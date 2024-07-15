Как обновляется Алтайский шинный комбинат и что он показал на "Дне сибирского поля"?

Предприятие представило продукцию под новым названием и логотипом

15 июля 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KKt82

Стенд Алтайского шинного комбината на "Дне сибирского поля"/ Фото: amic.ru

Алтайский шинный комбинат, крупнейший производитель шин в регионе, по традиции принял участие в агрофоруме "День сибирского поля – 2024". Мероприятие проходило с 10 по 12 июля на 37-м километре Павловского тракта. Предприятие представило себя на агрофоруме под новым названием – Алтайский шинный комбинат (АО ПО "АШК"). Оно сменило прежнее – "Нортек" – в начале 2024 года и стало символом возвращения завода к истокам. Однако изменения коснулись не только наименования. В настоящее время на предприятии проходит реорганизация: там расширяют ассортимент выпускаемой продукции, улучшают охрану труда и условия работы сотрудников.

Журналистам удалось узнать, как завод подготовился ко "Дню сибирского поля", зачем предприятию агрофорум и какие цели ставит перед собой АО ПО "АШК".

"Качественный производитель"

На агропромышленном форуме стенд Алтайского шинного комбината стал одной из самых посещаемых площадок. Завод подготовил пространство, где гости могли отдохнуть и насладиться развлекательной программой. Мероприятия проходили на сцене, украшенной новым логотипом комбината, выполненным в виде двух шин. Ведущий проводил викторины и конкурсы, задавал вопросы, связанные с работой шинного завода.

Развлекательные активности собрали множество посетителей. Владимир из Барнаула, который впервые приехал на "День Сибирского поля", отметил, что стенд комбината сразу привлек его внимание своей оригинальностью и показался весьма интересным.

"Я водитель, к шинам отношение имею, поэтому решил посмотреть стенд. Когда-то покупал их шины, и все было хорошо. Качественный производитель", – подчеркнул мужчина.

Владимир / Фото: amic.ru

А вот Алексей из Барнаула уже не первый год участвует в форуме. По его словам, площадка Алтайского шинного комбината выделяется среди остальных. Поскольку предприятие не ограничилось презентацией своей продукции, а подготовило увлекательную программу, которая была интересна как детям, так и их родителям.

"Мне нравится площадка шинного комбината. Ведущий интересно рассказывает о предприятии – это правильно и важно. Думаю, многим может быть интересно. Я водитель, но никогда не покупал шины "Нортека". Теперь поищу информацию о них в интернете", – отметил он.

Алексей из Барнаула / Фото: amic.ru

Руководитель отдела продаж Алтайского шинного комбината Андрей Гусев рассказал, что покупатели активно интересуются продукцией завода. За первый день выставки к нему подошли несколько человек, которые заинтересовались товаром. Один из них приехал из Красноярского края и собирается купить шины, произведенные на комбинате.

"Сюда приезжает вся Россия. Были из Брянской области, Забайкальского края, много откуда едут. Мы ежегодно участвуем на "Дне сибирского поля", поскольку здесь есть как конечные потребители, так и оптовые компании. Мы встречаемся с представителями различных фирм, общаемся, и к нам присоединяются новые люди", – отметил Гусев.

Андрей Гусев, руководитель отдела продаж Алтайского шинного комбината / Фото: amic.ru

Заявить о себе

На мероприятие прибыло и руководство компании, в частности, генеральный директор Алтайского шинного комбината Владимир Балабанов. В беседе с amic.ru он подчеркнул, что "День сибирского поля" приносит значительную пользу производителям. Он предоставляет уникальную возможность продемонстрировать свои товары, установить контакт с потенциальными заказчиками и дать ответы на интересующие их вопросы. Благодаря форуму из года в год количество клиентов только увеличивается.

"Здесь собрано множество предприятий, занимающихся производством сельхозтехники, и они испытывают потребность в наших шинах. Мы активно работаем над продвижением продукции и считаем, что она у многих предприятий вызывает интерес. Среди них есть ключевые заводы, которые сразу закупают крупные партии шин для комплектации своих машин, например, Минский и Петербургский тракторные заводы, "АМКОДОР", Гомсельмаш и другие. Они уже хорошо знакомы с нашей продукцией, однако появление новых образцов позволяет им обновлять технику. Именно поэтому подобные выставки, где мы демонстрируем новинки, играют важную роль для нашего дальнейшего развития", – отметил Владимир Балабанов.

Владимир Балабанов / Фото: amic.ru

Кроме производителей, на "Дне сибирского поля" много аграриев. Они покупают продукцию на вторичном рынке. И они тоже заинтересованы в товаре, который производит шинный комбинат.

Владимир Балабанов сообщил, что в этом году предприятие расширило свою площадку и показало больше продукции на агрофоруме, чтобы привлечь внимание аграриев, производителей агротехники, чиновников и других гостей. По его словам, сейчас важно громко заявить о себе. В 2024 году комбинат уже сделал это на Петербургском экономическом форуме и на выставке авиационной промышленности.

"На авиационном форуме мы представили нашу продукцию: авиационную технику и шины. Мы являемся единственными производителями авиационных шин в России. Наш стенд посетил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, он ознакомился с образцами наших товаров", – рассказал Владимир Балабанов.

Стенд Алтайского шинного комбината на "Дне сибирского поля" / Фото: amic.ru

"Новая большая компания"

Сейчас на заводе происходит большое обновление. По словам Владимира Балабанова, комбинат за последнее время стал "совсем другим по открытости". Ну и, конечно, важным событием в обновлении компании стал ребрендинг.

"Мы провели ребрендинг, вернули старое название, которое стало новым, – это Алтайский шинный комбинат. Новое имя завода показывает его место рождения и расположения, указывает на отрасль, а также на масштаб комбината. Хоть новому бренду не так много времени, он уже устоялся, к нему привыкли, как будто жили с ним и с логотипом уже много лет", – отметил он.

Новое название и логотип Алтайского шинного комбината / Фото: amic.ru

Но обновление – это не только логотипы и новый бренд, но и масштабная реорганизация предприятия, которая делает его лучше и эффективнее.

"У нас было много разрозненных юрлиц, сейчас – единое мощное юрлицо. Результат – новая большая компания, новые возможности с точки зрения инвестиций. Это важно для работы с кредитными организациями, с властями всех уровней и с контрагентами", – подчеркнул Владимир Балабанов.

Важные изменения касаются и улучшений условий труда на предприятии, ведь во времена минимальной безработицы работодатели вынуждены бороться за сотрудников. Поэтому особое внимание на заводе уделяют улучшению условий труда. Даже зарплаты, превышающие средний уровень, не всегда являются определяющим фактором при выборе места.

Именно поэтому компания предоставляет своим сотрудникам полный социальный пакет, который с каждым годом становится все более привлекательным.

"Мы в целом по-другому начали смотреть на социальный пакет. У нас сейчас действует материальная помощь по разным жизненным ситуациям. Соцпакет уже на совершенно другом уровне. Я уверен, что мы неплохо тут смотримся. Но это только начало пути. Есть изменения и в части условий труда на предприятии. Встречались отзывы, что на заводе сложно работать и условия тяжелые. Сейчас мы приняли большую программу по изменению бытовых и производственных условий, по травматизму, по охране труда. Очень большие финансовые и организационные ресурсы выделяем на улучшение ситуации", ­– прокомментировал Владимир Балабанов.

Продукция Алтайского шинного комбината / Фото: amic.ru

При всей работе по привлечению кадров на предприятии потребность в работниках у шинного завода все еще серьезная. Сейчас им нужен производственный персонал и представители рабочих профессий.

Напомним, что Алтайский шинный комбинат занимается производством шин для российского и зарубежного рынка. Компания работает уже 68 лет и стала знаковым промышленным предприятием для региона. Шины, произведенные в Алтайском крае, известны и востребованы на протяжении десятилетий.

АО ПО "АШК"

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