Мужчина, который входил в сообщество джиперов, затонул вместе со своим автомобилем

19 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Предприниматель Сергей Максимцов / Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Барнауле завершились поиски предпринимателя Сергея Максимцова, который пропал несколько дней назад. Тело мужчины обнаружили в Барнаулке, за Черницким кладбищем. Известно, что он утонул вместе со своим автомобилем. Мужчина увлекался внедорожниками и входил в сообщество джиперов.

Все, что известно о барнаульском предпринимателе и том, как он погиб, – в материале amic.ru.

1 Как пропал предприниматель Сергей Максимцов? Информация о том, что 62-летний Максимцов пропал, появилась в сообществе поискового отряда "ЛизаАлерт" 14 апреля. Известно, что мужчина жил в барнаульском поселке Черницкий. Подробностей исчезновения поисковики не сообщили, лишь перечислили его приметы. Как позднее писала "КП-Барнаул" , Максимцов уехал на своем автомобиле в сторону леса за Черницким кладбищем. По всей видимости, на машине он собирался пересечь реку Барнаулку.

2 Как обнаружили тело барнаульского предпринимателя? Сначала нашли автомобиль Максимцова. Об этом 18 апреля сообщила "КП-Барнаул" со ссылкой на собственные источники. Внедорожник предпринимателя обнаружили затонувшим в Барнаулке, за Черницким кладбищем. Позднее стало известно, что, по всей видимости, водолазы нашли и тело Максимцова. В сообществе "ЛизаАлерт" появилось сообщение "Найден, погиб".

3 Как погиб предприниматель из Барнаула Сергей Максимцов? Судя по всему, мужчина решил пересечь Барнаулку на своем внедорожнике, но провалился в воду. По крайней мере, такое предположение высказал один из источников "КП-Барнаул" "Похоже, Сергей решил переехать Барнаулку, но сразу с берега провалился. Там сейчас уже не ручеек", – передает слова собеседника "КП".Впрочем, это лишь предварительная информация. Никаких официальных выводов и данных об обстоятельствах смерти мужчины пока никто не сообщал.

4 Насколько опасен участок реки, по которому в апреле пытался проехать барнаульский предприниматель? По словам собеседников, с которым удалось пообщаться корреспондентам "КП-Барнаул" , – очень. За Черницким очень опасно, простые машины там не проедут, даже "Нивам" тяжело. Недавно мы воду на кладбище еле откачали, чтобы люди хоть к могилкам могли пройти", – рассказали изданию в Лебяжинской сельской администрации.