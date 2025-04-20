Как поздравить с Пасхой? Стихи, сообщения, картинки и открытки
Amic.ru поздравляет всех с самым светлым православным праздником
20 апреля 2025, 07:25, ИА Амител
Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире. В этот день красят яйца и пекут куличи. В 2025 году ее отмечают 20 апреля. Самое правильное в этот день – пригласить к себе домой родственников и друзей или сходить в гости самому. При встрече с другими людьми нужно сказать "Христос Воскресе!" и ответить на это "Воистину Воскресе!"
Amic.ru собрал несколько способов поздравить с Пасхой в виде коротких сообщений в мессенджере, стихотворений, открыток и картинок.
Поздравления в виде картинок
Поздравления в виде открыток
Поздравления в виде сообщений
С прекрасным праздником Святой Пасхи! Желаю добра, света и мира! Пусть ваши мысли и действия будут только с хорошим посылом и во благо! Пусть окружают вас только добрые и светлые люди! Пусть дом будет полной чашей, где живут любовь, спокойствие и забота! Здоровья вам и вашим близким!
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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
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Христос воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю в Ваш дом добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надёжные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла Вам теплоту и радость в сердце. Пусть Господь дарует Вам свою любовь и крепкую веру в душе. С праздником!
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Поздравляю с Пасхой! Желаю светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, покоя, процветания. Пусть душа наполнится тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет спокойствие, умиротворение и гармонию!
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Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нем понимание, любовь и забота!
Поздравления в виде стихотворений
С Пасхой Светлой поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб душа всегда была
Света Божьего полна.
Ангел пусть оберегает,
Жизнь, здоровье сохраняет.
Луч пусть светит вам с небес.
С праздником! Христос воскрес!
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Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме - счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
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Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
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Светлой Пасхи и здоровья,
Позитива, доброты,
Чтобы было всё отлично,
Все исполнились мечты!
Радости - превыше неба!
Пусть звучит благая весть,
Пусть земля будет согрета.
С Пасхою! Христос воскрес!
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Светлой Пасхи воскресенье,
Вам желаем настроения,
Сил, здоровья, доброты,
Исполнения мечты!
Божьего благословения,
Позитива и везения,
Теплой, радостной весны,
Я желаю от души!
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Сообщения, стихи и открытки взяты с сайта pozdravok.com.
08:11:17 20-04-2025
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