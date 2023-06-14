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Уровень воды в реках Обь и Бия продолжает расти

В Бийском районе уже топит участки, а в Усть-Пристанском для людей подготовили пункты временного размещения

14 июня 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники МЧС продолжают следить за гидрологической обстановкой, сообщили в телеграм-канале ведомства.

На сегодня ситуация с паводком обстоит следующим образом:

  • фиксируется рост уровня воды в реках Бия и Обь;
  • в Барнауле уровень воды поднялся на 12 см и достиг отметки 521 см, при уровне подтопления 560 см;
  • в поселке Полеводка Бийского района вода зашла в два дома и на четыре приусадебных участка;
  • в Усть-Пристанском районе вода подошла к критической отметке 580 см. На случай ухудшения обстановки подготовили два пункта временного размещения на 60 человек;
  • на остальных водных объектах все стабильно. 

В подверженных подтоплению районах работают оперативные группы. Спасатели пребывают в полной готовности для оказания помощи гражданам при необходимости.

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