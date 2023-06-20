Как отдыхаем на новогодние каникулы в 2024 году
Минтруд опубликовал проект постановления выходных и праздничных дней на 2024 год
20 июня 2023, 10:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Новогодние каникулы с нетерпением ждут не только школьники и студенты, но и их родители. Во время этого мини-отпуска можно съездить в гости к родственникам в другой город, на курорт или слетать к морю. Если вы планировали что-то в этом роде, спешим обрадовать: можете бронировать билеты, ведь Минтруд опубликовал проект постановления выходных и праздничных дней на 2024 год.
1
Когда начнутся новогодние каникулы и сколько дней продлятся?
Итак, рассказываем: новогодние каникулы у многих россиян начнутся еще в субботу, 30 декабря. В воскресенье, соответственно, тоже будем отдыхать, а потом еще целую неделю и еще один день – это официальные нерабочие праздничные дни. Продлятся они по 8 января включительно.
2
Когда выходим на работу?
На работу нужно будет выйти 9 января.
О том, как мы будем отдыхать в 2024 году на другие праздники, читайте в нашем материале.
3
31 декабря в 2024 году выпадает на вторник, в этот день будем работать?
По идее должны, но Минтруд сделал россиянам настоящий подарок. Выходной за Рождество, которое выпало на воскресенье, перенесут на 31 декабря. А за понедельник, 30 декабря, мы отработаем в субботу, 28 декабря. Поэтому каникулы начнутся еще 29 декабря и мы сможем как следует подготовиться к празднованию Нового, 2025 года.
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