Рынок разогнался. Почему барнаульцы массово скупают жилье и когда закончится ажиотаж
Стоимость квартир в ближайшие месяцы может вырасти
05 сентября 2023, 09:05, ИА Амител
Последние несколько недель стали "горячими" для рынка недвижимости Барнаула: спрос на квартиры резко увеличился, выросло число сделок купли-продажи, и даже застоявшиеся варианты нашли покупателей. Виной всему повышение ипотечных ставок, которое произошло в конце августа. Однако ажиотаж продлится всего несколько месяцев и уже к зиме наступят "похолодание" и затишье. Что в таком случае будет с ценами, разбирался amic.ru.
Активная фаза
Июнь и июль 2023 года были на рынке жилья спокойными и пассивными: сделок было меньше, чем в прошлые годы. Все изменилось в августе: в середине месяца Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.
Вслед за этим ставки на свои продукты подняли и банки. Так, ипотеку на вторичное жилье теперь выдают под 13-14% годовых (хотя в начале лета ставки были 10,5-11%). Эти изменения спровоцировали ажиотаж на рынке недвижимости Барнаула: горожане ринулись скупать жилье. В первую очередь это сделали семьи с уже одобренными кредитами.
"Рынок недвижимости находится в активной фазе: люди приобретают жилье по старым одобренным ставкам. В связи с этим на вторичном рынке разобрано много квартир, большое число вариантов находится на задатках или в сделках. Ушел средний ценовой сегмент, стандартные квартиры, серийные. Это широкий диапазон: "однушки", "двушки", "трешки". Рынок разогнался. В новостройках большое количество квартир забронировано, находятся в сделках. Предложения у застройщиков уменьшаются с большой скоростью. Это спровоцировало большой спрос и ажиотаж", – объясняет руководитель барнаульского АН "Гнездо" Ольга Гросс.
Также на рынок хлынули и инвесторы. Но их больше "подгоняет" не дорожающая ипотека, а дешевый рубль (резкое снижение курса национальной валюты по отношению к доллару произошло в первой половине августа).
"У этих людей не было долларовых вложений и сейчас они ищут варианты для инвестиций, чтобы "передержать" деньги. Люди рассматривают не только жилье – это и нежилые объекты, и земля", – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.
Из-за того, что ажиотаж на рынке длится всего пару недель, недвижимость еще не подорожала. Никитеев отмечает, что "первичка" сейчас стоит в среднем 100-120 тыс. рублей за квадратный метр, но есть варианты и по 140 тыс. рублей. Вторичное жилье продается за 80-100 тыс. рублей.
"Пока роста нет. Варианты, которые долго стояли и у них было адекватное соотношение "цена-качество", разобрали быстро. Переоцененные объекты продолжат стоять", – говорит он.
Золотой "квадрат"
Ажиотаж, по прогнозам экспертов, продлится еще месяц-два, а затем наступит стагнация и рост цен. Ольга Гросс отмечает, что новые предложения, которые поступят на рынок (это касается и первичного, и вторичного сегментов), будут выше по стоимости распроданных в августе вариантов.
"Говорить о каком-то снижении цен мы не можем: застройщики зависят от ключевой ставки и от проектного финансирования. А раз процентная ставка растет, девелоперы повышают цены, несмотря на соотношение спроса и предложения. От "вторички" тоже не ожидаем снижения: предложения раскуплены, и рынок только ждет насыщение", – отмечает она.
Продавцы, по ее мнению, также будут пользоваться ситуацией: они понимают, что люди с деньгами сейчас ищут варианты для вложений, ведь при дешевом рубле держать деньги в нацвалюте невыгодно.
В то же время, если рубль начнет крепнуть, то инвесторы, хранившие средства в долларах, будут от них избавляться и искать недвижимость для покупки, добавляет Константин Никитеев.
Он считает, что в перспективе стоимость квартир на первичном рынке может достигнуть среднего значения в 120-140 тыс. рублей. При этом двигать стройку будут в основном госпрограммы: льготная и семейная ипотеки, кредиты для IT-специалистов. Роста ставок по ним пока не ожидают (например, семейную ипотеку выдают от 5,3% годовых), что приведет к увеличению числа заемщиков.
09:15:13 05-09-2023
Как бешенные ломанулись скупать всё. Я бы вообще ипотеку запретил на законодательном уровне. Из-за возможности её получить - дико растет спрос, обеспеченный только деньгами банков, цены на уродливые коробки из панелей или из кирпича вверх лезут, а они по себестоимости - на порядок! ниже цен реализации. Народ в удавку лезет сам не понимая того.
11:16:41 05-09-2023
Алексей (09:15:13 05-09-2023) Как бешенные ломанулись скупать всё. Я бы вообще ипотеку зап... Хорошо, что ты ничего не можешь запретить. Для большинства ипотека - единственная возможность приобрести своё жилье, а не мыкаться по углам всю жизнь.
09:26:12 05-09-2023
Эксперты такие эксперты: 1. "Продавцы, по ее мнению, также будут пользоваться ситуацией: они понимают, что люди с деньгами сейчас ищут варианты для вложений, ведь при дешевом рубле держать деньги в нацвалюте невыгодно." Вывод: При слабом рубле хранить в нем сбережения не выгодно, надо брать недвижимость. 2. "В то же время, если рубль начнет крепнуть, то инвесторы, хранившие средства в долларах, будут они их избавляться и искать недвижимость для покупки, добавляет Константин Никитеев." Вывод: При сильном рубле хранить в нем сбережения не выгодно, надо брать недвижимость. ------- Это как в том еврейском анекдоте: Два еврея пришли к раввину, чтобы он разрешил их спор. - Ребе, вот я говорю, что на небе луна. - Ты прав. - А он говорит, что это месяц. - И он прав. Жена раввина кричит с кухни: - Соломон, так не может быть, чтоб они оба были правы! - И ты права.
09:32:06 05-09-2023
Да-да. А мне говорят что рынок колом стоит. Мало желающих и могущих брать ипотеку под 14% годовых с платежом 100 тысяч в месяц. Цены на недвижимость загнали в космос. Дошли до того что купить квартиру для 99% населения - нереально.
10:26:25 05-09-2023
Гость (09:32:06 05-09-2023) Да-да. А мне говорят что рынок колом стоит. Мало желающих и ... СОГЛАСЕН, везде транслируют, что рынок недвижимости - "стоит"!
15:58:58 05-09-2023
Гость (09:32:06 05-09-2023) Да-да. А мне говорят что рынок колом стоит. Мало желающих и ... Если бы он стоял то цены бы не росли.
09:57:04 05-09-2023
Что с вами, люди? Вы как дикие кидаетесь покупать несмотря на лютые цены, тем самым провоцируете увеличение цен. Затаитесь на пол годика, ничего не покупайте! застройщики взвоют и резко снизят цены. Это же уже было. А пока вы как голодные бежите покупать за любые деньги, то естественно цены не упадут, а только расти будут.
10:05:22 05-09-2023
Евгений (09:57:04 05-09-2023) Затаитесь на пол годика, ничего не покупайте! нашел дураков. в рублях сидеть чтоли? ) и да, дешеветь не будет
10:16:16 05-09-2023
гость (10:05:22 05-09-2023) нашел дураков. в рублях сидеть чтоли? ) и да, дешеветь не б... Верю тебе, о великий гуру. Действительно ведь. никогда не дешевело?
10:25:33 05-09-2023
Гость (10:16:16 05-09-2023) гость (10:05:22 05-09-2023) нашел дураков. в рублях си... А дешевело? Я пропустил момент?
12:25:14 05-09-2023
Пузырек (10:25:33 05-09-2023) А дешевело? Я пропустил момент?... Чуть не вполовину. После 2008. Потом несколько лет стояло колом. После 2014 примерно похожая была картина. Кто успел хапнуть перед кризисом, ничего не выиграли, скорее потеряли.
10:21:21 05-09-2023
гость (10:05:22 05-09-2023) нашел дураков. в рублях сидеть чтоли? ) и да, дешеветь не б... Не хочешь в рублях, сиди в тугриках. Кто не дает обменять валюту?
11:52:11 05-09-2023
Евгений (09:57:04 05-09-2023) Что с вами, люди? Вы как дикие кидаетесь покупать несмотря н... Никогда еще в истории недвижимость не дешевела
12:04:51 05-09-2023
Гость (11:52:11 05-09-2023) Никогда еще в истории недвижимость не дешевела... Короткая у вас память: 2009-2010. Минус 20-40% 2015-2018. Минус 10-25%
10:21:05 05-09-2023
Эливира Сахипзадовна еще себя покажет до конца года (следующий удар ждем 15.09.2023). Будут вам и квартиры и машины и походы по магазинам. Она же сказала, что все беды с инфляцией от того, что потребители вконец распоясались в своей уверенности и ходют и ходют и покупают все покупают, инфляцию тем самым разгоняют. Нет чтобы сидеть дома и копить денежки в банках (мобильные приложения в помощь) под ставку, которую она считает справедливой. 7.5% мало, 8.5% снова мало, 12% - смотрят, но кажется опять мало. Интересно, а 15% угомонят распоясавшихся потребителей?
10:55:45 05-09-2023
А ведь наряду с ипотекой придётся платить всё более растущую квартплату. А она у нас уже вот-вот догонит немецкую при несравнимом качестве сервиса УК. И нет никакого сомнения, что - перегонит. А вообще, самое умное - пересчитать до трёх волн текущую коррекцию в рубле и просто-напросто купить доллары или евро.
16:47:01 07-09-2023
Трейдер (10:55:45 05-09-2023) А ведь наряду с ипотекой придётся платить всё более растущую... А вам откуда знать
11:08:51 05-09-2023
В Москве полно квартир в новостройках в районе 300 тысяч за квадрат. Раньше всегда цены на квартиры в Москве были в 10 раз больше, сейчас только в 2 раза. Дожились. Бедный Алтай, а цены почти как в Москве.
11:16:44 05-09-2023
Я вот понять не могу логику сохранения денег с помощью ипотеки. Допустим квартира стоит 5 млн. Берем ипотеку на 30 лет, платеж около 55 тысяч в месяц только проценты. То есть 55 тысяч теряешь каждый месяц. Допустим 3 млн первоначальный взнос. Тогда 2 млн в ипотеку и каждый месяц теряешь по 22 тысячи. При этом банки с 5 млн обещают доход 50 тысяч в месяц и никакой суеты.
11:35:06 05-09-2023
Гость (11:16:44 05-09-2023) Я вот понять не могу логику сохранения денег с помощью ипоте... Логика здесь одна и людей понять можно - купить квартиру (пусть и по такой дорогой цене) в льготную субсидируемую ипотеку с господдержкой под 5.5% годовых. При текущей стоимости денег в 12-15% - это более чем выгодно. Не ясна логика государства. Оно одной рукой подстегивает инфляцию, выдавая субсидируемую ипотеку под 5.5% (эмитируя при этом новые рубли), а другой - яростно с ней борется, поднимая ставку. Сюр какой-то экономический, честное слово
11:53:15 05-09-2023
Экономист (11:35:06 05-09-2023) Логика здесь одна и людей понять можно - купить квартиру (пу... Так господдержка ведь для молодых семей, it специалистов и т.п. Обычный зажиточный человек с уже имеющейся квартирой и взрослыми детьми ее получить не может. А именно такие хотят деньги сберечь.
11:59:59 05-09-2023
Гость (11:53:15 05-09-2023) Так господдержка ведь для молодых семей, it специалистов и ... Там этих льготных госпрограмм по покупке недвижимости на любой вкус и цвет, главное желание - программа найдется. В конце концов - можно всегда найти молодую, жениться на ней и попасть в программу) Другое дело, как долго государство сможет спонсировать этот пир в такое непростое время
14:50:58 05-09-2023
Гость (11:53:15 05-09-2023) Так господдержка ведь для молодых семей, it специалистов и ... Обычный педагог, библиотекарь, грузчик, медсестра,техничка, кочегар.... тоже не могут позволить себе ипотеку.
14:57:56 05-09-2023
Гость (14:50:58 05-09-2023) Гость (11:53:15 05-09-2023) Так господдержка ведь для... Не правда. Я Педагог. Купили квартиру по льготной ипотечной ставке. На первый взнос пошел материнский капитал. через месяц переедем
15:39:36 05-09-2023
Гость (14:57:56 05-09-2023) Гость (14:50:58 05-09-2023) Гость (11:53:15 05-09-2023... А какая ставка по ипотеке? Сколько надо платить в месяц,если однокомнатные квартиры сейчас от 3 млн.? Подскажите,как накопить на первоначальный взнос,если зарплата 30 тыс., а только за съемную квартиру отдаем 15 тыс.?
10:23:12 07-09-2023
Гость (14:57:56 05-09-2023) Гость (14:50:58 05-09-2023) Гость (11:53:15 05-09-2023... Педагог пишет "не правда"? "Неправда" пишется слитно
11:41:22 05-09-2023
Гость (11:16:44 05-09-2023) Я вот понять не могу логику сохранения денег с помощью ипоте... Обещать не значит жениться! ))))
11:46:37 05-09-2023
Гость (11:16:44 05-09-2023) Я вот понять не могу логику сохранения денег с помощью ипоте... Расчёт на рост стоимости актива (квартиры) в будущем, который покроет расходы на ипотечные платежи. Большинство граждан таким образом встали в позицию «лонг» по недвижимости, причём на льготные заёмные деньги. Значит верят в инфляционный сценарий (причины тоже понятны). Шортистов (кто ставит на падение) всех уже вынесло
12:23:11 05-09-2023
люди приобретают жилье по старым одобренным ставкам --- в соответствии с Гражданским кодексом банк имеет право в любой момент увеличить ставку, предупредив об этом за 30 дней. Может дать под 5,5 процентов, через полгода увеличить до 12, сославшись на увеличение ставки рефинансирования. Никогда не слышал про такое на практике, но закон позволяет. Будет хреново, имеют право начать поднимать ставки по уже выданным кредитам. За 30 дней или гаси ипотеку полностью или плати по новой ставке
13:43:57 05-09-2023
Гость (12:23:11 05-09-2023) люди приобретают жилье по старым одобренным ставкам --- в со... В отношении физлиц банки так не поступают. В кредитных договорах ставка зафиксирована на весь срок
14:38:25 05-09-2023
Гость (12:23:11 05-09-2023) люди приобретают жилье по старым одобренным ставкам --- в со... Ты не прав, так не бывает.
14:46:00 05-09-2023
Гость (12:23:11 05-09-2023) люди приобретают жилье по старым одобренным ставкам --- в со... через полгода увеличить до 12, сославшись на увеличение ставки рефинансирования --------- В кредитном договоре четко прописано, что любое изменение условий кредитного договора в одностороннем порядке НЕДОПУСТИМО. Это значит, что для изменения любого условия, в том числе изменение процентной ставки, необходимо заключить доп. соглашение к Договору. Да и в каком законе про это прописано, про поднятие ставки? Почему тогда, когда ключевая снижается, процент по кредиту не снижают?
14:42:17 05-09-2023
Именно барнаульцы покупают? У нас в райцентре недавно москвичи купили квартиру. Так сказать, дача....Отдыхать летом будут приезжать,детей на природу привозить. Жили три месяца летом,сейчас уехали.
14:48:10 05-09-2023
Гость (14:42:17 05-09-2023) Именно барнаульцы покупают? У нас в райцентре недавно москви... Отдыхать в таком комарятнике, да еще лететь на самолете на дачу... Видимо, родственники живут где-то рядом в райцентре.
16:51:20 05-09-2023
Так как вся экономика страны пошла в разнос с такими ставками рефинансирования, все суждения по недвижимости не совсем верны. При поднятии первоначального взноса до 25-30 % - ипотечные сделки при таком уровне цен на недвижимость и таком уровне зарплат упадут на 50-70%. И рынок встанет, а то и начнет падать. Сейчас любое повышение цен на услуги и строительные материалы - строительные фирмы проглатывали без проблем - с учетом роста цен на недвижимость, а вот при стагнации - они себе этого не смогут позволить. А ведь никто еще не говорит в связи с этим о содержании жилья и капитальном ремонте с учетом космических цен на стройматериалы. А все это ложится на плечи всех горожан.
09:22:08 06-09-2023
все это так происходит потому что человек имеющий деньги не хочет чтоб деньги лежали мертвым грузом а работали -приносили доход. Недвижимость это то что работает но дохода уже меньше из за коммуналки, ограничений по сдатке, итд итп но альтернативы нет. Но ее эту альтернативу можно открыть. И доход будет еще выше. Насколько я знаю ближе к столицам делают вот что - покупают мертвые деревни, восстанавливают коммуникации, дороги (это не так затратно если что то осталось) узаканивают поселок и продают землю под коттеджи -вот на этом и поднимают бабло и потом им вечно будут идти проценты от оплат с коммуналки