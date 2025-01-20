Самое главное – нельзя воспринимать ее как волшебное средство от всех болезней

20 января 2025, 17:30, ИА Амител

Освящение воды на Крещение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

19 января православные всего мира отметили Крещение Господне. В этот день (а также накануне) прихожане могли набрать в храмах освященной воды, чтобы пользоваться ею весь следующий год. С этой водой, кстати, связано немало мифов и предубеждений. Священникам нередко приходится объяснять верующим, что из этого правда, а что – вымысел.

О том, как правильно хранить святую воду, что с ней можно и нельзя делать, – в материале amic.ru.

1 Сколько святой воды нужно набирать на Крещение? Многие приходят в храмы с огромными емкостями, потому что опасаются, что на весь год освященной воды может не хватить. Но священники уверяют, что это вовсе необязательно. При грамотном подходе и небольшого сосуда может хватить до следующего Крещения, уверен протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии. "Мы пытаемся таким людям объяснить, что это не требуется. Например, можно взять дома чистый графин, сделать на нем наклейку "святая вода" и поставить его в удобном месте. Затем его нужно наполнить обычной питьевой водой, а сверху добавить немного святой. И этой водой уже можно умываться, пить ее, давать детям. Тогда сосуда хватит на весь год, потому что прихожанин подошел к вопросу расчетливо", – рассказывал он на пресс-конференции накануне праздника.

2 Как можно использовать святую воду? По церковному канону, святую воду нужно ежедневно пить натощак, произнося особенную молитву . Но есть и другие способы применения: например, ею можно умыть лицо (как себе, так и детям) или помазать места, которые болят или беспокоят. Сделать это нужно "крест-накрест". Важно: все это нужно делать с благоговением и молитвой. Святая вода может помочь верующему лишь в том случае, если его вера сильна, а помыслы чисты. Молитву нужно читать не "на автомате", а тщательно вдумываться в каждое произнесенное слово. Суть не в самой воде – это лишь символ, через который человек принимает Божью благодать.

3 Что нельзя делать со святой водой? Святую воду нельзя выливать на землю или в раковину. Ее можно выплеснуть лишь в "непопираемое" место, где не ходят люди и животные. Мы можете вылить ее в цветок или под дерево. Еще один вариант – в водоем. Самое главное – святую воду нельзя использовать без благоговения. А еще нельзя уповать на нее как на чудотворное средство от всех болезней. Своих свойств освященная жидкость не меняет, подчеркивает протоиерей Михаил Бень. Вся сила ее эффекта таится в вере, живущей внутри человека. "После освящения вода не меняет своих свойств. Может быть, слышали, какое-то время назад выходил фильм о свойствах воды, который широко транслировали. Там говорили про память воды и прочее. [...] Это совершенно нерелигиозные и неправославные взгляды в отношении воды", – пояснял священник.

4 Как правильно хранить святую воду? Лучше всего хранить воду в стеклянном сосуде. Самое подходящее место – рядом с иконами, в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Если вы не послушали советов священников и набрали большую емкость, ее нужно хранить в темном закрытом месте. Желательно подписать тару, чтобы по ошибке святую воду не вылили или не использовали не по назначению.