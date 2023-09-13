Как подорожали квартиры в Барнауле и зачем застройщики создают дефицит недвижимости

"Психологический максимум" стоимости жилья в Барнауле преодолен

13 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Стоимость жилья в Барнауле преодолела "психологический максимум" – цена в 130 тысяч рублей за квадратный метр на первичном рынке уже никого не удивляет, и она продолжает расти. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

По ее словам, многие застройщики столицы Алтайского края сразу же отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБ и еще подняли цены. Некоторые двухкомнатные квартиры площадью 40-50 "квадратов" подорожали сразу на 500 тысяч. Впрочем, есть разные факторы, влияющие на цену, уточнила эксперт.

Кроме того, ряд застройщиков прекратили продажу квартир маленькой площади, что также провоцировало дефицит, который также отразился на цене.

При этом Марина Ракина отмечает, что это "логичное решение", а почему – смотрите в видеоролике.

Поговорили также о том, почему стоимость квадратного метра в Барнауле настолько высока и до какого предела она может вырасти еще, что происходит с льготной и сельской ипотеками. А также о том, покупают ли жители Алтайского края землю на Дальнем Востоке под ипотеку в 2%. Полную версию "Переговорки" смотрите 14 сентября на портале amic.ru.