Минтруд опубликовал проект постановления выходных и праздничных дней на 2024 год

20 июня 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новогодние каникулы с нетерпением ждут не только школьники и студенты, но и их родители. Во время этого мини-отпуска можно съездить в гости к родственникам в другой город, на курорт или слетать к морю. Если вы планировали что-то в этом роде, спешим обрадовать: можете бронировать билеты, ведь Минтруд опубликовал проект постановления выходных и праздничных дней на 2024 год.

1 Когда начнутся новогодние каникулы и сколько дней продлятся? Итак, рассказываем: новогодние каникулы у многих россиян начнутся еще в субботу, 30 декабря. В воскресенье, соответственно, тоже будем отдыхать, а потом еще целую неделю и еще один день – это официальные нерабочие праздничные дни. Продлятся они по 8 января включительно.

2 Когда выходим на работу? На работу нужно будет выйти 9 января. О том, как мы будем отдыхать в 2024 году на другие праздники, читайте в нашем материале