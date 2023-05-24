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У россиян будут изымать загранпаспорта: в каких случаях это возможно?

Стало известно, у кого из российских граждан будут изымать заграничные паспорта

24 мая 2023, 16:28, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла закон об изъятии заграничных паспортов у некоторых категорий граждан (да, это чистая правда).

У кого же и на каких основаниях будут забирать загранпаспорта и касается ли это призывников – рассказываем в материале amic.ru.

1

В каких случаях будут изымать загранпаспорт?

Согласно принятому Госдумой закону, загранпаспорта будут изымать у:

  • тех, кому ограничили выезд из России. Речь идёт в том числе о невыездных сотрудниках ведомств, у которых есть доступ к государственной тайне (сведениям особой важности или совершенно секретным);
  • подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, а также осуждённых за совершение преступления или уклоняющихся от исполнения наложенных судом обязанностей;
  • россиян, имеющих сразу два действительных загранпаспорта. Тогда один, как ни крути, придётся отдать.

Подчеркнём, что по новому закону некоторые загранпаспорта также будут признавать недействительными.

В случае утраты документа, прекращения гражданства, невозврата его по истечении срока рабочей командировки и признания фальшивым.

2

Понятно, а будут ли изымать загранпаспорта у призывников?

Да. В законе есть и пункт, позволяющий изымать паспорта у призывников. Об этом предупредил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин, уточнив, что окончательное постановление правительства ещё не вышло, пишет ura.ru.

В законе идёт речь о гражданах, в отношении которых принято решение о призыве или направлении на альтернативную гражданскую службу. А вот тем, кто получил повестки, к примеру, для медицинского освидетельствования, загранпаспорта сдавать не придётся, добавил председатель коллегии адвокатов "Призывник" Денис Кокшаров.

3

А кто сможет изымать загранпаспорта?

Право "в пределах компетенции" изымать загранпаспорта будет у суда, следственных органов, органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также пограничных органов ФСБ и таможни.
4

И в какой же срок гражданина будут уведомлять об изъятии загранпаспорта?

В течение пяти рабочих дней с момента принятия уполномоченными органами соответствующего решения.
5

Навсегда ли будут изымать загранпаспорт?

Нет, не навсегда.

К примеру, у сотрудников ФСБ (и других невыездных сотрудников ведомств) загранпаспорта будут изымать и передавать "на хранение" уполномоченным органам до истечения срока трудового договора.

Но в целом сроки, на которые будут забирать документ, пока не разъясняются.

Фото: unsplahs.com

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Комментарии 5

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Гость

17:39:28 24-05-2023

В 80х служил в спорт-роте , у всех паспорта были на руках (для участия в гражданских соревнованиях). На призывом объявляешь что документ утерян и вперёд. У меня в военнике отметка стоил, что паспорт не сдавал.

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Гость

19:11:04 24-05-2023

Это не закон, а полное беззаконие. Неизвестно кто может объявить твой документ недействительным и всё, ты уже невыездной и неизвестно к кому апеллировать и возможно ли вообще достичь справедливости. Это возведение железного занавеса.

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Гость

20:50:40 24-05-2023

Это возведение железного занавеса.--------- А ты боишься, что к своему Армэну армяну или Абрэку турку не сможешь выехать? Органы разберутся и отправят тебя, НаташА.

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Гость

23:27:02 24-05-2023

Все самое худшее берут у СССР, и самое худшее у Америки.

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Гость

11:33:12 25-05-2023

Надо бы еще какой нибудь штраф или налог за обладания сея документом придумать.

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