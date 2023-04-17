Загранпаспорта бывают нескольких видов

17 апреля 2023, 11:14, Анастасия Бичакова

Фото: unsplahs.com

Воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу, предположительно, до 2029 года, ранее заявили в Евроконтроле. Но некоторые страны в других частях света – например, Таиланд и Турция – по-прежнему открыты. Чтобы отправиться туда, нужен заграничный паспорт.

Как оформить загранпаспорт, какие документы для этого понадобятся и какой размер у госпошлины – в разборе amic.ru.

1 Какие виды загранпаспортов есть в России? В России два вида загранпаспортов – обычный и биометрический. Но выпуск последних приостановили

2 Чем бумажный паспорт отличается от биометрического? Бумажный паспорт выдают на пять лет, а биометрический – на десять. В последний встроен чип с информацией о владельце, это облегчает прохождение границ. При этом в биометрический паспорт, в отличие от бумажного, нельзя вписать детей до 14 лет.

3 Как оформить загранпаспорт? Инструкция по оформлению загранпаспорта есть на "Госуслугах". Сначала нужно заполнить заявление (на "Госуслугах", в МФЦ или в паспортном столе) и выбрать отделение МВД, в котором будет оформлен загранпаспорт. Ведомство проверит заявление, обычно это занимает 2-12 дней. После этого необходимо оплатить госпошлину и предоставить в отделение МВД оригиналы документов.

4 Какие документы нужны, чтобы оформить загранпаспорт старого образца? Для оформления загранпаспорта старого образца нужны: заявление – его можно заполнить и подать как онлайн, так и лично;

российский паспорт;

данные действующего загранпаспорта при его наличии;

разрешение командования – для тех, кто служит в Вооружённых силах, а также в федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба (кроме службы по призыву);

один из документов (при наличии), подтверждающий, что человек не призван на военную или альтернативную гражданскую службу;

Военный билет с отметкой об окончании военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы, либо отметка о негодности или ограниченной годности к военной службе. Или военный билет офицеров запаса – для заявителей, окончивших военную кафедру и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера запаса;

квитанция об уплате госпошлины;

три распечатанные чёрно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра. А также цифровое фото для анкеты, если вы подаёте заявление онлайн;

по две фотографии на каждого ребёнка до 14 лет, если нужно внести в загранпаспорт информацию о детях.

5 В каком размере нужно заплатить госпошлину для оформления загранпаспорта? Для оформления загранпаспорта нужно заплатить госпошлину в размере 2 тыс. рублей.