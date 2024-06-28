Как пережить жару? Прямой эфир amic.ru с врачом-терапевтом

Главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова расскажет, как помочь своему организму в высокие температуры

28 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края уже неделю страдают от экстремальной жары. По прогнозам синоптиков, 30-градусные значения на термометрах люди будут наблюдать как минимум до воскресенья.

По этому случаю amic.ru 28 июня в 10:30 проведет прямой эфир с врачом-терапевтом, главным врачом городской поликлиники № 1 Еленой Азаровой.

Она расскажет о том, как помочь своему организму пережить высокие температуры, как распознать тепловой удар и о многом другом. Присоединяйтесь к трансляции по ссылке: https://t.me/amic_ru?livestream.