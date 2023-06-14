Как поднялся уровень воды в Барнаулке. Фото
Местами вода начала топить деревья
14 июня 2023, 20:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
Уровень воды в Барнаулке подрос, как и во многих других реках Алтайского края. Корреспондент amic.ru посмотрел, как сейчас обстоят дела в районе Старого базара.
До выхода на пешеходную зону воде еще далеко, но кое-где подтопило берега и основания деревьев.
В некоторых местах к тротуарам вынесло мусор.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби и Бии продолжает расти.
22:48:56 14-06-2023
Топанет хорошо, к понедельнику!
15:54:54 15-06-2023
Я (22:48:56 14-06-2023) Топанет хорошо, к понедельнику! ... И в Бие и в Катуни уровень уже падает, поэтому ничего не будет.
06:38:20 15-06-2023
фоминское, это самое начало Оби уровень стабилизировался.
11:15:52 15-06-2023
"Уровень воды в Барнаулке подрос, как и во многих других реках Алтайского края". Это называется ПОДПОР воды со стороны Оби, а не "как во многих других реках"...