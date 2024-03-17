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Как отпраздновали Масленицу в "Лесной сказке". Фото

Завершением стало сожжение семиметрового чучела

17 марта 2024, 19:31, ИА Амител

Празднование Масленицы в Лесной сказке / amic.ru

Масштабное празднование Масленицы прошло в барнаульском парке "Лесная сказка". Разными забавами гостей развлекали с 12 часов дня.

В парке прошли соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, состязания на ловкость и силу, гадания и много других разных русских забав и развлечений.

Также праздничную программу представили различные творческие коллективы города. 

Завершением стало сожжение семиметрового чучела.

Барнаул праздники
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Комментарии 4

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Гость

21:17:59 17-03-2024

В Луганской Народной Республике (ЛНР) на Масленицу сожгли чучела президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Чучело Байдена было облачено в классический костюм, Зеленского – в зеленую одежду. Акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.

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Гость

10:39:08 18-03-2024

Посетили с ребенком "Лесную сказку", людей очень много, а развлечений для детей очень мало, если бы не работали карусели - вообще бы скучно было. Хорошо, что погода была прекрасная-подышать и погулять!
Чучело на снежном постаменте действительно впечатлило!

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Гость

13:13:21 18-03-2024

Места очень мало в парке для такого рода мероприятий, толкотня. Хотели купить шашлык, но продавали в одном месте и километровая очередь . Для ребенка прокатиться на карусели, тоже очередь в кассу.

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Евгений

09:15:37 19-03-2024

Во всех парках были гигантские очереди за едой и развлечениями. Для тех кто не хотел стоять 30-60 минут в очереди оставалось одно развлечение - гулять по дорожкам. Вот такая отстойная организация праздника

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