайских компаний

Предпоследним участником стало ООО "ТД "ГолдСибУпак"

30 января 2024, 18:00, ИА Амител

Отборочные мероприятия в "ТД "ГолдСибУпак" / Фото: ackr22.ru

Производитель изделий из полиэтилена "Торговая компания "ГолдСибУпак" стал 86-м участником национального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае. 19 января на предприятии прошли отборочные мероприятия. Специалисты Регионального центра компетенций края (РЦК) рассказали о нацпроекте и осмотрели производство.

В этом году на предприятии начнется оптимизация выбранного пилотного потока. Здесь предстоит улучшить производственную систему, а затем создать проектный офис для системы непрерывных улучшений.

Сотрудников обучат методам и инструментам бережливого производства. А нескольких работников сделают внутренними инструкторами по бережливому производству. Именно они уже после нацпроекта будут передавать знания по основам и инструментам улучшений всем работникам организации.

Итоги подведут через шесть месяцев после выхода экспертов нацпроекта на предприятие.

Отметим, что участниками нацпроекта "Производительность труда" в регионе до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. Заявки подали еще несколько алтайских организаций, но "путевку" получит только одна.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.