"Самая русская Масленица". Как десятки тысяч человек в Барнауле проводили зиму
В парке "Изумрудный" Масленица прошла с небывалым размахом
17 марта 2024, 16:45, ИА Амител
Масштабные проводы зимы прошли 17 марта в барнаульском парке "Изумрудный". Благодаря по-настоящему весенней солнечной погоде, на Масленицу в парк пришли десятки тысяч человек. Для них на протяжении трех часов на сцене выступали артисты и творческие коллективы. Также гости участвовали в различных розыгрышах и могли продемонстрировать свою богатырскую силу.
"Самая Русская Масленица" – это традиционный праздник, который ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул". Развлекательная программа праздника сопровождалась различными веселыми песнями, хороводами. Победители получили памятные сувениры от радиостанции.
Барнаульцы могли поучаствовать в интересных конкурсах: боях подушками на бревне, состязании в ловкости, перетягивании каната. Самые смелые и ловкие забирались на скорость на специальный столб. Кроме того, во время празднования Масленицы барнаульцы могли поиграть с милыми животными из приюта "Бусинка". За веселую атмосферу на "Самой Русской Масленице" отвечали лучшие народные коллективы краевой столицы.
Около 180 человек поучаствовали в специальной лотерее, где призом были фирменные наушники от редакции amic.ru. Их выиграла девушка Ирина, которая очень радовалась своему подарку. Она пообещала, что будет теперь всегда слушать свою любимую российскую музыку в новеньких наушниках.
Ну а завершился праздник по традиции сожжением чучела.
Как прошло празднование масленицы – смотрите в нашем фоторепортаже.
19:55:41 17-03-2024
В Славгороде 10 Марта проводили Зиму ! Мы первые ! Ура !
20:49:12 17-03-2024
Честно? Мне не понравилось празднование Масленницы в парке Изумрудный. Народу -толпы огромные. Точек общепита мало, цены дорогие. В туалет ( их было 2, которые я видела) -очереди. Очереди вообще огромные ( Советский Союз отдыхает). Ну в паре павильонов были конкурсы и пели песни. И по веревке лазили за призами. Все.
06:24:47 18-03-2024
Маргарита (20:49:12 17-03-2024) Честно? Мне не понравилось празднование Масленницы в парке И... а я с детьми ходил - им понравилось. За частушку - сушку, в парке набесились, в конкурсах участвовали, на снегоходах покатались, в кафе поели. С туалетами косяк, конечно. Ну а что народа много - так по запросу масленица Барнаул только Изумрудный и появлялся. Если бы районные праздники проводили, может и меньше было.
09:58:45 18-03-2024
Маргарита (20:49:12 17-03-2024) Честно? Мне не понравилось празднование Масленницы в парке И... Тоже не понравилось. Такое чувство, что весь город в одном месте. Даже просто перемещаться по территории было сложно, люди, снег, скользко. Детям хотелось поиграть на детской площадке, но дождаться своей очереди было нереально. Вроде бы масленица была, но ни одного блина так и не удалось покушать. Уехали до окончания праздника.