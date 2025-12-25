Как передать показания и зачем планово отключают свет? Ответы БГЭС на вопросы барнаульцев
Горэлектросеть отвечает на самые частые вопросы барнаульцев, которые поступили во время интернет-конференции
25 декабря 2025, 11:15, ИА Амител
Множество разных вопросов поступило от барнаульцев во время интернет-конференции, которую Барнаульская горэлектросеть провела в своих социальных сетях. Как подчеркивают в пресс-службе компании, все поступившие обращения были внимательно изучены и проанализированы. Разъяснения и рекомендации предоставлялись всем обратившимся незамедлительно. Самые популярные вопросы горожан и ответы на них публикуем на amic.ru.
Нужно ли бывшему собственнику квартиры расторгать договор на поставку электроэнергии при ее продаже?
Да, бывший собственник обязан прекратить отношения с энергосбытовой организацией и расторгнуть договор поставки электричества по прежнему адресу.
Для этого необходимо уведомить энергосбытовую организацию о прекращении права собственности по жилому помещению, предоставив заявление о расторжении договора и документы, подтверждающие этот факт.
Также бывший собственник вправе запросить акт сверки расчетов, чтобы подтвердить взаимное отсутствие финансовых претензий.
Своевременное прекращение действия договора энергоснабжения позволит избежать в дальнейшем возможных проблем и судебных разбирательств с новым владельцем квартиры и энергосбытовой компанией.
Что делать, если за долги отключили электричество?
Обратите внимание: предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности, а также оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, которые установлены правительством Российской Федерации.
Как можно передавать показания за электроэнергию удаленно?
Для передачи показаний в Барнаульской горэлектросети существует несколько способов:
-
По номеру телефона 999-620 – с 07:00 до 22:00 с 21-го по 25-е число каждого месяца (без выходных), 999-610 – автоматический сервис приема показаний круглосуточно, 50-16-50 – автоматический голосовой сервис приема показаний круглосуточно.
-
На сайте Барнаульской горэлектросети в разделе "Передать показания".
-
В личном кабинете АО "Барнаульская горэлектросеть" bges.ru, "Система Город" www.sistemagorod.ru, ГИС ЖКХ.
-
Направив письмо с показаниями на адрес электронной почты energy@bges.ru. В поле "Тема" обязательно указать лицевой счет, ПИН-код и показания приборов учета в следующем формате: Лицевой счет*ПИН-код*Показания#.
-
Отправив SMS-сообщение на номер: 8-903-767-67-22. В тексте сообщения указать лицевой счет, ПИН-код и показания прибора учета в следующем формате: Лицевой счет*ПИН-код*Показания#.
В качестве разделителя используется только символ *. Для корректного автоматического распознавания и приема показаний никакой другой информации в поле "Тема" сообщения вносить не нужно.
Уточнить информацию можно в кол-центре Барнаульской горэлектросети с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 16:00 в пятницу по номерам 501-250, 555-540, 8-963-538-5540.
Как перейти на дифференцированный тариф?
Дифференцированный тариф для оплаты за электроэнергию – это система расчетов, при которой конечная стоимость киловатт-часа (кВт·ч) напрямую зависит от времени суток.
Для настройки тарифного расписания необходимо определить, какое расписание вам подходит, затем написать заявление о программировании прибора учета, оформить заявку, после чего специалисты компании приедут на указанный адрес и проведут настройки прибора учета на соответствующее тарифное расписание.
Вторым этапом является подача заявления о переходе на расчеты по вашему тарифному расписанию.
Важно: дифференцированный тариф подходит только для жилых помещений, оборудованных интеллектуальными или многотарифными приборами учета электроэнергии.
Чем может быть полезен личный кабинет БГЭС?
Как подписаться на электронную квитанцию?
Поставьте галочку напротив графы "Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail" или напишите заявление о переходе на электронную квитанцию в сервисном центре БГЭС, посредством электронной почты или через любой из личных кабинетов ("Системы Город", ГИС ЖКХ). Обязательно укажите в письме адрес электронной почты для отправки квитанций.
Зачем нужны плановые отключения электроэнергии?
Благодаря плановым работам удается поддерживать надежность электроснабжения. Временные отключения электроэнергии необходимы для проведения профилактических работ, технического обслуживания и ремонта электрических сетей и оборудования.
Информация о плановых отключениях публикуется на сайте Барнаульской сетевой компании в разделе "Графики отключения электроэнергии", передается в единую диспетчерскую службу Барнаула и доводится до сведения администраций районов города, управляющих компаний и ТСЖ.
В случае аварийного отключения электроэнергии, сведения о котором не публиковались в открытых источниках информации, можно обратиться в аварийную службу по номеру телефона 380-616.
Важно: время восстановления электроснабжения при аварийной ситуации составляет в среднем от 30 минут до часа.
От оплаты какой задолженности должник освобождается при банкротстве?
Должник освобождается от оплаты только той задолженности, которая образовалась на дату принятия судом заявления о банкротстве и не оплачена на момент обращения потребителя в АО "Барнаульская горэлектросеть".
Долги, возникшие уже после принятия судом заявления о банкротстве, в суде не списываются.
13:09:47 25-12-2025
В Новоалтайске отключают в частном секторе свет в количестве 72 часа в году. И без воды часта сидят. При этом в коттеджном поселке , что рядом, не отключают. А если на водопроводе авария, то почему-то задвижки не перекрывают, а всем сразу отключают. И фильтры убрали. Даже дежурных не оставили. На клюшку закрывают вечером и всё.
13:23:44 25-12-2025
гость (13:09:47 25-12-2025) Благодаря плановым работам удается поддерживать надежность э... это еще пустяки. Пос.Лесной, относящийся к Барнаулу, стабильно раз в неделю минимум отключают с 10 до 17 часов, на этой неделе два дня подряд по столько отключали, плюс аварийные отключения.
И всем пофиг, что за окном зима, а отопление в домах газовое и зависит на прямую от электричества.