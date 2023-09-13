Как подорожали квартиры в Барнауле и зачем застройщики создают дефицит недвижимости
"Психологический максимум" стоимости жилья в Барнауле преодолен
13 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Стоимость жилья в Барнауле преодолела "психологический максимум" – цена в 130 тысяч рублей за квадратный метр на первичном рынке уже никого не удивляет, и она продолжает расти. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.
По ее словам, многие застройщики столицы Алтайского края сразу же отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБ и еще подняли цены. Некоторые двухкомнатные квартиры площадью 40-50 "квадратов" подорожали сразу на 500 тысяч. Впрочем, есть разные факторы, влияющие на цену, уточнила эксперт.
Кроме того, ряд застройщиков прекратили продажу квартир маленькой площади, что также провоцировало дефицит, который также отразился на цене.
При этом Марина Ракина отмечает, что это "логичное решение", а почему – смотрите в видеоролике.
Поговорили также о том, почему стоимость квадратного метра в Барнауле настолько высока и до какого предела она может вырасти еще, что происходит с льготной и сельской ипотеками. А также о том, покупают ли жители Алтайского края землю на Дальнем Востоке под ипотеку в 2%. Полную версию "Переговорки" смотрите 14 сентября на портале amic.ru.
09:56:03 13-09-2023
Ясно только одно - пока будет расти цена на квартиры, ажиотажный спрос будет увеличиваться! Будет квадратный метр 300 тысяч стоить - будут хапать квартиры в 2 раза больше, чем сейчас!
10:11:23 13-09-2023
Гость (09:56:03 13-09-2023) Ясно только одно - пока будет расти цена на квартиры, ажиота... Цена на недвижимост будет падать в условиях стабильности в стране, когда сохранить и приумножить капитал можно будет в других продуктах, а пока этого не будет люди будут вкладывать деньги в недвижимость, в данной ситуации это единственный актив где можно сохранить свои деньги, а возможно и заработать.
10:41:38 13-09-2023
Гость (10:11:23 13-09-2023) Цена на недвижимост будет падать в условиях стабильности в с... Цена на недвижимость не упадёт никогда и ни при каких обстоятельствах! Это единственный в мире продукт, который гарантированно никогда не подешевеет, а только будет дорожать, причём очень сильно!!!
11:13:53 13-09-2023
Гость (10:41:38 13-09-2023) Цена на недвижимость не упадёт никогда и ни при каких обстоя... Бывает и дешевеет, все зависит от политической и экономической ситуации в стране. Это в развитых странах не дешевеет, там стабильность, а в условиях не стабильности может быть любое развитие ситуации, как в плюс, так и в минус.
11:35:11 13-09-2023
Гость (11:13:53 13-09-2023) Бывает и дешевеет, все зависит от политической и экономическ... Когда люди берут из страны, недвижимость продается за копейки, вспомните как бежали русские из Казахстана продавая или оставляя свои квартиры. Можете минусовать, если в голове опилки.
13:12:27 13-09-2023
Гость (11:35:11 13-09-2023) Когда люди берут из страны, недвижимость продается за копейк... Вроньё!! Никто никуда не бежал из стран СНГ, их там в губы целовали, деньги в карман пихали и предлагали породниться!! Не говорите глустей!
16:05:48 13-09-2023
Гость (13:12:27 13-09-2023) Вроньё!! Никто никуда не бежал из стран СНГ, их там в губы ц... Съезди, может тебя поцелуют?
17:13:56 13-09-2023
Гость (13:12:27 13-09-2023) Вроньё!! Никто никуда не бежал из стран СНГ, их там в губы ц... Всем известный факт, зачем писать ересь, в 90 знала семью приехали из Казахстана бросили квартиру.
14:00:00 13-09-2023
Гость (11:35:11 13-09-2023) Когда люди берут из страны, недвижимость продается за копейк... Ну у нас то такого не будет никогда!!!
14:39:51 13-09-2023
Гость (10:41:38 13-09-2023) Цена на недвижимость не упадёт никогда и ни при каких обстоя... Чушь и ересь. Если это искуственно раздутый пузырь (а это именно так) пузырь неминуемо лопнет.
08:18:09 14-09-2023
Гость (10:41:38 13-09-2023) Цена на недвижимость не упадёт никогда и ни при каких обстоя... 16 год вспомните, цены упали на 30-50%
14:21:24 13-09-2023
Гость (09:56:03 13-09-2023) Ясно только одно - пока будет расти цена на квартиры, ажиота... Посмотрите ,кто хапает! Поверьте,это не воспитатели и дворники!
17:15:58 13-09-2023
Гость (14:21:24 13-09-2023) Посмотрите ,кто хапает! Поверьте,это не воспитатели и дворни... Мы думаем, что всю недвижимость скупили именно воспитатели и дворники, спасибо, что подсказали))
10:07:03 13-09-2023
Передайте Ильичу, нам и 200 - по плечу. Пусть поддадут жару еще, все купим, с 13-й з/п когда дадут. Барнаул реально рулит, не то что там какой-нибудь миллионный Саратов
10:36:14 13-09-2023
При покупке надо вспомнить, что квартира в Барнауле, поэтому это обман. В Барнауле нет ничего, что может привлекать человека для жизни. Люди живут там по инерции и от незнания как живут другие.
11:02:45 13-09-2023
Абориген бывший (10:36:14 13-09-2023) При покупке надо вспомнить, что квартира в Барнауле, поэтому... Люди живут там, где их дом, где они родились и выросли, и это нормально, рядом родственники друзья, работа, куда бы вы не переехали всегда будет где-то лучше, там можно всю жизнь скитаться, в поисках лучшей жизни.
11:41:55 13-09-2023
Гость (11:02:45 13-09-2023) Люди живут там, где их дом, где они родились и выросли, и эт... А можно просидеть всю жизнь как мышь под веником. Вот это ЖИЗНЬ!
14:35:09 13-09-2023
Гость (11:41:55 13-09-2023) А можно просидеть всю жизнь как мышь под веником. Вот это ЖИ... Подавляющее большинство жителей города и края - это серые мыши, которые никогда из под своего веника не вылазили и уже не вылезут.
17:19:29 13-09-2023
Гость (14:35:09 13-09-2023) Подавляющее большинство жителей города и края - это серые мы... Открою вам секрет люди везде одинаковые, хоть в Барнауле, хоть Нью-Йорке, уровень жизни только разный.
11:33:53 13-09-2023
вот увидите! скоро кто-нибудь взмолится - Ну сбербанк, миленький! выкупи наши новостройки!? и сдавай людям в лизинг!!!? пожалуйста!? а то мы позакрываем предприятия и сократим рабочие места!...
11:50:03 13-09-2023
Вообще-то, высотные стекловатники уже начинают массово сыпаться. Например - на Павловском тракте, 126, где рухнула кирпичная кладка. И это только начало! А ведь по такому принципу делается вся облицовка всех "элитарных" стекловатников. И очень большой вопрос, когда это будет происходить массово, сколько будут стоить квартиры в них и кто будет платить за очень дорогостоящий ремонт?
14:37:41 13-09-2023
Гость (11:50:03 13-09-2023) Вообще-то, высотные стекловатники уже начинают массово сыпат... А у тебя аж сердце от радости заходится от этого факта, да?
12:26:15 13-09-2023
цены растут потому что факторы влияют 1. в Барнаул едут селиться из столиц за уралом и с юга. Обстановка там неспокойная. И погода дает ураганы наводнения и война близко 2. в Барнаул едут с северов селиться. Климат тут мягче и до азии ближе 3. Алтай сегодня -это мощнейшая современная дорожная сеть, это ворота в Китай, это климат средней полосы (да да сибирские морозы уходят уже окончательно), это мощные леса, большие реки и озера с водными путями, это черноземы равные украинским а то и мощнее Вобщем край сверхперспективный и да цена жилья здесь лет через пяток будет даже выше чем в Москве
12:59:50 13-09-2023
эксперт (12:26:15 13-09-2023) цены растут потому что факторы влияют 1. в Барнаул едут сели... Всё бы ничего, но это - историческая территория Китая. В интернете легко найти их карты с "временно утраченными и оккупированными северными территориями". А как они расправляются с казахами-уйгурами в концлагерях - есть видео на ютьюбе.
14:49:43 13-09-2023
Гость (12:59:50 13-09-2023) эксперт (12:26:15 13-09-2023) цены растут потому что ф... Фиг-то там. почитайте про раскопы в районе Фирсовой Слободы. Не было тут азиатского типа!
15:17:23 13-09-2023
Гость (12:59:50 13-09-2023) эксперт (12:26:15 13-09-2023) цены растут потому что ф... Так то ИХ карты, они нафиг никому не нужны, пусть с ними до ветру ходят.
13:14:11 13-09-2023
эксперт (12:26:15 13-09-2023) цены растут потому что факторы влияют 1. в Барнаул едут сели... Эксперт, ты под чем? Завязывай!
13:58:46 13-09-2023
Гость (13:14:11 13-09-2023) эксперт (12:26:15 13-09-2023) цены растут потому что ф... А ведь зря смеётесь! Правильно говорит, больше чем уверен, что через 5 лет любая квартира здесь будет стоить дороже московской
13:30:31 13-09-2023
эксперт (12:26:15 13-09-2023) цены растут потому что факторы влияют 1. в Барнаул едут сели... Позвольте осведомиться, а межгалактический шахматный турнир случайно в Барнауле не планируется? Расскажите о деталях подготовки у нему, пожалуйста. С Андромеды будет делегация?
17:22:37 13-09-2023
Гость (13:30:31 13-09-2023) эксперт (12:26:15 13-09-2023) цены растут потому что ф... )))))))))))
12:41:10 13-09-2023
но не надо забывать что передержка и навар с недвижимости в городе рано или поздно подойдет к концу - жилье в многоэтажке в городе переоценено и пузырь этот схлопнется точно. Не сегодня так завтра. А не завтра так послезавтра. Идет общее изменение и экономики и государства и себестоимость-цена выровняются. Выдерживать капитал как мне видится сверхвыгодно будет в селе или хуторе. Причем покупать будут не только дом в селе а еще и поле рядом. И не просто покупать а крестьянствовать - выращивать там что то, нанимать работников, транспортировать самому итд - а это села рядом с водными путями - реками озерами. В 21 веке валютой будет не нефть а хлеб - помните это и учитывайте. И вкладывайте в это капитал уже прямо сейчас. Потом будет все поделено и куплено и цена естественно будет совсем другой
13:07:47 13-09-2023
Чего зря болтать пока берут будет расти закон рынка
14:01:30 13-09-2023
Гость (13:07:47 13-09-2023) Чего зря болтать пока берут будет расти закон рынка... Пока будет расти цена - будут брать!
14:20:28 13-09-2023
Изучил немного рынок. Получается так, что продается квартира в не новостройке (сдача в 2025 году) дороже чем такая же через дорогу, но уже дом сдан и сделан ремонт. Невероятно! Риэлтор сказал - новостройку ты купишь по госпрограмме 7,4%, а вторичка по 14,4%. Мол получается, что у вторички цена ниже, но ежемесячный платеж почти в два раза выше.
16:08:18 13-09-2023
Гость (14:20:28 13-09-2023) Изучил немного рынок. Получается так, что продается квартира... Все же справедливости ради нужно отметить, что сравнение не совсем было корректно. Та квартира, что через дорогу скорее всего в доме, которому уже 20-30 лет и ремонт там так себе по современным меркам. Тогда да, такая квартира стоит столько же или даже дешевле чем долевка со сдачей в 2025 году. Таков рынок сегодня, люди хотят новое и по кредитной ставке 5.5-7.4% годовых (а она только для первички).
17:26:08 13-09-2023
Гость (14:20:28 13-09-2023) Изучил немного рынок. Получается так, что продается квартира... Давно всем известный факт, вы с гор спустились, государство поддерживает застройщиков, а не продавцов вторички, Америку открыл.)))
20:40:31 13-09-2023
шёл 15 год обещания схлопывания пузыря и цены на квартиры вот-вот рухнут. Возможно, это те же люди, что являются свидетелями краха доллара. Ребят, в Барнауле стройка это чуть ли не градообразующая отрасль. Если она встанет или схлопнется, то масса строителей, а впоследствии и смежников останется без работы. И будет экономический писец. Так что пусть покупают, раз есть деньги. Если у вас их нет, то задайте себе вопрос - а что вы сделали, чтобы они появились?