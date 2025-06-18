Жара может не только резко ударить по самочувствию, но и оказывать накопительный эффект

18 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жаркая погода – настоящее испытание для тех, у кого на рабочем месте нет кондиционера. Любые, даже привычные задачи даются во много раз тяжелее. А сотрудники, у которых есть проблемы со здоровьем, из-за жары и вовсе могут оказаться в больнице.

О том, как пережить жару на рабочем месте и как можно облегчить свое состояние, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

1 Чем опасна жара на рабочем месте? Во-первых, жара на работе – это страшный дискомфорт. Работоспособность сотрудников в таких условиях заметно снижается. Человек становится вялым, сонным и раздражительным, ему трудно концентрироваться даже на самых простых задачах, не говоря уже о сложных. Но это также и серьезный риск для здоровья, подчеркивает врач Дмитрий Карпенко. Если температура воздуха превышает +28°C, у человека начинается перегрев организма и обезвоживание. Нагрузка на сердце также резко возрастает. Самые опасные ситуации возникают, когда к жаре присоединяется еще и духота: это не редкость в непроветриваемых офисах, цехах и на складах.

2 Для кого жаркая погода особенно опасна? Главной группой риска врач считает тех сотрудников, у которых уже есть серьезные сердечные патологии. Постоянное воздействие высокой температуры может спровоцировать у них гипертонический криз, инфаркт или инсульт.

3 Как спастись от жары на работе, если нет кондиционера? контролировать микроклимат – кондиционирование, проветривание, увлажнители;

соблюдать питьевой режим – 1,5–2 л воды в день, даже если пить вам совсем не хочется. Важно: кофе и чай в жаркую погоду лучше не пить;

тяжелые задачи лучше перенести на утро или вечер, когда температура не такая высокая;

если у вас есть проблемы с сердцем, нужно иметь с собой лекарства и регулярно измерять давление;

если ваше самочувствие ухудшилось, сделайте небольшой перерыв. Врач подчеркнул, что задача каждого работодателя – обеспечить для своих сотрудников комфортные условия. Но если спасения от жары нет, есть несколько способов облегчить свое состояние: