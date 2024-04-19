НОВОСТИПроисшествия

Как погиб барнаульский бизнесмен, тело которого нашли в реке за кладбищем?

Мужчина, который входил в сообщество джиперов, затонул вместе со своим автомобилем

19 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Предприниматель Сергей Максимцов / Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Предприниматель Сергей Максимцов / Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Барнауле завершились поиски предпринимателя Сергея Максимцова, который пропал несколько дней назад. Тело мужчины обнаружили в Барнаулке, за Черницким кладбищем. Известно, что он утонул вместе со своим автомобилем. Мужчина увлекался внедорожниками и входил в сообщество джиперов. 

Все, что известно о барнаульском предпринимателе и том, как он погиб, – в материале amic.ru.

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Как пропал предприниматель Сергей Максимцов?

Информация о том, что 62-летний Максимцов пропал, появилась в сообществе поискового отряда "ЛизаАлерт" 14 апреля. Известно, что мужчина жил в барнаульском поселке Черницкий. Подробностей исчезновения поисковики не сообщили, лишь перечислили его приметы.
Как позднее писала "КП-Барнаул", Максимцов уехал на своем автомобиле в сторону леса за Черницким кладбищем. По всей видимости, на машине он собирался пересечь реку Барнаулку.
2

Как обнаружили тело барнаульского предпринимателя?

Сначала нашли автомобиль Максимцова. Об этом 18 апреля сообщила "КП-Барнаул" со ссылкой на собственные источники. Внедорожник предпринимателя обнаружили затонувшим в Барнаулке, за Черницким кладбищем.

Позднее стало известно, что, по всей видимости, водолазы нашли и тело Максимцова. В сообществе "ЛизаАлерт" появилось сообщение "Найден, погиб".

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Как погиб предприниматель из Барнаула Сергей Максимцов?

Судя по всему, мужчина решил пересечь Барнаулку на своем внедорожнике, но провалился в воду. По крайней мере, такое предположение высказал один из источников "КП-Барнаул".

"Похоже, Сергей решил переехать Барнаулку, но сразу с берега провалился. Там сейчас уже не ручеек", – передает слова собеседника "КП".Впрочем, это лишь предварительная информация. Никаких официальных выводов и данных об обстоятельствах смерти мужчины пока никто не сообщал.

4

Насколько опасен участок реки, по которому в апреле пытался проехать барнаульский предприниматель?

По словам собеседников, с которым удалось пообщаться корреспондентам "КП-Барнаул", – очень.

За Черницким очень опасно, простые машины там не проедут, даже "Нивам" тяжело. Недавно мы воду на кладбище еле откачали, чтобы люди хоть к могилкам могли пройти", – рассказали изданию в Лебяжинской сельской администрации.

5

Что говорят знакомые барнаульского предпринимателя, который утонул в реке?

В сельской администрации, с представителями которой удалось поговорить "КП", Сергея Максимцова назвали добрым и отзывчивым человеком. Там рассказали, что предприниматель никогда не отказывал в помощи своему селу.
Также издание сообщило, что мужчина увлекался внедорожниками и входил в объединение джиперов. Вместе с его участниками Максимцов ездил и по России, и в соседние страны.
По данным "КП", у Максимцова четверо детей, есть внуки.
Сергей Максимцов / Фото:

Стали известны подробности гибели утонувшего барнаульского бизнесмена

Предположительно, он планировал переехать Барнаулку, но почти сразу провалился
НОВОСТИПроисшествия
пропал человек

Комментарии 6

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Элен без ребят

12:21:17 19-04-2024

жалко человека. неужели не смог из машины выбраться?

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Кхм...

15:36:30 19-04-2024

Элен без ребят (12:21:17 19-04-2024) жалко человека. неужели не смог из машины выбраться? ... Температура воды - чуть выше нуля. Запросто могло остановиться сердце.
Именно поэтому повальное увлечение "моржеванием" - скорее вред, чем польза. Нужно иметь абсолютно здоровую сердечно-сосудистую систему...

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Гость

12:37:35 19-04-2024

Переходил там в октябре вброд Барнаулку. Даже тогда по колено. Это много для джипа.

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Гость

13:07:10 19-04-2024

Не рассчитал...

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Гость

14:57:41 19-04-2024

Жалко человека, хоть и бизнесмен. Глупая смерть, чего хотел доказать?

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Гость

22:13:36 19-04-2024

Видно в обычной жизни экстрима не хватало.

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