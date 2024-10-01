Как перестать откладывать дела. Рабочие советы по борьбе с прокрастинацией

Постоянное желание отвлекаться от обязанностей — это не лень

01 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

61% россиян отвлекаются на работе на посторонние дела, показало совместное исследование "Работа.ру" и "СберЗдоровье". Привычка откладывать важное на потом оборачивается проблемами: работники задерживаются, приходят раньше или доделывают дела в выходные. "Секрет фирмы" рассказал, как этого избежать.

Руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса "Работа.ру" Татьяна Мощагина отметила, что прокрастинация – это не лень. При лени у человека нет возможности что-то делать, а прокрастинация – это когда он не хочет приступать к какому-то делу. Таким образом, человек бессознательно выбирает немедленное вознаграждение в ущерб потенциальным наградам в будущем.

Человек может избегать работы по разным причинам. Например, из-за проблем с самооценкой, повышенной тревожности, страха неудачи, перфекционизма и излишней многозадачности.

Мощагина отметила, что просто так перестать отвлекаться не получится. Однако способы есть.

Например, можно разбить глобальные задачи на отдельные этапы. Это поможет лучше понять реальные масштабы работы и побороть страх перед слишком большими объемами. Другой вариант – выделить наиболее приоритетную работу. Это позволит не тратить время на менее важные задачи, и вам перестанет казаться, что вы работаете впустую.

Мощагина добавила, что укрепить психологическое состояние поможет работа с психологом. Кроме того, нередко компании включают такой пункт в ДМС.