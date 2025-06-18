Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера и не оказаться в больнице?
Жара может не только резко ударить по самочувствию, но и оказывать накопительный эффект
18 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Жаркая погода – настоящее испытание для тех, у кого на рабочем месте нет кондиционера. Любые, даже привычные задачи даются во много раз тяжелее. А сотрудники, у которых есть проблемы со здоровьем, из-за жары и вовсе могут оказаться в больнице.
О том, как пережить жару на рабочем месте и как можно облегчить свое состояние, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
Чем опасна жара на рабочем месте?
Для кого жаркая погода особенно опасна?
Как спастись от жары на работе, если нет кондиционера?
- контролировать микроклимат – кондиционирование, проветривание, увлажнители;
- соблюдать питьевой режим – 1,5–2 л воды в день, даже если пить вам совсем не хочется. Важно: кофе и чай в жаркую погоду лучше не пить;
- тяжелые задачи лучше перенести на утро или вечер, когда температура не такая высокая;
- если у вас есть проблемы с сердцем, нужно иметь с собой лекарства и регулярно измерять давление;
- если ваше самочувствие ухудшилось, сделайте небольшой перерыв.
Почему жара опасна, даже если самочувствие не ухудшилось?
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учащение случаев тепловых ударов;
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рост числа гипертонических кризов у сотрудников с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
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увеличение вероятности инфарктов и инсультов;
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прогрессирование сердечных заболеваний;
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рост травматизма на производствах из-за снижения концентрации сотрудников.
09:19:15 18-06-2025
"Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера ?"
У нас в цехах и вентиляторы не у всех есть !!!
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12 часов в Аду - 12 часов в ожидании Ада.
13:12:18 18-06-2025
Шинник (09:19:15 18-06-2025) "Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера ?"У... Зато вчера по ТВ директор АТИ рассказывал, как заботится о здоровье сотрудников - профосмотры ежегодные с измерением давления и сахара в крови, а то, что в цехах адская жара - это неважно, к заботе о здоровье и возможности НОРМАЛЬНО смену в 12 часов отработать это не относится...
17:33:20 18-06-2025
Гость (13:12:18 18-06-2025) Зато вчера по ТВ директор АТИ рассказывал, как заботится о з... в офисах то нормально, а ро цех вы шутите? ну предложите максимально дешевый способ охоаждения огромных цехов и запатентуйте - станете миллионер
17:32:15 18-06-2025
Шинник (09:19:15 18-06-2025) "Как пережить жару на рабочем месте без кондиционера ?"У... а нужно было учиться на пятерки и поступать на МГИМО. тут про рабочих и речи нет, на фотке даже офисник. Как вы соображаете цех охладить до +24?! это затратно настолько, что ваша зп уменьшится и вообще завод закроется, тк нерентабельно! рабочие живут до 65 лет, статистика, поэтому нормальные родители и стремятся выучить детей в хороших школах, привить умения трудиться мозгом и пр. Но не у всех, конечно, такая судьба, иначе никак