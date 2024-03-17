"Самая русская Масленица". Как десятки тысяч человек в Барнауле проводили зиму

В парке "Изумрудный" Масленица прошла с небывалым размахом

17 марта 2024, 16:45, ИА Амител

Масленица в парке "Изумрудный"

Масштабные проводы зимы прошли 17 марта в барнаульском парке "Изумрудный". Благодаря по-настоящему весенней солнечной погоде, на Масленицу в парк пришли десятки тысяч человек. Для них на протяжении трех часов на сцене выступали артисты и творческие коллективы. Также гости участвовали в различных розыгрышах и могли продемонстрировать свою богатырскую силу.

"Самая Русская Масленица" – это традиционный праздник, который ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул". Развлекательная программа праздника сопровождалась различными веселыми песнями, хороводами. Победители получили памятные сувениры от радиостанции.

Барнаульцы могли поучаствовать в интересных конкурсах: боях подушками на бревне, состязании в ловкости, перетягивании каната. Самые смелые и ловкие забирались на скорость на специальный столб. Кроме того, во время празднования Масленицы барнаульцы могли поиграть с милыми животными из приюта "Бусинка". За веселую атмосферу на "Самой Русской Масленице" отвечали лучшие народные коллективы краевой столицы.

Около 180 человек поучаствовали в специальной лотерее, где призом были фирменные наушники от редакции amic.ru. Их выиграла девушка Ирина, которая очень радовалась своему подарку. Она пообещала, что будет теперь всегда слушать свою любимую российскую музыку в новеньких наушниках.

Ну а завершился праздник по традиции сожжением чучела.

Как прошло празднование масленицы – смотрите в нашем фоторепортаже.