Вышли на 60%. На "Нортеке" рассказали, как возрождают завод после большого пожара

Несмотря на серьёзные убытки, производство под гособоронзаказ здесь не останавливали, все обязательства выполнили

21 апреля 2023, 08:30, ИА Амител

На заводе "Нортек" / Фото предоставлено предприятием

Барнаульский шинный завод "Нортек" – один из крупнейших заводов Алтайского края. Последние несколько лет предприятие активно развивали, вкладывали серьёзные инвестиции, ставили большие производственные цели. Пожар в декабре 2022 года заставил пересмотреть все планы: завод потерял часть оборудования, понёс серьёзные убытки, вследствие чего пришлось уйти в простой. Но от планов здесь не отказываются и уже сейчас вышли на уровень более чем половины производственной мощности. За счёт чего и какая работа ещё предстоит, amic.ru рассказали на барнаульском шинном заводе "Нортек".

Восстановление и обновление оборудования

До пожара на заводе работало 16 резиносмесителей (основной аппарат для производства резины – создание резиновой смеси), уцелело только восемь. Из них в строй уже вернули пять, ещё один смеситель запустят после капитального ремонта – все в основном подготовительном цехе, который больше всех пострадал при пожаре.

Кроме того, в автокамерном цехе, где выпускают серийные и авиационные смеси, модернизировали два агрегата.

На предприятии подчеркнули, что намерены восстановить не менее половины мощности основного производственного процесса. На это потребуется ещё три месяца. Чтобы как можно скорее вернуться к полноценной работе, пострадавший подготовительный цех разделили на части. Уцелевший участок уже вводят в эксплуатацию. А сгоревшую часть помещения восстановят после экспертиз – специалисты всё ещё устанавливают точную причину возгорания.

Ещё одно своевременное решение руководства предприятия – установить более современное (чем сгоревшее) оборудование. Это позволит увеличить мощность производства вдвое.

На заводе "Нортек" / Фото предоставлено предприятием

На днях к круглосуточной работе (как и до пожара) вернулся квадроплекс. Дополнительно запускают агрегат "Дуплекс-2", доведя его производительность уже до 30 млн рублей в сутки. На нём "Нортек" будет выпускать шины для сельскохозяйственной и крупногабаритной техники.

В мае запустят лифт, что тоже ускорит процесс (+25-30% к производительности), ведь сейчас сырьё на третий этаж поднимают вручную.

"В целом идёт увеличение объёма выпуска производства. Мы освоили выпуск резиновых смесей на ручных навесках и вышли на объём около 100 тонн в сутки. И это только результат подготовительного цеха, без учёта автокамерного. Нам поступает сырьё с других заводов, таким образом мы уже приближаемся к 60 % прошлогодних объёмов производства", – рассказал amic.ru начальник цеха подготовки Александр Данилов.

И свои, и сторонние резиновые смеси

До декабрьского ЧП подготовительный цех выдавал в среднем в сутки 180 тонн резиновых смесей. По словам Александра Данилова, сейчас выпускают около 100 тонн смесей на ручных навесках. И это только результат подготовительного цеха, без учёта автокамерного.

Но пока предприятие не вышло на полную мощность, завод закупает полуфабрикаты у сторонних производителей. И делать это будут как минимум до конца 2023 года.

"У нас есть договор о поставке резиновых смесей с шинным заводом, который находится в Центральной России. Для нас там изготавливают порядка восьми видов смесей. Мы уже получили около 199 тонн, а в пути ещё примерно 161 тонна. Сырьё полностью давальческое. Каучуки, техуглерод, масло ПН-6, белила отгружаем напрямую от производителей сразу партнёру, в целях экономии транспортных расходов. Остальное сырьё идёт с завода", – рассказала директор материально-технического обеспечения ООО "Нортек" Оксана Дудорова.

Часть смесей завод покупает у другого производителя и уже из его сырья. Это российское предприятие по выпуску шин поставляет семь видов резиновых смесей. В марте "Нортек" получил 438,5 тонны, в апреле – 380 тонн.

Особо важное направление работы – выпуск изделий по гособоронзаказу. Этим занимается "ЯШЗ Авиа" (работают с "Нортеком" на одной площадке) – завод продолжает выпускать авиационную резину самостоятельно и в полном объёме, подчеркнула Оксана Дудорова. Для остального госзаказа уже на "Нортеке" около 80 тонн резиновых смесей в месяц поставляет АО "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий". Это одна из старейших научно-исследовательских организаций России в области создания эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимеров.

На заводе "Нортек" / Фото предоставлено предприятием

"Сейчас ведём переговоры ещё с двумя российскими предприятиями шинной отрасли", – добавила Оксана Дудорова.

Все обязательства выполняют

Напомним, 9 декабря 2022 года в цехе подготовки и переработки резины произошёл пожар. Огонь охватил тысячу квадратных метров. На тот момент в помещении находилось почти 500 тонн сырья. Спасатели сражались с огнём около полутора суток. Одна из возможных причин – неисправность оборудования резиносмесителей.

В результате разрушилось само здание и было повреждено оборудование. Предприятие понесло многомиллионные убытки, цикл производства был нарушен. На "Нортеке" и "ЯШЗ Авиа" были вынуждены ввести режим простоя. Но в феврале 2023 года к работе вернулись уже все сотрудники. Сейчас на заводах трудятся свыше 2,7 тыс. человек.

Несмотря на все сложности, "Нортек" и "ЯШЗ Авиа" в полном объёме выполнили все государственные оборонные заказы.

На заводе "Нортек" / Фото предоставлено предприятием

"Я хочу выразить свою признательность за работу всем сотрудникам в непростое для завода время, за слаженность в работе, за самоотверженность. Мы все сконцентрированы сейчас на восстановлении производственного процесса, цеха подготовки и усилении мер безопасности для всего коллектива. Восстановительные работы идут по графику. Наша главная задача – вернуть наш завод на путь успешного развития", – прокомментировал управляющий директор Алексей Терехович.

На заводе "Нортек" / Фото предоставлено предприятием