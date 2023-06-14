Как поднялся уровень воды в Барнаулке. Фото

Местами вода начала топить деревья

14 июня 2023, 20:35, ИА Амител





































Фото: amic.ru

Уровень воды в Барнаулке подрос, как и во многих других реках Алтайского края. Корреспондент amic.ru посмотрел, как сейчас обстоят дела в районе Старого базара.



До выхода на пешеходную зону воде еще далеко, но кое-где подтопило берега и основания деревьев.



В некоторых местах к тротуарам вынесло мусор.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби и Бии продолжает расти.