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Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера и не оказаться в больнице?

Жара может не только резко ударить по самочувствию, но и оказывать накопительный эффект

18 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жаркая погода – настоящее испытание для тех, у кого на рабочем месте нет кондиционера. Любые, даже привычные задачи даются во много раз тяжелее. А сотрудники, у которых есть проблемы со здоровьем, из-за жары и вовсе могут оказаться в больнице.

О том, как пережить жару на рабочем месте и как можно облегчить свое состояние, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

1

Чем опасна жара на рабочем месте?

Во-первых, жара на работе – это страшный дискомфорт. Работоспособность сотрудников в таких условиях заметно снижается. Человек становится вялым, сонным и раздражительным, ему трудно концентрироваться даже на самых простых задачах, не говоря уже о сложных.
Но это также и серьезный риск для здоровья, подчеркивает врач Дмитрий Карпенко. Если температура воздуха превышает +28°C, у человека начинается перегрев организма и обезвоживание. Нагрузка на сердце также резко возрастает.
Самые опасные ситуации возникают, когда к жаре присоединяется еще и духота: это не редкость в непроветриваемых офисах, цехах и на складах.
2

Для кого жаркая погода особенно опасна?

Главной группой риска врач считает тех сотрудников, у которых уже есть серьезные сердечные патологии. Постоянное воздействие высокой температуры может спровоцировать у них гипертонический криз, инфаркт или инсульт.
3

Как спастись от жары на работе, если нет кондиционера?

Врач подчеркнул, что задача каждого работодателя – обеспечить для своих сотрудников комфортные условия. Но если спасения от жары нет, есть несколько способов облегчить свое состояние:
  • контролировать микроклимат – кондиционирование, проветривание, увлажнители; 
  • соблюдать питьевой режим – 1,5–2 л воды в день, даже если пить вам совсем не хочется. Важно: кофе и чай в жаркую погоду лучше не пить;
  • тяжелые задачи лучше перенести на утро или вечер, когда температура не такая высокая;
  • если у вас есть проблемы с сердцем, нужно иметь с собой лекарства и регулярно измерять давление;
  • если ваше самочувствие ухудшилось, сделайте небольшой перерыв.
4

Почему жара опасна, даже если самочувствие не ухудшилось?

Карпенко подчеркнул, что жара оказывает кумулятивный эффект. Даже если поначалу симптомы кажутся незначительными или не чувствуются вовсе, влияние высокой температуры на организм со временем накапливается. В итоге это все выливается в:

  • учащение случаев тепловых ударов;

  • рост числа гипертонических кризов у сотрудников с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

  • увеличение вероятности инфарктов и инсультов;

  • прогрессирование сердечных заболеваний;

  • рост травматизма на производствах из-за снижения концентрации сотрудников.

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

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Комментарии 4

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Шинник

09:19:15 18-06-2025

"Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера ?"
У нас в цехах и вентиляторы не у всех есть !!!
...........
12 часов в Аду - 12 часов в ожидании Ада.

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Гость

13:12:18 18-06-2025

Шинник (09:19:15 18-06-2025) "Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера ?"У... Зато вчера по ТВ директор АТИ рассказывал, как заботится о здоровье сотрудников - профосмотры ежегодные с измерением давления и сахара в крови, а то, что в цехах адская жара - это неважно, к заботе о здоровье и возможности НОРМАЛЬНО смену в 12 часов отработать это не относится...

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Гость

17:33:20 18-06-2025

Гость (13:12:18 18-06-2025) Зато вчера по ТВ директор АТИ рассказывал, как заботится о з... в офисах то нормально, а ро цех вы шутите? ну предложите максимально дешевый способ охоаждения огромных цехов и запатентуйте - станете миллионер

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Гость

17:32:15 18-06-2025

Шинник (09:19:15 18-06-2025) "Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера ?"У... а нужно было учиться на пятерки и поступать на МГИМО. тут про рабочих и речи нет, на фотке даже офисник. Как вы соображаете цех охладить до +24?! это затратно настолько, что ваша зп уменьшится и вообще завод закроется, тк нерентабельно! рабочие живут до 65 лет, статистика, поэтому нормальные родители и стремятся выучить детей в хороших школах, привить умения трудиться мозгом и пр. Но не у всех, конечно, такая судьба, иначе никак

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