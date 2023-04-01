Субсидию на оплату ЖКУ предоставляют на шесть месяцев. Чтобы получить её, нужно написать заявление. Какие документы нужны для оформления субсидии, можно посмотреть здесь.

Подать его можно на сайте госуслуг, в управлении соцзащиты, в МФЦ и заказным письмом по почте (тогда копии документов нужно нотариально заверить).