Как передать показания и зачем планово отключают свет? Ответы БГЭС на вопросы барнаульцев

Горэлектросеть отвечает на самые частые вопросы барнаульцев, которые поступили во время интернет-конференции

25 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Кол-центр БГЭС / Фото предоставлено amic.ru пресс-службой компании
Кол-центр БГЭС / Фото предоставлено amic.ru пресс-службой компании

Множество разных вопросов поступило от барнаульцев во время интернет-конференции, которую Барнаульская горэлектросеть провела в своих социальных сетях. Как подчеркивают в пресс-службе компании, все поступившие обращения были внимательно изучены и проанализированы. Разъяснения и рекомендации предоставлялись всем обратившимся незамедлительно. Самые популярные вопросы горожан и ответы на них публикуем на amic.ru.

1

Нужно ли бывшему собственнику квартиры расторгать договор на поставку электроэнергии при ее продаже?

Да, бывший собственник обязан прекратить отношения с энергосбытовой организацией и расторгнуть договор поставки электричества по прежнему адресу. 

Для этого необходимо уведомить энергосбытовую организацию о прекращении права собственности по жилому помещению, предоставив заявление о расторжении договора и документы, подтверждающие этот факт. 

Также бывший собственник вправе запросить акт сверки расчетов, чтобы подтвердить взаимное отсутствие финансовых претензий.

Своевременное прекращение действия договора энергоснабжения позволит избежать в дальнейшем возможных проблем и судебных разбирательств с новым владельцем квартиры и энергосбытовой компанией.

2

Что делать, если за долги отключили электричество?

При отключении электроэнергии владельцу недвижимости в первую очередь необходимо обратиться в офис энергосбытовой организации, погасить долг и подать заявление на восстановление электроснабжения.

Обратите внимание: предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности, а также оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, которые установлены правительством Российской Федерации.
3

Как можно передавать показания за электроэнергию удаленно?

Для передачи показаний в Барнаульской горэлектросети существует несколько способов:

  1. По номеру телефона 999-620 – с 07:00 до 22:00 с 21-го по 25-е число каждого месяца (без выходных), 999-610 – автоматический сервис приема показаний круглосуточно, 50-16-50 – автоматический голосовой сервис приема показаний круглосуточно.

  2. На сайте Барнаульской горэлектросети в разделе "Передать показания".

  3. В личном кабинете АО "Барнаульская горэлектросеть" bges.ru, "Система Город" www.sistemagorod.ru, ГИС ЖКХ.

  4. Направив письмо с показаниями на адрес электронной почты energy@bges.ru. В поле "Тема" обязательно указать лицевой счет, ПИН-код и показания приборов учета в следующем формате: Лицевой счет*ПИН-код*Показания#.

  5. Отправив SMS-сообщение на номер: 8-903-767-67-22. В тексте сообщения указать лицевой счет, ПИН-код и показания прибора учета в следующем формате: Лицевой счет*ПИН-код*Показания#.

В качестве разделителя используется только символ *. Для корректного автоматического распознавания и приема показаний никакой другой информации в поле "Тема" сообщения вносить не нужно.

Уточнить информацию можно в кол-центре Барнаульской горэлектросети с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 16:00 в пятницу по номерам 501-250, 555-540, 8-963-538-5540.

4

Как перейти на дифференцированный тариф?

Дифференцированный тариф для оплаты за электроэнергию – это система расчетов, при которой конечная стоимость киловатт-часа (кВт·ч) напрямую зависит от времени суток. 

Для настройки тарифного расписания необходимо определить, какое расписание вам подходит, затем написать заявление о программировании прибора учета, оформить заявку, после чего специалисты компании приедут на указанный адрес и проведут настройки прибора учета на соответствующее тарифное расписание.

Вторым этапом является подача заявления о переходе на расчеты по вашему тарифному расписанию.

Важно: дифференцированный тариф подходит только для жилых помещений, оборудованных интеллектуальными или многотарифными приборами учета электроэнергии.

5

Чем может быть полезен личный кабинет БГЭС?

В личном кабинете БГЭС можно подключить несколько лицевых счетов, передавать показания приборов учета, осуществлять онлайн-платеж за электроэнергию без банковской комиссии, проверять детализацию платежей (историю и чеки), вызывать инспектора для осмотра прибора учета, направлять любые обращения и отслеживать статус их выполнений.
Здание БГЭС/ Фото предоставлено пресс-службой компании
6

Как подписаться на электронную квитанцию?

Подписаться на квитанцию можно в Личном кабинете АО "Барнаульская горэлектросеть" или на сайте компании.

Поставьте галочку напротив графы "Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail" или напишите заявление о переходе на электронную квитанцию в сервисном центре БГЭС, посредством электронной почты или через любой из личных кабинетов ("Системы Город", ГИС ЖКХ). Обязательно укажите в письме адрес электронной почты для отправки квитанций.
7

Зачем нужны плановые отключения электроэнергии?

Благодаря плановым работам удается поддерживать надежность электроснабжения. Временные отключения электроэнергии необходимы для проведения профилактических работ, технического обслуживания и ремонта электрических сетей и оборудования.

Информация о плановых отключениях публикуется на сайте Барнаульской сетевой компании в разделе "Графики отключения электроэнергии", передается в единую диспетчерскую службу Барнаула и доводится до сведения администраций районов города, управляющих компаний и ТСЖ.

В случае аварийного отключения электроэнергии, сведения о котором не публиковались в открытых источниках информации, можно обратиться в аварийную службу по номеру телефона 380-616.

Важно: время восстановления электроснабжения при аварийной ситуации составляет в среднем от 30 минут до часа.

8

От оплаты какой задолженности должник освобождается при банкротстве?

Должник освобождается от оплаты только той задолженности, которая образовалась на дату принятия судом заявления о банкротстве и не оплачена на момент обращения потребителя в АО "Барнаульская горэлектросеть".

Долги, возникшие уже после принятия судом заявления о банкротстве, в суде не списываются.


 

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

13:09:47 25-12-2025

Благодаря плановым работам удается поддерживать надежность электроснабжения. Временные отключения электроэнергии необходимы для проведения профилактических работ, технического обслуживания и ремонта электрических сетей и оборудования.
В Новоалтайске отключают в частном секторе свет в количестве 72 часа в году. И без воды часта сидят. При этом в коттеджном поселке , что рядом, не отключают. А если на водопроводе авария, то почему-то задвижки не перекрывают, а всем сразу отключают. И фильтры убрали. Даже дежурных не оставили. На клюшку закрывают вечером и всё.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:44 25-12-2025

гость (13:09:47 25-12-2025) Благодаря плановым работам удается поддерживать надежность э... это еще пустяки. Пос.Лесной, относящийся к Барнаулу, стабильно раз в неделю минимум отключают с 10 до 17 часов, на этой неделе два дня подряд по столько отключали, плюс аварийные отключения.
И всем пофиг, что за окном зима, а отопление в домах газовое и зависит на прямую от электричества.

  0 Нравится
Ответить
