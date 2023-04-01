Как получить субсидию на оплату ЖКУ в Алтайском крае?
Как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), рассказали в краевом Минсоцзащиты
01 апреля 2023, 07:29, Анастасия Бичакова
С 1 апреля 2023 года изменится подход к определению периода учёта совокупного дохода семьи (одиноко живущего гражданина) при назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Совокупный доход будут определять за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу подачи заявления, сообщают в Минсоцзащиты Алтайского края.
Как получить субсидию на оплату ЖКУ и где подать заявление – в разборе amic.ru.
На сколько предоставляют субсидию на оплату ЖКУ?
Субсидию на оплату ЖКУ предоставляют на шесть месяцев. Чтобы получить её, нужно написать заявление. Какие документы нужны для оформления субсидии, можно посмотреть здесь.
Подать его можно на сайте госуслуг, в управлении соцзащиты, в МФЦ и заказным письмом по почте (тогда копии документов нужно нотариально заверить).
Кто может получить субсидию на оплату ЖКУ?
Субсидию могут получить:
- пользователи жилых помещений государственного и муниципального фондов;
- наниматели (по договорам) жилых помещений частного жилищного фонда;
- собственники жилых помещений;
- члены жилищных кооперативов.
Какие условия нужно соблюсти, чтобы получить субсидию?
Для получения субсидии на оплату ЖКУ требуют следующее:
- гражданство РФ или гражданство страны, с которой заключён соответствующий международный договор. Среди них Белоруссия, Армения, Азербайджан, Киргизия и Туркменистан;
- регистрация по месту жительства;
- отсутствие подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ "за период не более чем три последних года".
- непревышение максимально допустимой доли собственных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг над расходами на оплату ЖКУ, рассчитанными по региональным стандартам.
Как определяют размер субсидии?
Размер субсидии – это разница между расходами на оплату ЖКУ, рассчитанными по стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг, и максимально допустимой долей расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.
А если размер субсидии, рассчитанный исходя из стандартов стоимости ЖКУ, выше фактических платежей, то субсидию платят в размере фактических платежей.
Для семей со средним доходом на одного человека величиной до двух прожиточных минимумов максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ – 18%. Выше двух – 22%.
Какие обязанности есть у получателя субсидии на оплату ЖКУ?
Получатель субсидии на оплату ЖКУ обязан:
- оплачивать ЖКУ в полном объёме и в сроки, установленные ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса, то есть до 10 числа месяца, следующего за истёкшим месяцем. Если другой срок не установлен договором;
- извещать ведомство об изменениях состава семьи, места жительства, основания проживания, доходов, приходящихся на расчётный период. То есть в течение одного месяца после наступления этих событий;
- не позднее десяти рабочих дней с даты истечения срока предоставления субсидий предоставлять в Минсоцзащиты документы, подтверждающие фактические расходы на оплату ЖКУ, понесённые в течение срока получения последней субсидии.
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