Как погиб барнаульский бизнесмен, тело которого нашли в реке за кладбищем?
Мужчина, который входил в сообщество джиперов, затонул вместе со своим автомобилем
19 апреля 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле завершились поиски предпринимателя Сергея Максимцова, который пропал несколько дней назад. Тело мужчины обнаружили в Барнаулке, за Черницким кладбищем. Известно, что он утонул вместе со своим автомобилем. Мужчина увлекался внедорожниками и входил в сообщество джиперов.
Все, что известно о барнаульском предпринимателе и том, как он погиб, – в материале amic.ru.
Как пропал предприниматель Сергей Максимцов?
Как обнаружили тело барнаульского предпринимателя?
Сначала нашли автомобиль Максимцова. Об этом 18 апреля сообщила "КП-Барнаул" со ссылкой на собственные источники. Внедорожник предпринимателя обнаружили затонувшим в Барнаулке, за Черницким кладбищем.
Позднее стало известно, что, по всей видимости, водолазы нашли и тело Максимцова. В сообществе "ЛизаАлерт" появилось сообщение "Найден, погиб".
Как погиб предприниматель из Барнаула Сергей Максимцов?
"Похоже, Сергей решил переехать Барнаулку, но сразу с берега провалился. Там сейчас уже не ручеек", – передает слова собеседника "КП".Впрочем, это лишь предварительная информация. Никаких официальных выводов и данных об обстоятельствах смерти мужчины пока никто не сообщал.
Насколько опасен участок реки, по которому в апреле пытался проехать барнаульский предприниматель?
За Черницким очень опасно, простые машины там не проедут, даже "Нивам" тяжело. Недавно мы воду на кладбище еле откачали, чтобы люди хоть к могилкам могли пройти", – рассказали изданию в Лебяжинской сельской администрации.
12:21:17 19-04-2024
жалко человека. неужели не смог из машины выбраться?
15:36:30 19-04-2024
Элен без ребят (12:21:17 19-04-2024) жалко человека. неужели не смог из машины выбраться? ... Температура воды - чуть выше нуля. Запросто могло остановиться сердце.
Именно поэтому повальное увлечение "моржеванием" - скорее вред, чем польза. Нужно иметь абсолютно здоровую сердечно-сосудистую систему...
12:37:35 19-04-2024
Переходил там в октябре вброд Барнаулку. Даже тогда по колено. Это много для джипа.
13:07:10 19-04-2024
Не рассчитал...
14:57:41 19-04-2024
Жалко человека, хоть и бизнесмен. Глупая смерть, чего хотел доказать?
22:13:36 19-04-2024
Видно в обычной жизни экстрима не хватало.