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Как поднялся уровень воды в Барнаулке. Фото

Местами вода начала топить деревья

14 июня 2023, 20:35, ИА Амител

Уровень воды в Барнаулке подрос, как и во многих других реках Алтайского края. Корреспондент amic.ru посмотрел, как сейчас обстоят дела в районе Старого базара.

До выхода на пешеходную зону воде еще далеко, но кое-где подтопило берега и основания деревьев.

В некоторых местах к тротуарам вынесло мусор.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби и Бии продолжает расти.

Барнаул

Комментарии 4

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Я

22:48:56 14-06-2023

Топанет хорошо, к понедельнику!

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Гость

15:54:54 15-06-2023

Я (22:48:56 14-06-2023) Топанет хорошо, к понедельнику! ... И в Бие и в Катуни уровень уже падает, поэтому ничего не будет.

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Гость

06:38:20 15-06-2023

фоминское, это самое начало Оби уровень стабилизировался.

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Гость

11:15:52 15-06-2023

"Уровень воды в Барнаулке подрос, как и во многих других реках Алтайского края". Это называется ПОДПОР воды со стороны Оби, а не "как во многих других реках"...

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