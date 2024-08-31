Как отмечают День Барнаула? Читаем и смотрим трансляцию в Telegram-канале amic.ru

Корреспонденты amic.ru прогуляются по праздничным площадкам и паркам и расскажут, как там празднуют 294-летие города

31 августа 2024, 08:40, ИА Амител

День города Барнаула / Фото: amic.ru

Команда amic.ru поздравляет всех жителей и гостей Барнаула с 294-летием любимого города. В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.

Выставка ретро-автомобилей "Рожденные в СССР" проходит на "Старом базаре".

Также на Старом базаре проходит выставка Российского военно-исторического общества.

На площади Сахарова проходит спортивная программа "Барнаул спортивный — город чемпионов".

В сквере "Семья" очень насыщенная программа: народные танцы, фотозоны, спортивные игры и даже портал в виртуальную реальность.

Фестиваль национальных культур проходит в парке "Центральный".

На площади Сахарова идет фестиваль-выставка промышленных предприятий "Заводская проходная".

В парке "Изумрудный" проходит фестиваль традиционных ценностей и здорового образа жизни "Алтайская баенка".

В парке "Центральный" проходит выставка цветов.

В "Лесной сказке" проходят мастер-классы, концерт, можно поучаствовать в акции "Весточка из дома".

Несколько кадров демонстрационного полета "Русских витязей" от нашего фотокорреспондента.

Следите в нашем Telegram-канале за трансляцией, в которой будет много фото и видео. А если вы планируете прогуляться по городу и посетить самые интересные мероприятия, наш Telegram-бот поможет вам выбрать лучшие события и распланировать весь праздник.