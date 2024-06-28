Как пережить жару? Прямой эфир amic.ru с врачом-терапевтом
Главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова расскажет, как помочь своему организму в высокие температуры
28 июня 2024, 10:00, ИА Амител
Отдых на пляже / Фото: unsplash.com
Жители Алтайского края уже неделю страдают от экстремальной жары. По прогнозам синоптиков, 30-градусные значения на термометрах люди будут наблюдать как минимум до воскресенья.
По этому случаю amic.ru 28 июня в 10:30 проведет прямой эфир с врачом-терапевтом, главным врачом городской поликлиники № 1 Еленой Азаровой.
Она расскажет о том, как помочь своему организму пережить высокие температуры, как распознать тепловой удар и о многом другом. Присоединяйтесь к трансляции по ссылке: https://t.me/amic_ru?livestream.
10:06:06 28-06-2024
фотка козырная, конеш.
только что это за слева за штукен? формой напоминает ФАБ500.
10:23:26 28-06-2024
Баня девки сало самогон-всегда от всех проблем!!!
10:31:53 28-06-2024
Шурик (10:23:26 28-06-2024) Баня девки сало самогон-всегда от всех проблем!!! ... печенюшке амба быстренько придет. даже без девок.
10:39:08 28-06-2024
Шурик (10:23:26 28-06-2024) Баня девки сало самогон-всегда от всех проблем!!! ... Баню не нать. Девки должны быть горячими, а самогон и сало холодными. Не перепутай!
11:55:02 28-06-2024
Гость (10:39:08 28-06-2024) Баню не нать. Девки должны быть горячими, а самогон и сало х... холодные девки? это как - жмурики?
а вы шалун...
12:11:45 28-06-2024
Гость (11:55:02 28-06-2024) холодные девки? это как - жмурики? а вы шалун...... Вы читать научились, а понимать прочитанное нет? Я человека предупредил, чтоб он девок заранее оценивал, а то затащит бревно (холодную, а не жмурика) в постель.
12:29:12 28-06-2024
Гость (12:11:45 28-06-2024) Вы читать научились, а понимать прочитанное нет? Я человека ... так если не могёш девку раскочегарить, сам виноват!
12:56:51 28-06-2024
Гость (12:11:45 28-06-2024) Вы читать научились, а понимать прочитанное нет? Я человека ... у них в паспорте не написано.
всех надо использовать.
11:53:54 28-06-2024
название новости неявно предполагает, что не все выживут.
где-то 50/50