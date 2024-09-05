Нормальной конкуренцией за работу для рынка труда считается до восьми резюме на вакансию

05 сентября 2024, 10:49, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, на какую работу сложился повышенный спрос среди соискателей в Алтайском крае в сентябре 2024 года.

"Самая высокая конкуренция за работу сложилась по специальности "директор юридического департамента": работодатели открыли всего одну такую вакансию, при этом в регионе 146 активных резюме потенциальных кандидатов, желающих получить такую работу", – говорится в исследовании.

На втором месте переводчики и режиссеры: на одну вакансию для них в среднем приходится по 100,5 резюме. На третьем – видеооператоры (93 резюме на вакансию).