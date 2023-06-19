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Как россияне будут отдыхать в 2024 году на майские и другие праздники

Многие праздники в 2024 году удачно выпали на воскресенье или понедельник, поэтому отдыхать мы будем дольше

19 июня 2023, 13:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Майские праздники для россиян обещают продлить в 2024 году, при этом новогодние каникулы не пострадают. Соответствующий законопроект о переносе выходных дней уже подготовил Минтруд, об этом в интервью "Известиям" сообщил руководитель ведомства Антон Котяков. Сколько и когда будем отдыхать в новом году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1

Как отдыхаем на новогодние праздники в 2024 году?

Новогодние каникулы в 2024 году у россиян, которые работают на пятидневке, начнутся в субботу, 30 декабря. Продлятся они десять дней, а на работу нужно будет выйти во вторник, 9 января.
2

Как отдыхаем на 23 Февраля?

День защитника Отечества удачно выпадает на пятницу, поэтому вместе с субботой и воскресеньем выходные продлятся три дня. Рабочий день, 22 февраля, по закону должен быть на один час короче. Например, если вы работаете в 09:00 до 18:00, вас должны отпустить домой в 17:00.

3

А сколько дней на 8 Марта?

Здесь все будет по той же схеме, что и с 23 Февраля – Международный женский день в 2024 году выпадает тоже на пятницу. Поэтому отдыхать россияне будут тоже три дня и накануне рабочий день должен быть на час короче.

4

Сколько дней отдыхаем на майские праздники?

1 мая в новом году будет в среду, поэтому длинных выходных по идее тут быть не должно. Но в Минтруде нашли способ, как не лишить россиян возможности как следует отдохнуть в этот период. Суббота, 27 апреля, будет рабочей, за нее мы будем отдыхать в понедельник, 29 апреля. А чтобы выходным стал и вторник, 30 апреля, один день хотят позаимствовать у ноябрьских праздников. По итогу на Первомай получатся четырехдневные мини-каникулы: с 28 апреля по 1 мая. На работу выйдем 2-го числа.

Вторые длинные майские выходные в честь Дня Победы продлятся тоже четыре дня. Они запланированы на период с 9 по 12 мая.

5

Как отдыхаем на День России?

На День России отдыхать будем один день. 12 июня выпадает на среду. Но предыдущий рабочий день должен быть короче на один час.

6

Сколько дней продлятся ноябрьские праздники?

День народного Единства, который празднуем 4  ноября, приходится на понедельник. По идее отдыхать россияне должны начать в субботу, 2 ноября. Но как сообщил Антон Котяков, этот день будет рабочим - его приплюсовали к Первомаю. Нерабочими будут 3 и 4 ноября.
праздники

Комментарии 6

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Гость

13:37:25 19-06-2023

Нормально.

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Гость

13:42:14 19-06-2023

Что-то рано о майских праздниках 2014 года вспомнили. За год столько может произойти, что всё поменяется.

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Гость

13:49:57 19-06-2023

Гость (13:42:14 19-06-2023) Что-то рано о майских праздниках 2014 года вспомнили. За год... 2014-й был 9 (девять) лет назад

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Гость

14:03:51 19-06-2023

Гость (13:49:57 19-06-2023) 2014-й был 9 (девять) лет назад... Опечатка. 2024 год.

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Гость

14:02:34 19-06-2023

оооо кто то из прошлого)))

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Гость

14:50:25 19-06-2023

Гость (14:02:34 19-06-2023) оооо кто то из прошлого)))... ооо, как смешно дурачкам.

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