Как на самом деле живут "Актрисы" и где посмотреть новый сериал Фёдора Бондарчука

Пользователям Wink уже доступны первые серии

05 апреля 2023, 13:16, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK8ody

Премьера сериала "Актрисы" / Фото: "Ростелеком"

В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука "Актрисы" (18+) по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, "НМГ Студии" и Плюс Студии. Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink ("Ростелеком") и "Кинопоиск". Сериал пополнит линейку Wink Originals. Трейлер сериала смотрите тут.

"Актрисы" – история, которая разрушит зрительские представления о жизни актёров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актёрской профессии тот, кто ещё вчера был всем, завтра может стать никем.

В сериале "Актрисы" снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Лолита Милявская, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова, Анна Снаткина, Антон Риваль, Анастасия Красовская, Пётр Скворцов, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Шевченков, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие.

Спецпроектом премьеры стала beauty-зона бренда KRYGINA cosmetics, где профессиональные визажисты создавали для всех желающих вечерний макияж, вдохновлённый утончёнными образами любимых актрис на красной дорожке.

Первые две серии сериала "Актрисы" уже доступны подписчикам онлайн-кинотеатров Wink ("Ростелеком") и "Кинопоиск". Каждая новая серия будет доступна по четвергам.

ПАО "Ростелеком"

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