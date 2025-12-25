Как передать показания и зачем планово отключают свет? Ответы БГЭС на вопросы барнаульцев

Дифференцированный тариф для оплаты за электроэнергию – это система расчетов, при которой конечная стоимость киловатт-часа (кВт·ч) напрямую зависит от времени суток.

Для настройки тарифного расписания необходимо определить, какое расписание вам подходит, затем написать заявление о программировании прибора учета, оформить заявку, после чего специалисты компании приедут на указанный адрес и проведут настройки прибора учета на соответствующее тарифное расписание.

Вторым этапом является подача заявления о переходе на расчеты по вашему тарифному расписанию.

Важно: дифференцированный тариф подходит только для жилых помещений, оборудованных интеллектуальными или многотарифными приборами учета электроэнергии.