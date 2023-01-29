Как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ?
Тарифы на коммунальные услуги серьёзно подорожали. Какие есть способы платить меньше?
29 января 2023, 07:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Тема ЖКХ стала одной из самых острых этой зимой. С 1 декабря в России внепланово повысили тарифы на коммунальные услуги: некоторые из них увеличились более чем на 9%. Жители Алтайского края уже успели прийти в шок от платёжек, которые получили за декабрь.
Увы, с подорожанием тарифов ничего поделать невозможно. Зато можно другими способами немного уменьшить свои расходы.
О том, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ, читайте в материале amic.ru.
1
Установите счётчики
Если так случилось, что у вас до сих пор не стоит счётчик на какой-нибудь вид коммунальных услуг, самое время это исправить. Это в любом случае будет более выгодно. Дело в том, что для людей без приборов учёта в России используется повышающий коэффициент. Это значит, что в квитанцию за месяц вам запишут норматив, умноженный на 1,5.
Если же в квартире установлен счётчик, вы заплатите ровно за столько, сколько потребили.
2
Откажитесь от ненужных услуг
Этот способ напрямую с ЖКХ не связан, но в любом случае поможет вам сэкономить. Многие россияне платят за услуги, которыми не пользуются.
Например, в некоторых домах старого фонда до сих пор платят за радиоточку. Это система оповещения, которую МЧС использует в случае экстренных ситуаций. Но сегодня ведомство активно применяет SMS-оповещения. Так что если вы всё ещё платите за эту услугу, можно от неё отказаться.
Значительную часть месячных расходов составляют интернет и телевидение. Проверьте, за что именно и сколько вы платите. Возможно, вы вообще не смотрите телевизор, но при этом продолжаете перечислять деньги за спутниковое ТВ.
Некоторые также отказываются и от домофона. Если вы живёте один и не слишком гостеприимны, можно жить и без этой функции.
Это лишь некоторые примеры. Проверьте, за что вы платите каждый месяц и подумайте, как часто этим пользуетесь.
3
Выпишите из квартиры тех, кто там не живёт
Это способ для тех, у кого дома не установлен счётчик. В этом случае оплату ЖКУ вам будут рассчитывать по нормативам, а зависят они от количества прописанных человек.
В этом случае следует выписать тех, кто с вами не живёт (если такие есть), и ежемесячные расходы на "коммуналку" уменьшатся.
4
Тщательно проверяйте квитанции
Квитанции следует тщательно проверять перед тем как их оплачивать. Есть (пусть и низкая) вероятность, что управляющая компания может просто ошибиться при расчёте. Увы, могут быть и ситуации, когда такая "оплошность" допущена намеренно.
В общем, лучше самим изучить платёжку и понять, всё ли там верно.
Кстати, если выяснится, что вам действительно насчитали лишнего, УК должна будет не только всё возместить, но и заплатить штраф – 50% от начисленной суммы. Деньги пойдут в счёт платежа за следующий месяц.
5
Получайте компенсации и субсидии
Конечно, вышеперечисленные способы могут помочь уменьшить ваши расходы лишь в некоторых случаях. Самый действенный способ для большинства – обратиться за получением компенсации или субсидии.
Например, в Алтайском крае есть сразу три вида льгот, на которые могут рассчитывать жители.
Во-первых, компенсация на оплату услуг ЖКХ положена "льготникам": инвалидам, ветеранам боевых действий, труженикам тыла и другим. Они могут вернуть до 50% своих затрат на ЖКУ. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в управлении соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или на "Госуслугах".
Кроме того, в регионе предусмотрена субсидия на оплату услуг ЖКХ. На неё могут рассчитывать семьи, в которых расходы на "коммуналку" превышают предельно допустимую долю от всех доходов. В среднем жители Алтайского края получают по 2,5 тысячи рублей в месяц в виде субсидии.
О том, кому положена субсидия, как она рассчитывается, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Наконец, местные власти тоже выплачивают жителям компенсацию, если для них тарифы ЖКХ подорожали больше положенной нормы. Например, в Барнауле компенсация положена всем, у кого тариф на ту или иную коммунальную услугу после 1 декабря увеличился более чем на 14,7%. Муниципалитет должен "покрыть" вам разницу между фактической и предельно допустимой суммой.
Подробнее о том, кто может получить все эти льготы на оплату ЖКХ и как это сделать, читайте в нашем материале.
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