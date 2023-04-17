Как оформить загранпаспорт в 2023 году?
Загранпаспорта бывают нескольких видов
17 апреля 2023, 11:14, Анастасия Бичакова
Воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу, предположительно, до 2029 года, ранее заявили в Евроконтроле. Но некоторые страны в других частях света – например, Таиланд и Турция – по-прежнему открыты. Чтобы отправиться туда, нужен заграничный паспорт.
Как оформить загранпаспорт, какие документы для этого понадобятся и какой размер у госпошлины – в разборе amic.ru.
Какие виды загранпаспортов есть в России?
Чем бумажный паспорт отличается от биометрического?
Бумажный паспорт выдают на пять лет, а биометрический – на десять. В последний встроен чип с информацией о владельце, это облегчает прохождение границ.
При этом в биометрический паспорт, в отличие от бумажного, нельзя вписать детей до 14 лет.
Как оформить загранпаспорт?
Инструкция по оформлению загранпаспорта есть на "Госуслугах".
Сначала нужно заполнить заявление (на "Госуслугах", в МФЦ или в паспортном столе) и выбрать отделение МВД, в котором будет оформлен загранпаспорт.
Ведомство проверит заявление, обычно это занимает 2-12 дней.
После этого необходимо оплатить госпошлину и предоставить в отделение МВД оригиналы документов.
Какие документы нужны, чтобы оформить загранпаспорт старого образца?
Для оформления загранпаспорта старого образца нужны:
- заявление – его можно заполнить и подать как онлайн, так и лично;
- российский паспорт;
- данные действующего загранпаспорта при его наличии;
- разрешение командования – для тех, кто служит в Вооружённых силах, а также в федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба (кроме службы по призыву);
- один из документов (при наличии), подтверждающий, что человек не призван на военную или альтернативную гражданскую службу;
- Военный билет с отметкой об окончании военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы, либо отметка о негодности или ограниченной годности к военной службе. Или военный билет офицеров запаса – для заявителей, окончивших военную кафедру и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера запаса;
- квитанция об уплате госпошлины;
- три распечатанные чёрно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра. А также цифровое фото для анкеты, если вы подаёте заявление онлайн;
- по две фотографии на каждого ребёнка до 14 лет, если нужно внести в загранпаспорт информацию о детях.
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