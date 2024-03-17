Как отпраздновали Масленицу в "Лесной сказке". Фото

Завершением стало сожжение семиметрового чучела

17 марта 2024, 19:31, ИА Амител

Празднование Масленицы в Лесной сказке / amic.ru

Масштабное празднование Масленицы прошло в барнаульском парке "Лесная сказка". Разными забавами гостей развлекали с 12 часов дня.

В парке прошли соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, состязания на ловкость и силу, гадания и много других разных русских забав и развлечений.

Также праздничную программу представили различные творческие коллективы города.

Завершением стало сожжение семиметрового чучела.