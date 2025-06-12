Врач рассказала, чем опасен сильный загар, почему не рекомендуется мазаться сметаной при солнечном ожоге и в каком случае потребуется медицинская помощь

12 июня 2025, 07:40, ИА Амител

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае установилась аномальная жара. Многие в эти длинные выходные устремились на пляжи и к бассейнам – искупаться, позагорать, насладиться летом. А кто-то будет получать свою дозу витамина D, гуляя или работая на даче. Однако солнечные ванны могут быть опасны. О том, как правильно загорать и не нанести вред своему здоровью – amic.ru рассказала главный врач барнаульской поликлиники № 1, терапевт Елена Азарова.

Польза и вред загара

Солнце необходимо организму – оно стимулирует выработку витамина D, улучшает настроение и укрепляет иммунитет. Но у медали есть и обратная сторона: загар – это защитная реакция кожи на ультрафиолетовое излучение. В организме вырабатывается меланин: он поглощает УФ-лучи, защищая глубокие слои кожи от повреждений, а также придает коже темный оттенок. Но чрезмерное пребывание на солнце может запустить в коже опасные процессы, подчеркивает главврач барнаульской поликлиники № 1, терапевт Елена Азарова.

"Многие стремятся получить красивый шоколадный оттенок кожи. Но доводить себя до бронзы не только не нужно, но и опасно. Загар должен быть умеренным, а кожу при этом обязательно надо защищать. В противном случае происходит фотостарение. Кожа пересыхает, теряет упругость, появляются морщины и пигментные пятна. Также повышается риск развития онкологических заболеваний кожи, включая меланому", – объясняет врач.

Как выбрать солнцезащитное средство?

Современная косметология предлагает широкий выбор солнцезащитных средств SPF. Они не только оберегают кожу от вредного воздействия ультрафиолета, но и помогают получить более ровный и красивый оттенок загара. Важно выбирать средства с широким спектром защиты, защищающие от UVA и UVB лучей.

"Если вы работаете в саду или долго находитесь на улице, для тела подойдет крем или молочко с защитой SPF 15 или 20. Для защиты лица рекомендуется использовать средства не ниже SPF 30. Это связано с тем, что лицо у нас практически всегда остается открытым и сильнее страдает от солнечных лучей. Шляпы и кепки носят не все, но именно на лице кожа наиболее уязвима и подвержена преждевременному старению. Кремы с высоким уровнем SPF – 50 и выше – нужны тем, кто отправляется в южные жаркие страны, где солнце гораздо агрессивнее, чем у нас на Алтае. Для увлажнения кожи", – дает рекомендации Елена Азарова.

Однако не все люди одинаково реагируют на солнце. Светлокожие, блондины и рыжеволосые обгорают чаще. Это связано с тем, что у них меланина вырабатывается меньше, поэтому кожа быстрее краснеет и вероятность получить солнечный ожог выше, объясняет врач. Таким людям особенно важно пользоваться кремами с высоким уровнем защиты – не ниже SPF 50 – и загорать с особой осторожностью.

Но получить солнечный ожог рискуют не только они, поэтому важно загорать правильно.

Как загорать правильно?

Помимо нанесения солнцезащитных средств, врач рекомендует загорать в безопасные периоды, когда светило не так агрессивно – до 11 утра и после 17 часов вечера. Но даже в эти временные окошки находиться под прямыми солнечными лучами долго нельзя.

"Даже утром и вечером следует соблюдать умеренность. Загорать рекомендуется не более 15–30 минут. Но нужно учитывать, что воздействие излучения зависит от типа кожи. Светлокожие люди могут обгореть, проведя всего 20 минут на солнце", – подчеркивает Елена Азарова.

Чтобы не допустить сухости и обезвоживания кожи, рекомендуется пить больше воды комнатной температуры: она легче усваивается и помогает организму справляться с перегревом. Норма ее потребления составляет около 30 мл на каждый килограмм массы тела, но в жару ее можно увеличить на пол-литра – до литра. При этом от сладкой газировки и алкоголя лучше отказаться: они способствуют обезвоживанию.



После солнечных ванн рекомендуется также использовать лосьон или молочко после загара. Такие средства с легкой текстурой помогут восполнить водный баланс кожи, устранить покраснение, предотвратят ее шелушение и старение.

Эксперт также напомнила, что даже в пасмурную погоду ультрафиолет проникает сквозь облака. Поэтому ожог можно получить и без палящего солнца.

Что делать при солнечном ожоге?

При первых признаках ожога – покраснении, жжении – нужно немедленно уйти в тень, прикрыть пострадавшие участки тела легкой одеждой, выпить воды. Также врач рекомендует принять душ комнатной температуры и обработать кожу средствами с пантенолом. Никакой сметаной мазаться не надо.

"Не стоит использовать масла, жирные кремы – они создают на коже пленку, которая только усугубит ситуацию. Также не рекомендуется применять спиртовые средства. Легкие эмульсии без жирной текстуры – допустимы. При выраженном воспалении, повышении температуры можно принять обезболивающее или жаропонижающее средство – парацетамол или ибупрофен", – рассказывает терапевт.

Если появились волдыри – это говорит о серьезной степени ожога. В этом случае требуется врачебная помощь. Ни в коем случае нельзя самостоятельно вскрывать пузыри: так можно занести инфекцию.