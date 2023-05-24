У россиян будут изымать загранпаспорта: в каких случаях это возможно?
Стало известно, у кого из российских граждан будут изымать заграничные паспорта
24 мая 2023, 16:28, Анастасия Бичакова
Сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла закон об изъятии заграничных паспортов у некоторых категорий граждан (да, это чистая правда).
У кого же и на каких основаниях будут забирать загранпаспорта и касается ли это призывников – рассказываем в материале amic.ru.
В каких случаях будут изымать загранпаспорт?
Согласно принятому Госдумой закону, загранпаспорта будут изымать у:
- тех, кому ограничили выезд из России. Речь идёт в том числе о невыездных сотрудниках ведомств, у которых есть доступ к государственной тайне (сведениям особой важности или совершенно секретным);
- подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, а также осуждённых за совершение преступления или уклоняющихся от исполнения наложенных судом обязанностей;
- россиян, имеющих сразу два действительных загранпаспорта. Тогда один, как ни крути, придётся отдать.
Подчеркнём, что по новому закону некоторые загранпаспорта также будут признавать недействительными.
В случае утраты документа, прекращения гражданства, невозврата его по истечении срока рабочей командировки и признания фальшивым.
Понятно, а будут ли изымать загранпаспорта у призывников?
Да. В законе есть и пункт, позволяющий изымать паспорта у призывников. Об этом предупредил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин, уточнив, что окончательное постановление правительства ещё не вышло, пишет ura.ru.
В законе идёт речь о гражданах, в отношении которых принято решение о призыве или направлении на альтернативную гражданскую службу. А вот тем, кто получил повестки, к примеру, для медицинского освидетельствования, загранпаспорта сдавать не придётся, добавил председатель коллегии адвокатов "Призывник" Денис Кокшаров.
А кто сможет изымать загранпаспорта?
И в какой же срок гражданина будут уведомлять об изъятии загранпаспорта?
Навсегда ли будут изымать загранпаспорт?
Нет, не навсегда.
К примеру, у сотрудников ФСБ (и других невыездных сотрудников ведомств) загранпаспорта будут изымать и передавать "на хранение" уполномоченным органам до истечения срока трудового договора.
Но в целом сроки, на которые будут забирать документ, пока не разъясняются.
17:39:28 24-05-2023
В 80х служил в спорт-роте , у всех паспорта были на руках (для участия в гражданских соревнованиях). На призывом объявляешь что документ утерян и вперёд. У меня в военнике отметка стоил, что паспорт не сдавал.
19:11:04 24-05-2023
Это не закон, а полное беззаконие. Неизвестно кто может объявить твой документ недействительным и всё, ты уже невыездной и неизвестно к кому апеллировать и возможно ли вообще достичь справедливости. Это возведение железного занавеса.
20:50:40 24-05-2023
Это возведение железного занавеса.--------- А ты боишься, что к своему Армэну армяну или Абрэку турку не сможешь выехать? Органы разберутся и отправят тебя, НаташА.
23:27:02 24-05-2023
Все самое худшее берут у СССР, и самое худшее у Америки.
11:33:12 25-05-2023
Надо бы еще какой нибудь штраф или налог за обладания сея документом придумать.