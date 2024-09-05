На Алтае нашли работу с самой высокой конкуренцией: 146 человек на место
Нормальной конкуренцией за работу для рынка труда считается до восьми резюме на вакансию
05 сентября 2024, 10:49, ИА Амител
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, на какую работу сложился повышенный спрос среди соискателей в Алтайском крае в сентябре 2024 года.
"Самая высокая конкуренция за работу сложилась по специальности "директор юридического департамента": работодатели открыли всего одну такую вакансию, при этом в регионе 146 активных резюме потенциальных кандидатов, желающих получить такую работу", – говорится в исследовании.
На втором месте переводчики и режиссеры: на одну вакансию для них в среднем приходится по 100,5 резюме. На третьем – видеооператоры (93 резюме на вакансию).
"Нормальной конкуренцией за работу для рынка труда считается диапазон 4-7,9 резюме на вакансию, а значения от восьми резюме на вакансию и выше говорят о профиците кадров. По итогам августа в Алтайском крае на одно предложение о работе в среднем приходится 3,1 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров в регионе", – подчеркнули в исследовании.
10:53:36 05-09-2024
директор юридического департамента --- полезная работа, многие на нее хотят
11:00:53 05-09-2024
Менеджеров, юристов, экономистов в стране лет на сто припасено.)) Вот с инженерами, технологами беда
13:56:05 05-09-2024
ВВП (11:00:53 05-09-2024) Менеджеров, юристов, экономистов в стране лет на сто припасе... с рабочими еще хуже
16:06:25 05-09-2024
Элен без ребят (13:56:05 05-09-2024) с рабочими еще хуже... А с электриками вообще завал!
11:04:09 05-09-2024
100 переводчиков на место
100 режиссёров на место
какой то сюр )))
космонавтов наверное вообще 1000 чел на место
13:48:30 05-09-2024
Кадровик (11:04:09 05-09-2024) 100 переводчиков на место 100 режиссёров на местокак... И все актеры...?
13:06:22 05-09-2024
Сейчас режиссёром, сценаристом и видеооператором может назвать себя любой, без всякого специального образования. Снял пару домашних видео и всё, готовый специалист. Абсолютно ничего не смысля в профессии.
14:32:18 05-09-2024
hh врет... Ни фига там нет..
22:36:47 05-09-2024
Вот банщик в женское отделение - это я понимаю.