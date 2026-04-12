Старейший храм города в этом году отметил 120-летие

12 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

В Барнауле встретили Светлое Христово Воскресение, которое в этом году стало особенным для прихожан старейшего храма города — Никольской церкви. Торжества совпали со знаковым юбилеем: в 2026 году приход отмечает свое 120-летие.

Праздничное ночное богослужение в пасхальную ночь собрало сотни горожан. Храм, заложенный еще в 1904 году как полковая церковь, едва вмещал всех желающих встретить Пасху. В полночь под звон колоколов верующие совершили крестный ход вокруг исторического здания. После чего совершили Пасхальную заутреню и Божественную литургию.