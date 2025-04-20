Amic.ru поздравляет всех с самым светлым православным праздником

20 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Пасха / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире. В этот день красят яйца и пекут куличи. В 2025 году ее отмечают 20 апреля. Самое правильное в этот день – пригласить к себе домой родственников и друзей или сходить в гости самому. При встрече с другими людьми нужно сказать "Христос Воскресе!" и ответить на это "Воистину Воскресе!"

Amic.ru собрал несколько способов поздравить с Пасхой в виде коротких сообщений в мессенджере, стихотворений, открыток и картинок.

Поздравления в виде картинок

Поздравления с Пасхой / Изображения сгенерированы FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Поздравления в виде открыток

Поздравления с Пасхой / Открытки: pozdravok.com

Поздравления в виде сообщений

С прекрасным праздником Святой Пасхи! Желаю добра, света и мира! Пусть ваши мысли и действия будут только с хорошим посылом и во благо! Пусть окружают вас только добрые и светлые люди! Пусть дом будет полной чашей, где живут любовь, спокойствие и забота! Здоровья вам и вашим близким!

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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

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Христос воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю в Ваш дом добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надёжные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла Вам теплоту и радость в сердце. Пусть Господь дарует Вам свою любовь и крепкую веру в душе. С праздником!

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Поздравляю с Пасхой! Желаю светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, покоя, процветания. Пусть душа наполнится тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет спокойствие, умиротворение и гармонию!

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Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нем понимание, любовь и забота!

Поздравления в виде стихотворений

С Пасхой Светлой поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб душа всегда была

Света Божьего полна.



Ангел пусть оберегает,

Жизнь, здоровье сохраняет.

Луч пусть светит вам с небес.

С праздником! Христос воскрес!

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Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме - счастье и добро.



Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

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Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.



Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

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Светлой Пасхи и здоровья,

Позитива, доброты,

Чтобы было всё отлично,

Все исполнились мечты!



Радости - превыше неба!

Пусть звучит благая весть,

Пусть земля будет согрета.

С Пасхою! Христос воскрес!

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Светлой Пасхи воскресенье,

Вам желаем настроения,

Сил, здоровья, доброты,

Исполнения мечты!



Божьего благословения,

Позитива и везения,

Теплой, радостной весны,

Я желаю от души!

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Сообщения, стихи и открытки взяты с сайта pozdravok.com.