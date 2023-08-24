Как идет ремонт поликлиники в барнаульской БСМП №2 и где временно лечат пациентов?

Здание, построенное почти полвека назад, до этого ни разу капитально не ремонтировали

24 августа 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается капитальный ремонт поликлинического отделения № 2 второй краевой больницы скорой медпомощи. Сейчас первый этаж здания почти полностью разобран, а рабочие перекладывают инженерные сети.

Тем не менее, поликлиника продолжает оказывать медицинскую помощь в полном объеме, уверяют в больнице. В руководстве признают, что реконструкция доставляет врачам и пациентам некоторые неудобства. Но подчеркивают, что тянуть с капремонтом уже было невозможно - зданию почти 50 лет.

О том, как идет капитальный ремонт поликлиники, когда его закончат и где сейчас лечат пациентов, - в материале amic.ru.

Первый капремонт за полвека

Поликлиника при БСМП №2 (официальное название - поликлиническое отделение №2) находится по адресу ул. Малахова, 53. Сейчас первый этаж здания почти полностью не функционирует. Все полы разобраны, а рабочие перекладывают трубы и меняют другие инженерные коммуникации.

Здание построено в 1977 году, и с тех пор его ни разу не ремонтировали, рассказал заместитель главного врача БСМП №2 по хозяйственной части Дмитрий Вагаев.













Капитальный ремонт в поликлинике БСМП №2 / Фото: amic.ru

"До этого момента здесь не было капитального ремонта. Мы столкнулись с тем, что инженерные сети и другие конструкции настолько изношены, что тянуть уже нельзя. В апреле 2023-го здесь начались масштабные работы. Мы демонтировали всё напольное покрытие и все инженерные системы. Всё это будет полностью заменено", - рассказал Вагаев.По его словам, работу разделили на два этапа. На первый, который закончат в декабре 2023-го, уже выделено 27,7 млн рублей. Второй этап капремонта будут проводить в 2024-м: он потребует еще 20 млн рублей.

Таким образом, реконструкция требует 47,7 млн рублей. О выделении необходимых средств по краевой адресной инвестиционной программе весной этого года объявил губернатор региона Виктор Томенко.

Все работы планируется завершить в мае 2024-го года - такой срок прописан по контракту. Затем начнутся отделочные работы, на которые понадобится еще примерно столько же средств.

Как уточнил директор компании-подрядчика "СК Ремстрой" Евгений Тютнев, сейчас работы выполнены на 27%. При этом замену систем отопления завершат уже к декабрю, что позволит не прекращать ремонт зимой. Так что работы обещают закончить в срок.

Заместитель главного врача по хозяйственной части Дмитрий Вагаев / Фото: amic.ru

"Люди понимают, что это во благо"

Сама поликлиника продолжает работать. На втором и третьем этаже ремонтируемого здания и сейчас принимают пациентов. Регистратуру перевели с первого этажа на второй, а травмпункт и другие отделения перенесли в соседние корпуса и в поликлиническое отделение №1 по адресу ул. Юрина, 210а.

Объем медицинской помощи удалось сохранить полностью, рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Чернова.

"Это не спонтанный ремонт, мы его запланировали еще несколько лет назад. Поэтому тщательно продумывали, куда какие отделения перенести. Прорабатывали вопрос с коллективом, с общественным советом. Встречались и с советом ветеранов. Искали оптимальный вариант. Поэтому процесс оказания медицинской помощи мы не останавливали практически ни на день. Все отделения, которые были на момент ремонта, функционируют и сейчас", - пояснила специалист.

Чернова признает, что такой масштабный ремонт в любом случае создаёт определенные неудобства как для пациентов, так и для самих врачей. Но большинство относится к этим сложностям с пониманием, подчеркивает главврач."Все понимают, что всё это во благо. Здание поликлиники в её прежнем виде уже не соответствовало никаким стандартам оказания медпомощи. После ремонта это будет современное здание, отвечающее всем санитарным и медицинским требованиям. Люди это осознают и относятся с терпением. Конечно, при любом ремонте всегда найдётся кто-то недовольный. Но главное, чтобы потом люди оценили результаты этих работ", - считает заместитель главного врача.

После того, как будут завершены все работы на первом этаже здания, ремонт начнётся на втором и третьем.

Фото: amic.ru

Не только поликлиника

Цель капитального ремонта - не только обновить все коммуникации и провести отделочные работы, отметила Чернова. По её словам, в помещениях проведут и некоторые конструктивные изменения, чтобы пациентам было быстрее и удобнее получать медпомощь.

Например, значительно изменятся инфекционный блок и отделение профилактики. Кроме того, травмпункт после капремонта получит новую рентгенологическую установку, что должно увеличить скорость диагностики и проходимость.

Кстати, руководство больницы уже строит планы и по капремонту поликлинического отделения №1 по адресу ул. Юрина, 210а. Там сейчас отремонтирована только входная группа на первом этаже. Остальные помещения требуют модернизации, признала замглавного врача. По её словам, работа над проектно-сметной документацией понемногу идёт, но пока это лишь далёкие планы.

Поликлиническое отделение №2 вместе с филиалами (в Научном городке, Казёной Заимке, Берёзовке и Гоньбе) обслуживает более 50 тысяч пациентов. Мощность медучреждения - около 900 посещений в день.