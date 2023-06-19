1 мая в новом году будет в среду, поэтому длинных выходных по идее тут быть не должно. Но в Минтруде нашли способ, как не лишить россиян возможности как следует отдохнуть в этот период. Суббота, 27 апреля, будет рабочей, за нее мы будем отдыхать в понедельник, 29 апреля. А чтобы выходным стал и вторник, 30 апреля, один день хотят позаимствовать у ноябрьских праздников. По итогу на Первомай получатся четырехдневные мини-каникулы: с 28 апреля по 1 мая. На работу выйдем 2-го числа.

Вторые длинные майские выходные в честь Дня Победы продлятся тоже четыре дня. Они запланированы на период с 9 по 12 мая.