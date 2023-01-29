Тарифы на коммунальные услуги серьёзно подорожали. Какие есть способы платить меньше?

29 января 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Тема ЖКХ стала одной из самых острых этой зимой. С 1 декабря в России внепланово повысили тарифы на коммунальные услуги: некоторые из них увеличились более чем на 9%. Жители Алтайского края уже успели прийти в шок от платёжек, которые получили за декабрь.

Увы, с подорожанием тарифов ничего поделать невозможно. Зато можно другими способами немного уменьшить свои расходы.

О том, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ, читайте в материале amic.ru.

1 Установите счётчики Если так случилось, что у вас до сих пор не стоит счётчик на какой-нибудь вид коммунальных услуг, самое время это исправить. Это в любом случае будет более выгодно. Дело в том, что для людей без приборов учёта в России используется повышающий коэффициент. Это значит, что в квитанцию за месяц вам запишут норматив, умноженный на 1,5. Если же в квартире установлен счётчик, вы заплатите ровно за столько, сколько потребили.

2 Откажитесь от ненужных услуг Этот способ напрямую с ЖКХ не связан, но в любом случае поможет вам сэкономить. Многие россияне платят за услуги, которыми не пользуются. Например, в некоторых домах старого фонда до сих пор платят за радиоточку. Это система оповещения, которую МЧС использует в случае экстренных ситуаций. Но сегодня ведомство активно применяет SMS-оповещения. Так что если вы всё ещё платите за эту услугу, можно от неё отказаться. Значительную часть месячных расходов составляют интернет и телевидение. Проверьте, за что именно и сколько вы платите. Возможно, вы вообще не смотрите телевизор, но при этом продолжаете перечислять деньги за спутниковое ТВ. Некоторые также отказываются и от домофона. Если вы живёте один и не слишком гостеприимны, можно жить и без этой функции. Это лишь некоторые примеры. Проверьте, за что вы платите каждый месяц и подумайте, как часто этим пользуетесь.

3 Выпишите из квартиры тех, кто там не живёт Это способ для тех, у кого дома не установлен счётчик. В этом случае оплату ЖКУ вам будут рассчитывать по нормативам, а зависят они от количества прописанных человек. В этом случае следует выписать тех, кто с вами не живёт (если такие есть), и ежемесячные расходы на "коммуналку" уменьшатся.

4 Тщательно проверяйте квитанции Квитанции следует тщательно проверять перед тем как их оплачивать. Есть (пусть и низкая) вероятность, что управляющая компания может просто ошибиться при расчёте. Увы, могут быть и ситуации, когда такая "оплошность" допущена намеренно. В общем, лучше самим изучить платёжку и понять, всё ли там верно. Кстати, если выяснится, что вам действительно насчитали лишнего, УК должна будет не только всё возместить, но и заплатить штраф – 50% от начисленной суммы. Деньги пойдут в счёт платежа за следующий месяц.