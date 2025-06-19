Как повысить производительность труда? Алтайский край внедряет эффективные бизнес-решения

Эксперты РЦК помогают компаниям улучшать эффективность в рамках федпроекта "Производительность труда"

19 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Выступление на форуме / Фото: КАУ "АЦКР"

Региональный центр компетенций Алтайского края (РЦК) продолжает работу по обучению и консультированию предпринимателей, помогая им внедрять новые подходы для повышения производительности труда. На недавнем форуме предприятий легкой промышленности "Proшить Сибирь" и в рамках программы повышения квалификации "Меры государственной поддержки для предприятий промышленного сектора Алтайского края" руководитель РЦК Александр Вагенлейтер поделился опытом внедрения бережливых технологий.

Основные препятствия

В рамках мероприятий участники узнали о ключевых проблемах, сдерживающих рост производительности на российских предприятиях. К основным барьерам отнесли:

слабую культуру организации производственных процессов;

недостаточный уровень цифровизации;

нехватку квалифицированных кадров;

устаревшее оборудование.

Эти факторы, по мнению экспертов, существенно ограничивают экономическую эффективность российских предприятий и их способность конкурировать на международном рынке.

Федеральный проект как решение проблемы

Александр Вагенлейтер отметил, что российские предприятия в среднем уступают зарубежным аналогам по производительности труда в два-три раза, несмотря на то, что рабочие часы могут быть схожи или даже больше. Это напрямую влияет на объем производства, доходы компаний и налоговые поступления в государственный бюджет.

Для решения этих проблем существует федеральный проект "Производительность труда". На данный момент в нем участвуют 99 компаний Алтайского края, и до конца года планируют привлечь еще несколько предприятий.

"С участниками проекта за период с 2019 по 2024 год нам удалось на пилотных потоках среднее время производственного цикла сократить в 2,1 раза, объем незавершенного производства уменьшить в 2,8 раза, а выработку увеличить в 1,4 раза", – уточнил Александр Вагенлейтер.

Как проект помогает компаниям

Проект "Производительность труда" является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Эксперты помогают предприятиям улучшать бизнес-процессы, внедрять принципы бережливого производства и обучают сотрудников новым навыкам.

Одним из ключевых инструментов обучения является онлайн-платформа "Производительность.рф", где специалисты могут пройти курсы, направленные на улучшение производительности труда и освоение современных технологий.

Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.