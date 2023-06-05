В конце мая на предприятии традиционно чествовали лучших работников

05 июня 2023, 08:05, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpfEjz6p

Награждение сотрудников "Нортека" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Нортек" – одно из крупнейших предприятий Алтайского края. Занимает первое место по объёму выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин в стране. И продаёт их не только в России, но и за рубежом. А ещё работает по гособоронзаказу (производит в том числе и авиационные шины). Всего – более 300 видов и наименований. И всё это возможно благодаря главному ресурсу – работникам. Лучших из них чествовали в минувшую пятницу, 26 мая, в традиционный День химика. На мероприятии побывали журналисты amic.ru и узнали, за что работники любят свой комбинат.

Большая семья

Шинники (так по традиции называют себя сотрудники комбината) признаются: они гордятся тем, что работают именно на этом на предприятии и друг с другом. И руководство это видит и ценит.

"Все наши производственники по максимуму отдают себя работе, им присуще большое трудолюбие. И, конечно, коллектив предприятия – это большая семья", – рассказал amic.ru управляющий директор "Нортека" Алексей Терехович.

Алексей Терехович / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всего здесь трудятся более 2,8 тыс. человек. Для многих предприятие, которое и само уже существует более 60 лет, – это целая жизнь. Как, например, для мастера участка ЦПФиО Александра Чаплыгина:

"У меня дед и отец были заводскими рабочими. Так что и я пошёл в промышленность не задумываясь. Давно уже работаю: прошёл большой путь от простого рабочего до начальника. Сейчас у меня в подчинении более 50 человек. И все мы настоящая семья. Помогаем друг другу".

Александр Чаплыгин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Огонь и санкции не страшны

Торжество проходило масштабно – присутствовали 240 работников "Нортека". Лучшим из них (представляете, сразу 180) вручили почётные награды за добросовестный труд. Наградили и тех, кто помогал восстанавливать предприятие после тяжёлого события – крупного пожара, вспыхнувшего на шинном комбинате в декабре 2022-го. Руководство выразило огромную благодарность 60 сотрудникам, труд которых позволяет не только вернуться к достигнутым показателям, но и развиваться.

Пламя нанесло заводу серьёзный ущерб (деятельность предприятия временно приостановили, сотрудники ушли в простой), но теперь, уже по прошествии времени, шинники вспоминают это ЧП не как нечто страшное, а как вызов – работоспособности, стойкости и мощности "Нортека".

"На сегодняшний день полностью произведён разбор сгоревшего здания, вот-вот начнётся восстановление. Предполагаю, по срокам это займёт 1,5-2 года", – подчеркнул Алексей Терехович.

Да, процесс небыстрый. Но благодаря слаженной работе, а также помощи других предприятий комбинат смог вернуть уже более половины былых объёмов.

По словам технического директора "Нортека" Александра Баяндина (кстати, он сам трудится на предприятии уже более 20 лет), в строй вернулись пять резиносмесителей и квадроплекс, скоро планируют запустить лифт (он добавит 20-30% к производительности). Подробнее о результатах и планах по восстановлению "Нортека" можно прочитать в материале amic.ru.

Александр Баяндин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на введённые западными странами санкции и последствия пожара, цели на ближайшее будущее у предприятия поистине высокие.

"Будет восстановлен "старый" цех по резиносмешению в прежних объёмах выпуска, мы создадим ещё один, дополнительный. Таким образом, производство резиносмесей на предприятии должно увеличиться вдвое", – подчеркнул Алексей Терехович.

Сотрудники готовы реализовывать эти планы. Особенно молодые, которых здесь очень ценят.

Молодёжь приходит и остаётся

Большинство специалистов рассматривают "Нортек" не просто как достойно оплачиваемую работу (а зарплата здесь выше среднекраевой, от 40 до 120 тысяч), но и как путь к всестороннему развитию – получению опыта и движению по карьерной лестнице.

Дефицит кадров здесь, конечно, есть: вакансий тут почти 400, их можно посмотреть на официальном сайте. Но при этом молодёжь весьма охотно идёт на предприятие, говорит руководитель отдела группы управления персоналом "Нортека" Жанна Гаус.

Жанна Гаус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru "Учеников у предприятия очень много, в том числе потому, что мы активно сотрудничаем с образовательными учреждениями. Молодые люди действительно идут на шинный комбинат, и для них здесь много привлекательного", – отметила Жанна Гаус.

Новичкам здесь всегда рады. Их ценят точно так же, как сотрудников с многолетним опытом и ветеранов производства. Для них проводят обучение, им не отказывают в помощи и стараются отвечать абсолютно на все, в том числе самые непростые вопросы.

На предприятии даже действует кафедра Алтайского технического университета, добавляет ведущий менеджер по персоналу "Нортека" Татьяна Блинова. Здесь проходят стажировки и практики. Учащихся на химических направлениях берут под крыло ещё студентами.

При необходимости сотрудникам предоставляют жильё, действует служебный транспорт, есть корпоративный тренажёрный зал. А ещё на производстве активно внедряют инновации, появляется новое оборудование. В ближайшее время, кстати, планируется поездка в Китай для закупки форматоров-вулканизаторов. Обновление важно не только для повышения производительности, но и для того, чтобы людям было комфортнее работать. Всё новое, конечно же, привлекает молодых специалистов. Равно как и статус "я работаю на промышленном предприятии", уверена Жанна Гаус.

































Награждение сотрудников "Нортека" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поддержка сотрудников

"Нортек" также предусматривает для своих сотрудников множество мер социальной поддержки: проводят праздники, дарят подарки, помогают в сложной жизненной ситуации. Это особенно ценно сейчас, когда некоторые работники были призваны для участия в спецоперации на Украине.

"В последнее время мы переключили своё внимание на помощь семьям призывников. В этом направлении мы уже провели несколько мероприятий. И будем ещё. В частности, сейчас собираем гуманитарную помощь для наших бойцов", – отметил Алексей Терехович.

Прошедшее мероприятия – тоже важная составляющая социальной политики. Ведь, несмотря на все сложности, сотрудники были и остаются главной силой любого предприятия. И за большой труд их обязательно нужно благодарить.

ООО "Нортек"

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