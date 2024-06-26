Воздух в Алтайском крае в ближайшие выходные прогреется до аномальных +40 градусов

26 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Лето / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аномальная жара, которая установилась в Алтайском крае еще 21 июня, только усиливается. Температура воздуха в ближайшие выходные прогреется под +40 градусов. Однако не спешите строить планы о поездке на пляж или в открытый бассейн: синоптики предупреждают, что в регионе 29 и 30 июня пройдут грозовые дожди.

"До конца недели в крае ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +21 градуса, а днем – от +31 до +38. Пик жары придется на последние выходные июня, местами воздух прогреется до +39 и выше. Вместе с тем в субботу и воскресенье ожидаются осадки с грозами, шквалистым усилением ветра и градом", – об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Как ранее сообщал amic.ru, понижение температуры до +23...+28 градусов ожидается в регионе с 1 июля. Однако передышка будет недолгой. По предварительному прогнозу, воздух прогреется до +30 уже в среду, 3 июля.