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Как пережить жару? Прямой эфир amic.ru с врачом-терапевтом

Главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова расскажет, как помочь своему организму в высокие температуры

28 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com
Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края уже неделю страдают от экстремальной жары. По прогнозам синоптиков, 30-градусные значения на термометрах люди будут наблюдать как минимум до воскресенья.

По этому случаю amic.ru 28 июня в 10:30 проведет прямой эфир с врачом-терапевтом, главным врачом городской поликлиники № 1 Еленой Азаровой.

Она расскажет о том, как помочь своему организму пережить высокие температуры, как распознать тепловой удар и о многом другом. Присоединяйтесь к трансляции по ссылке: https://t.me/amic_ru?livestream.

Алтайский край Погода Здоровье

Комментарии 9

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Мусик

10:06:06 28-06-2024

фотка козырная, конеш.
только что это за слева за штукен? формой напоминает ФАБ500.

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Шурик

10:23:26 28-06-2024

Баня девки сало самогон-всегда от всех проблем!!!

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Мусик

10:31:53 28-06-2024

Шурик (10:23:26 28-06-2024) Баня девки сало самогон-всегда от всех проблем!!! ... печенюшке амба быстренько придет. даже без девок.

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Гость

10:39:08 28-06-2024

Шурик (10:23:26 28-06-2024) Баня девки сало самогон-всегда от всех проблем!!! ... Баню не нать. Девки должны быть горячими, а самогон и сало холодными. Не перепутай!

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Гость

11:55:02 28-06-2024

Гость (10:39:08 28-06-2024) Баню не нать. Девки должны быть горячими, а самогон и сало х... холодные девки? это как - жмурики?
а вы шалун...

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Гость

12:11:45 28-06-2024

Гость (11:55:02 28-06-2024) холодные девки? это как - жмурики? а вы шалун...... Вы читать научились, а понимать прочитанное нет? Я человека предупредил, чтоб он девок заранее оценивал, а то затащит бревно (холодную, а не жмурика) в постель.

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Гость

12:29:12 28-06-2024

Гость (12:11:45 28-06-2024) Вы читать научились, а понимать прочитанное нет? Я человека ... так если не могёш девку раскочегарить, сам виноват!

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Гость

12:56:51 28-06-2024

Гость (12:11:45 28-06-2024) Вы читать научились, а понимать прочитанное нет? Я человека ... у них в паспорте не написано.
всех надо использовать.

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Мусик

11:53:54 28-06-2024

название новости неявно предполагает, что не все выживут.
где-то 50/50

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