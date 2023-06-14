Уровень воды в реках Обь и Бия продолжает расти

В Бийском районе уже топит участки, а в Усть-Пристанском для людей подготовили пункты временного размещения

14 июня 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю