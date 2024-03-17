Как отпраздновали Масленицу в "Лесной сказке". Фото
Завершением стало сожжение семиметрового чучела
17 марта 2024, 19:31, ИА Амител
Празднование Масленицы в Лесной сказке / amic.ru
Масштабное празднование Масленицы прошло в барнаульском парке "Лесная сказка". Разными забавами гостей развлекали с 12 часов дня.
В парке прошли соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, состязания на ловкость и силу, гадания и много других разных русских забав и развлечений.
Также праздничную программу представили различные творческие коллективы города.
Завершением стало сожжение семиметрового чучела.
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21:17:59 17-03-2024
В Луганской Народной Республике (ЛНР) на Масленицу сожгли чучела президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Чучело Байдена было облачено в классический костюм, Зеленского – в зеленую одежду. Акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.
10:39:08 18-03-2024
Посетили с ребенком "Лесную сказку", людей очень много, а развлечений для детей очень мало, если бы не работали карусели - вообще бы скучно было. Хорошо, что погода была прекрасная-подышать и погулять!
Чучело на снежном постаменте действительно впечатлило!
13:13:21 18-03-2024
Места очень мало в парке для такого рода мероприятий, толкотня. Хотели купить шашлык, но продавали в одном месте и километровая очередь . Для ребенка прокатиться на карусели, тоже очередь в кассу.
09:15:37 19-03-2024
Во всех парках были гигантские очереди за едой и развлечениями. Для тех кто не хотел стоять 30-60 минут в очереди оставалось одно развлечение - гулять по дорожкам. Вот такая отстойная организация праздника