Стало известно, у кого из российских граждан будут изымать заграничные паспорта

24 мая 2023, 16:28, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла закон об изъятии заграничных паспортов у некоторых категорий граждан (да, это чистая правда).

У кого же и на каких основаниях будут забирать загранпаспорта и касается ли это призывников – рассказываем в материале amic.ru.

1 В каких случаях будут изымать загранпаспорт? Согласно принятому Госдумой закону, загранпаспорта будут изымать у: тех, кому ограничили выезд из России. Речь идёт в том числе о невыездных сотрудниках ведомств, у которых есть доступ к государственной тайне (сведениям особой важности или совершенно секретным);

подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, а также осуждённых за совершение преступления или уклоняющихся от исполнения наложенных судом обязанностей;

россиян, имеющих сразу два действительных загранпаспорта. Тогда один, как ни крути, придётся отдать. Подчеркнём, что по новому закону некоторые загранпаспорта также будут признавать недействительными. В случае утраты документа, прекращения гражданства, невозврата его по истечении срока рабочей командировки и признания фальшивым.

2 Понятно, а будут ли изымать загранпаспорта у призывников? Да. В законе есть и пункт, позволяющий изымать паспорта у призывников. Об этом предупредил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин, уточнив, что окончательное постановление правительства ещё не вышло, пишет ura.ru. В законе идёт речь о гражданах, в отношении которых принято решение о призыве или направлении на альтернативную гражданскую службу. А вот тем, кто получил повестки, к примеру, для медицинского освидетельствования, загранпаспорта сдавать не придётся, добавил председатель коллегии адвокатов "Призывник" Денис Кокшаров.

3 А кто сможет изымать загранпаспорта? Право "в пределах компетенции" изымать загранпаспорта будет у суда, следственных органов, органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также пограничных органов ФСБ и таможни.

4 И в какой же срок гражданина будут уведомлять об изъятии загранпаспорта? В течение пяти рабочих дней с момента принятия уполномоченными органами соответствующего решения.