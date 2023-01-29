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Как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ?

Тарифы на коммунальные услуги серьёзно подорожали. Какие есть способы платить меньше?

29 января 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Тема ЖКХ стала одной из самых острых этой зимой. С 1 декабря в России внепланово повысили тарифы на коммунальные услуги: некоторые из них увеличились более чем на 9%. Жители Алтайского края уже успели прийти в шок от платёжек, которые получили за декабрь.

Увы, с подорожанием тарифов ничего поделать невозможно. Зато можно другими способами немного уменьшить свои расходы.

О том, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ, читайте в материале amic.ru.

1
Установите счётчики
Если так случилось, что у вас до сих пор не стоит счётчик на какой-нибудь вид коммунальных услуг, самое время это исправить. Это в любом случае будет более выгодно. Дело в том, что для людей без приборов учёта в России используется повышающий коэффициент. Это значит, что в квитанцию за месяц вам запишут норматив, умноженный на 1,5.
Если же в квартире установлен счётчик, вы заплатите ровно за столько, сколько потребили.
2
Откажитесь от ненужных услуг
Этот способ напрямую с ЖКХ не связан, но в любом случае поможет вам сэкономить. Многие россияне платят за услуги, которыми не пользуются.
Например, в некоторых домах старого фонда до сих пор платят за радиоточку. Это система оповещения, которую МЧС использует в случае экстренных ситуаций. Но сегодня ведомство активно применяет SMS-оповещения. Так что если вы всё ещё платите за эту услугу, можно от неё отказаться.
Значительную часть месячных расходов составляют интернет и телевидение. Проверьте, за что именно и сколько вы платите. Возможно, вы вообще не смотрите телевизор, но при этом продолжаете перечислять деньги за спутниковое ТВ.
Некоторые также отказываются и от домофона. Если вы живёте один и не слишком гостеприимны, можно жить и без этой функции.
Это лишь некоторые примеры. Проверьте, за что вы платите каждый месяц и подумайте, как часто этим пользуетесь.
3
Выпишите из квартиры тех, кто там не живёт
Это способ для тех, у кого дома не установлен счётчик. В этом случае оплату ЖКУ вам будут рассчитывать по нормативам, а зависят они от количества прописанных человек.
В этом случае следует выписать тех, кто с вами не живёт (если такие есть), и ежемесячные расходы на "коммуналку" уменьшатся.
4
Тщательно проверяйте квитанции
Квитанции следует тщательно проверять перед тем как их оплачивать. Есть (пусть и низкая) вероятность, что управляющая компания может просто ошибиться при расчёте. Увы, могут быть и ситуации, когда такая "оплошность" допущена намеренно.
В общем, лучше самим изучить платёжку и понять, всё ли там верно.
Кстати, если выяснится, что вам действительно насчитали лишнего, УК должна будет не только всё возместить, но и заплатить штраф – 50% от начисленной суммы. Деньги пойдут в счёт платежа за следующий месяц.
5
Получайте компенсации и субсидии
Конечно, вышеперечисленные способы могут помочь уменьшить ваши расходы лишь в некоторых случаях. Самый действенный способ для большинства – обратиться за получением компенсации или субсидии.
Например, в Алтайском крае есть сразу три вида льгот, на которые могут рассчитывать жители.
Во-первых, компенсация на оплату услуг ЖКХ положена "льготникам": инвалидам, ветеранам боевых действий, труженикам тыла и другим. Они могут вернуть до 50% своих затрат на ЖКУ. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в управлении соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или на "Госуслугах".
Кроме того, в регионе предусмотрена субсидия на оплату услуг ЖКХ. На неё могут рассчитывать семьи, в которых расходы на "коммуналку" превышают предельно допустимую долю от всех доходов. В среднем жители Алтайского края получают по 2,5 тысячи рублей в месяц в виде субсидии.
О том, кому положена субсидия, как она рассчитывается, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Наконец, местные власти тоже выплачивают жителям компенсацию, если для них тарифы ЖКХ подорожали больше положенной нормы. Например, в Барнауле компенсация положена всем, у кого тариф на ту или иную коммунальную услугу после 1 декабря увеличился более чем на 14,7%. Муниципалитет должен "покрыть" вам разницу между фактической и предельно допустимой суммой.
Подробнее о том, кто может получить все эти льготы на оплату ЖКХ и как это сделать, читайте в нашем материале.
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кому положены компенсации и субсидии на оплату ЖКХ и как их получить?

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НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 7

  • А может просто уменьшить тарифы на ЖКХ.Когда не было частной собственности,т.е.когда не было капитализма в России при СССР, тарифы были очень стабильны.Подтверждаю,т.к. при СССР прожил около 40 лет СОЗНАТЕЛЬНОЙ жизни, сам много лет платил за ЖКХ. И почему в угоду владельцев предприятий,предоставляющих услуги ЖКХ, платим компенсации бедному люду из налогов,которые берутся у этого простого люда .При этом забываем или молчим, что в большинстве стран мира на толстосумов наложены налоги, значительно более, чем на бедняков. (Предложение для редакции: если не публикуете по каким-то причинам комментарии, то сообщать причины.Мы же должны учиться ,что можно писать, что нельзя).
    29 января, Гость   Ответить
  • А зачем в и без того нищем крае нужно было повышать тарифы на целых 15%? Разве это нормально, когда в крае с самыми низкими (даже с учетом бессовестного вранья) зарплатами - самые высокие тарифы? Или это - последний отчаянный хапок перед честно заслуженным пинком под зад?
    29 января, Гость   Ответить
  • Все познается в сравнении. Необходимо регулярно сообщать в СМИ сопоставимые тарифы на коммунальные услуги в регионах РФ и в других странах относительно реального дохода граждан
    29 января, Гость   Ответить
  • Отключить домофон для экономии - замаетесь бегать по судам, выбивая у домофонной компании код доступа для гостей, доставки товаров, скорой помощи и прочих ситуаций. Пример: "Жильцы квартиры № 1, принципиально, не стали устанавливать домофон и в результате 2 года проникали в жилище без ключей и № кода (отключили через неделю когда узнали, что пользуются кодом) затем после инцидента, через полицейские разборки, выдали бесплатно ключи всем прописанным. До сих пор живут в ограниченном доступе в квартиру и гостям покупают ключи". Можно экономить, ущемляя себя и вызывать недовольства соседей и поставщиков услуг. Когда экономить начинает большинство, услуги становятся ущербными, а цены запредельными.
    29 января, Гость   Ответить
  • при СССР прожил около 40 лет СОЗНАТЕЛЬНОЙ жизни,---вам 100 лет?
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, нет, мне 79.Сознательная жизнь началась с 9 лет примерно, когда родители,пока они на работе, просили меня сходить в магазин, передать деньги домуправу за ЖКХ( вы же не знаете, что тогда домуправы были,которые практически все контролировали в доме, в т.ч. плату за проживание.Они разносили жировки,так назывались квитанции.), сходить в колонку за водой, вынести мусор и т.п.Так вот в в 1952 году мне было 9 лет.Уже тогда сознавал и видел, что и сколько стоит.К 1991 году,когда пришел капитализм, я прожил при СССР достаточно сознательно 39 лет.Я и написал "около" 40 лет. А что вас так задели мои слова?
    29 января, Гость   Ответить
  • А что вас так задели мои слова--- ни капельки. просто интересно стало
    30 января, Гость   Ответить
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