"Когда и кто сей город основал". Все спорное и неоспоримое, что мы знаем о Барнауле

Собрали достоверные и не очень факты из истории нашего любимого города

31 августа 2024, 09:15, ИА Амител

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31 августа Барнаул отмечает свое 294-летие. Обычно ко Дню города принято вспоминать главные события и достижения из многолетней истории краевой столицы. Там, кстати, хватает страниц, которые еще до конца не изучены. А многие факты, считающиеся общеизвестными, историки и вовсе подвергают сомнению. Даже о том, каков реальный возраст нашего города, есть разные мнения.

Ко Дню города amic.ru собрал самые неоспоримые и спорные факты о Барнауле, который совсем скоро станет еще на год старше.

1. Неоспоримо: Барнаул был крупнейшим производителем серебра в России

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Здесь спорить не о чем – все так и есть. Барнаульский сереброплавильный завод, благодаря которому и появился город, на своем пике был важнейшим центром металлургии для всей империи.

Предприятие в 1739 году начал строить Акинфий Демидов. Правда, изначально оно планировалось как медеплавильный завод. Строительство завершилось в 1744-м, но уже в 1746-м в алтайской руде обнаружили серебро, и завод переоборудовали под его выплавку. С тех пор начался расцвет и завода, и всего Барнаула.

К середине XIX века около 90% всего российского серебра выплавлялось именно здесь. В те времена этот металл очень высоко ценили во всем мире. Много чего империя оплачивала именно алтайским серебром: на него и строили дворцы в Петербурге, и снаряжали великие походы Суворова. В общем, свой вклад в историю государства Барнаул определенно внес.

Впрочем, уже к концу XIX века история Барнаульского сереброплавильного завода закончилась. Отмена крепостного права и падение мировых цен на серебро сделали производство невыгодным, и в 1893-м его закрыли.

Более подробно об истории сереброплавильного завода можно послушать в выпуске нашего аудиогида "Город, слушай!.

2. Спорно: Барнаул основан в 1730 году

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Пожалуй, это самый спорный момент в истории города. Официально считается, что Барнаул появился в 1730-м. Только вот большинство видных ученых в этом сильно сомневается. Вернее, они убеждены, что город основан на девять лет позже.

Официальную дату городские власти окончательно установили только в 1980-м. Существует мнение, что тогда целью было не найти историческую истину, а поскорее отметить 250-летие города (на юбилей Барнаулу присвоили орден Октябрьской Революции). Спустя какое-то время 1730-й закрепили в городском уставе в качестве года основания города.

У тех, кто установил такую точку отсчета, были аргументы. 1730-й – это основание деревни Барнаульской, которая находилась в среднем течении Барнаулки. Но многие историки (например, Валерий Скубневский и Данил Дегтярев) уверяют, что селение никак не связано с нынешним Барнаулом и не могло послужить его началом. По их словам, эта деревня располагалась на территории Топчихинского района.

Историки ведут летоисчисление от появления демидовской деревни в 1739-м. В том году на Барнаулке построили плотину, а еще через несколько лет – завод. Вокруг него наш город и вырос.

Споры продолжаются до сих пор, но официальную дату основания менять никто не спешит. Что ж, хотя бы 300-летия Барнаула не придется ждать дополнительные девять лет.

Подробнее об этом вы также можете послушать в выпуске нашего подкаста "Столица мира".

P.S. Название для этого материала мы выбрали не случайно. Точно так же называлась статья именитых алтайских краеведов Вадима Бородаева и Аркадия Контева в газете "Алтайская правда" в 1994 году. В ней историки тоже доказывали, что год "рождения" Барнаула – именно 1739-й.

3. Неоспоримо: каждый второй патрон в годы Великой Отечественной войны изготовили в Барнауле

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Это правда. В первые годы войны страна всеми силами наращивала военное производство. Многие предприятия, способные работать на нужды фронта, эвакуировали в тыл. Барнаул стал одним из мест, куда массово перевозили производства.

Всего город принял 14 таких заводов: с лета 1941-го по зиму 1942-го в Барнаул шли эшелоны со станками. Медлить было нельзя: производственные линии кое-где запускали прямо под открытым небом, а стенами обносили уже в процессе. На эвакуированных заводах работали тысячи людей, большинство из которых – женщины и подростки. Их трудовые смены длились по 18-20 часов.

Благодаря этим титаническим усилиям Барнаул стал надежным оплотом в тылу. На станкостроительном заводе, который эвакуировали из Подольска, за годы войны изготовили более 1,5 млрд патронов для винтовок и пистолетов. Другими словами, каждый второй патрон, выпущенный в годы ВОВ, произвели в Барнауле. А еще – около 11 тысяч моторов для легендарного танка Т-34. Каждый пятый танк времен войны был оснащен двигателем барнаульского производства.

И это лишь малая часть того подвига, который совершили барнаульцы в тылу. За это в 2022-м Барнаул получил звание "Город трудовой доблести".

4. Спорно: откуда взялось название "Барнаул"?

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Это для нас слово "Барнаул" звучит привычно и по-родному. А вот жителям других городов это название кажется странным. И существует несколько версий, откуда оно появилось.

Очевидно лишь то, что город назвали в честь реки Барнаулки, на берегу которой он зародился. А дальше остается только гадать.

Так, историк Алексей Уманский предложил две версии. Они считаются основными.

Первая – название взялось из телеутского языка. "Боранаул" в переводе с него означает "мутная река".

Вторая версия связана с монгольским языком, в котором "бороноур" означает "волчье озеро".

Но как оно было на самом деле, мы уже, скорее всего, не узнаем.

5. Неоспоримо: в Барнауле изобрели первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель

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Тут нужно разобраться в формулировках. Паровые двигатели в других странах были широко распространены и до Ивана Ползунова. Но изобретение барнаульского инженера было принципиально другим.

Это был первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель, который не требовал вспомогательного гидравлического привода. Другими словами, машина Ползунова могла работать непрерывно и ее необязательно было устанавливать возле водоема. Без преувеличения, это был прорыв во всей мировой теплотехнике.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что историки считают Ивана Ивановича Ползунова самым известным жителем Барнаула за всю историю. Изобретатель навсегда вписал свое имя в мировые энциклопедии.

Впрочем, судьба Ползунова, как и его изобретения, сложилась трагично. Инженер буквально "положил жизнь" на создание своей "огнедышащей машины". Упорно работая над двигателем, он подхватил чахотку. Иван Ползунов умер 27 мая 1766 года, не дожив неделю до пробного запуска своего детища: его проводили уже ученики изобретателя.

Сама машина отлично показала себя на старте (даже принесла прибыль), но вышла из строя меньше чем через полгода. Поскольку создателя уже не было в живых, починить ее было некому. С десяток лет она простояла брошенной, а потом ее разобрали на металл.

Есть в истории Ивана Ползунова и спорные факты. До сих пор неизвестно место его захоронения. Могилу великого барнаульского инженера утратили в советские годы. Историки сомневаются, что когда-то она будет обнаружена.

Подробнее о том, как молодой уральский инженер Иван Ползунов попал на Алтай и почему люди не сразу не осознали уровень его величия, слушайте в выпуске нашего подкаста "Столица мира".

6. Спорно: когда Барнаул стал городом?

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E До сих пор неясно, в какой момент Барнаул из горного поселка превратился в город. Если взять любой город, будь то Омск, Новосибирск или Бийск, в архивах обязательно найдется официальное решение о присвоении ему этого статуса. Но у Барнаула такого документа попросту нет.

Поэтому историки могут опираться на другие исторические свидетельства: записки путешественников, положения о городах, проекты административных изменений. Версий несколько: называют и 1771-й, и 1779, и 1806-й, и 1828-й годы. Но железной уверенности нет ни в одном варианте.

Интересная история вышла и с гербом. Обычно его получают сразу, вместе со статусом города. Но у Барнаула он появился лишь в 1846 году.

Так что и здесь мы "отличились". Барнаул превращался из поселка в город около сотни лет. Но когда точно это произошло, никто не знает.

7. Неоспоримо: Барнаул – это "сибирский уголок Петербурга"

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Барнаул (вернее, его старую часть) часто сравнивают с Санкт-Петербургом. Кому-то эта параллель может показаться натянутой. Но на самом деле у этой схожести вполне объяснимые причины.

Центральные улицы города действительно проектировали в "столичном" стиле классицизма. На Алтае в те времена не было своих учебных заведений, поэтому архитекторы и инженеры, создававшие Барнаул, получали образование именно в Санкт-Петербурге. Естественно, архитектура Северной столицы наложила отпечаток на их творения. А Яков Попов, приложивший руку к созданию Демидовской площади, учился зодчеству у легендарного Карла Росси, создателя "русского ампира".

Историки отмечают, что "питерским" Барнаул делали и люди той эпохи. Большинство жителей так или иначе было связано с горным производством. Инженеры, жившие здесь, тоже получали образование в Петербурге и везли этот дух на Алтай.

Так что пусть мы и не Питер, но "уголок Петербурга" в Барнауле точно есть.

8. Спорно: пожар 1917 года уничтожил весь старый центр, а все здания построили заново

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Пожар 1917 года стал одной из самых черных страниц в истории Барнаула. Разгоревшись в небольшой полуразрушенной бане между улицами Томской (сейчас – Короленко) и Бийской (Никитина), пламя охватило практически весь "старый" город.

Даже сейчас становится не по себе, когда читаешь заметку об этой чудовищной трагедии в петроградском журнале "Пожарное дело":

"Огонь распространился с молниеносной быстротой. Сильный порывистый ветер разносил горящие головни на далекое расстояние. В результате одновременно возникли пожары в нескольких местах. В первом часу дня порывистый ветер сменился постоянным, в городе начался настоящий ад. Огненные волны захватывали все на своем пути. Среди населения началась паника. О спасении имущества нечего было и думать. Приходилось спасать свою жизнь. Жители бежали к пароходным пристаням. Некоторые в горящей одежде бросались в Обь и тонули. Толпы людей двинулись на пароходные баржи. Сходни не выдержали тяжести и рухнули, увлекая за собой обезумевших людей. Многие утонули. В одном месте толпа оказалась окруженной огнем со всех сторон, многие не смогли выбраться из моря огня и погибли".

Огонь превратил город в огромное пепелище. За день было уничтожено 730 усадеб – это 60 кварталов. Погибли сотни горожан. Ущерб исчислялся десятками миллионов рублей.

Существует мнение, что стена огня уничтожила историческую часть Барнаула целиком, а все здания, которые мы видим в центре, были построены заново. Но это не так – некоторые сооружения чудом уцелели.

Например, пожар пережила легендарная "Аптека Крюгер". А самая интересная история связана с "Торговым домом купца Полякова", который известен как магазин "Красный". Историки говорят, что комплекс зданий спасла смекалка хозяина: Поляков приказал своим рабочим вымачивать войлок в колодце и обкладывать им крыши домов. Это и уберегло усадьбу от уничтожения.

Поэтому, прогуливаясь мимо "Красного" или той же "Аптеки Крюгер" (ее, кстати, в этом году отреставрировали), знайте – эти стены помнят тот жуткий пожар.

9. Неоспоримо: в Барнаул приезжал Федор Достоевский

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Федор Михайлович Достоевский посещал Барнаул четыре раза. Это было в "ссыльный" период его жизни, когда еще никому не известный писатель около десяти лет провел в Сибири за участие в "вольнодумном" кружке.

Четыре года он провел на омской каторге, а 1854-м его отправили служить рядовым в Семипалатинск.

Впервые Достоевский побывал в Барнауле в 1856-м: это была служебная командировка в качестве унтер-офицера. О целях поездки, как и о впечатлениях писателя, ничего неизвестно. Зато есть свидетельства, что из Барнаула он тайно отправился в самоволку в Кузнецк на встречу с любимой женщиной. В Сибири Достоевский встретил первую большую любовь – Марию Исаеву.

Вторая поездка в Барнаул состоялась в том же 1856 году. К этому моменту Достоевского уже произвели в прапорщики. В этой командировке его сопровождал ботаник и путешественник Петр Семенов, который позже станет Тян-Шанским. В этот раз писатель посетил барнаульский бал, который ему очень понравился. Но о городе Федор Михайлович отозвался не очень лестно.

"О барнаульских я не пишу Вам. Я с ними со многими познакомился. Хлопотливый город, и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов", – писал Достоевский своему другу.

В третий раз Достоевский был в Барнауле в 1857-м, когда ехал на собственную свадьбу с Исаевой. Несколько дней он провел в гостях у Семенова. Как вспоминал ученый, вечера они проводили за чтением еще неоконченных "Записок из Мертвого дома".

Наконец, в четвертый раз писатель бывал в Барнауле уже со своей женой. Планировалось, что молодожены будут радоваться жизни и наслаждаться любительскими спектаклями. Но Достоевского внезапно "свалил" сильнейший эпилептический припадок. Несколько дней он лежал в кровати, находясь в прострации. Барнаульский "медовый месяц" был испорчен.

Так что воспоминания о Барнауле у писателя остались не самые лучшие. Лишь через несколько лет, уже вернувшись из ссылки, Достоевский осознал, что Сибирь ему все-таки "мила".

"Приезжайте же… Поговорим о Сибири, которая мне теперь мила стала, когда я покинул ее, о милейших Змеиногорске и Барнауле. Ну да обо всем!.." – тепло писал он своему товарищу.

Кстати, о последней поездке Достоевского есть классный выпуск нашего аудиогида "Город, слушай!". Найти его можно здесь.

10. Спорно: Барнаул – столица шаурмы

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Отвлечемся от истории. Где самая вкусная шаурма? Ну конечно в Барнауле! По крайней мере, так вам ответит любой барнаулец. В нашем городе это блюдо обожают. Да и готовят его практически на каждом углу. Вот и возникает ощущение, что нигде шаурму не любят настолько, как в Барнауле.

Но это не так. Вынуждены вас разочаровать, но есть и другие города, где шаурма в большом почете. А в российские "шаурма-рейтинги", которые регулярно составляют, наш город даже не попадает.

Ну и ладно. Все равно мы считаем, что круче барнаульской шаурмы нет ничего!

11. Неоспоримо: Барнаул – столица мира!

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Просто еще один неоспоримый факт. Нам не так важно, сколько Барнаулу лет на самом деле. И не так важно, мутный он или волчий. Мы просто его безгранично любим. С днем рождения, столица мира!