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Как оформить загранпаспорт в 2023 году?

Загранпаспорта бывают нескольких видов

17 апреля 2023, 11:14, Анастасия Бичакова

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу, предположительно, до 2029 года, ранее заявили в Евроконтроле. Но некоторые страны в других частях света – например, Таиланд и Турция – по-прежнему открыты. Чтобы отправиться туда, нужен заграничный паспорт.

Как оформить загранпаспорт, какие документы для этого понадобятся и какой размер у госпошлины – в разборе amic.ru.

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Какие виды загранпаспортов есть в России?

В России два вида загранпаспортов – обычный и биометрический. Но выпуск последних приостановили.
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Чем бумажный паспорт отличается от биометрического?

Бумажный паспорт выдают на пять лет, а биометрический – на десять. В последний встроен чип с информацией о владельце, это облегчает прохождение границ.

При этом в биометрический паспорт, в отличие от бумажного, нельзя вписать детей до 14 лет.

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Как оформить загранпаспорт?

Инструкция по оформлению загранпаспорта есть на "Госуслугах".

Сначала нужно заполнить заявление (на "Госуслугах", в МФЦ или в паспортном столе) и выбрать отделение МВД, в котором будет оформлен загранпаспорт.

Ведомство проверит заявление, обычно это занимает 2-12 дней.

После этого необходимо оплатить госпошлину и предоставить в отделение МВД оригиналы документов.

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Какие документы нужны, чтобы оформить загранпаспорт старого образца?

Для оформления загранпаспорта старого образца нужны:

  • заявление – его можно заполнить и подать как онлайн, так и лично;
  • российский паспорт;
  • данные действующего загранпаспорта при его наличии;
  • разрешение командования – для тех, кто служит в Вооружённых силах, а также в федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба (кроме службы по призыву);
  • один из документов (при наличии), подтверждающий, что человек не призван на военную или альтернативную гражданскую службу;
  • Военный билет с отметкой об окончании военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы, либо отметка о негодности или ограниченной годности к военной службе. Или военный билет офицеров запаса – для заявителей, окончивших военную кафедру и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера запаса;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • три распечатанные чёрно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра. А также цифровое фото для анкеты, если вы подаёте заявление онлайн;
  • по две фотографии на каждого ребёнка до 14 лет, если нужно внести в загранпаспорт информацию о детях.
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В каком размере нужно заплатить госпошлину для оформления загранпаспорта?

Для оформления загранпаспорта нужно заплатить госпошлину в размере 2 тыс. рублей.
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Через сколько будет готов загранпаспорт?

Загранпаспорт будет готов через 1-3 месяца.
Паспорт / Фото: amic.ru

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