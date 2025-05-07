Можно ли в 2025 году мыть машину у себя на даче и есть ли за это штрафы?
Летом многие экономят на услугах автомоек, обходясь ведром и тряпкой
07 мая 2025, 06:20, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Дачный сезон уже начался. Многие, кто едет отдохнуть (а кто-то – и поработать) за город, заодно пользуются возможностью самостоятельно помыть собственный автомобиль. При этом в законодательстве есть ряд норм, которые запрещают мытье машины в определенных местах. Впрочем, в дачном сообществе до сих пор нет единого понимания, можно или нельзя приводить транспорт в порядок на собственном участке.
О том, можно или нельзя мыть машину на даче в 2025 году, – в материале amic.ru.
1
Можно ли мыть машину на дачном участке в 2025 году?
Можно, но со строгим соблюдением правил и экологических норм. Главное, чтобы ваши манипуляции с авто (будь то мытье или ремонт) не загрязняли окружающую среду.
- Так, желательно использовать экологически чистые средства для мойки автомобилей. От агрессивных химикатов лучше отказаться.
- Кроме того, мойку нужно проводить на специальных площадках с водоотводом. Нельзя допускать, чтобы стекающая жидкость попала в общий водоотвод или водоемы.
- Многое также зависит от того, где находится ваш участок. Вблизи водоемов действуют особые правила: в прибрежной зоне мыть машину запрещено положениями Водного кодекса.
Прямого федерального запрета на самостоятельную мойку авто на даче нет. Нарушения в этой сфере регулируются косвенно: часть норм касается целевого использования участка, а часть – загрязнения почвы и водоемов.
Впрочем, в отдельных регионах такие запреты существуют. Так что стоит изучить законодательство субъекта, где находится ваша дача.
2
Какие есть штрафы за мытье машины на дачном участке?
В России действует федеральный закон № 217, который регулирует садоводческую и огородническую деятельность. В нем сказано, что садовые и огородные участки должны использоваться лишь по прямому назначению, а не для обустройства автомоек. Нарушение в этой сфере регулируется ст. 8.8 КоАП РФ, размер штрафа составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей.
Наказание за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения регулируется статьей 6.3 КоАП РФ. Штраф по ней составляет от 100 до 500 рублей.
Еще одна статья – 8.6 КоАП РФ – предполагает штрафы за уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными веществами. За это могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.
Наконец, мытье машины в границах прибрежной защитной полосы водного объекта или водоохранной зоны водного объекта карается штрафом в размере от 3 до 4,5 тысячи рублей (ст. 8.42 КоАП РФ).
3
Я слышал о штрафе в размере 5 тысяч рублей за мытье машины на даче. Это правда?
Частично. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей, о котором часто пишут в Сети, касается Подмосковья. Это одна из региональных норм, которую субъект самостоятельно внедрил на собственной территории. Но, еще раз подчеркиваем, на территории всей страны никакого прямого запрета на мытье машины нет.
4
Выписывают ли штрафы за мытье машины на дачном участке?
Как ранее рассказывал amic.ru юрист Александр Кириллов, на практике россиян крайне редко привлекают к ответственности за нарушения при мытье машины на дачном участке. Вся проблема в том, что доказать нужно не факт мойки авто, а факт загрязнения окружающей среды, что очень трудно.
07:13:51 07-05-2025
Короче можно.
07:32:00 07-05-2025
Спасибо, отцы родные. А сколько я должен любимому государству за то, что вдыхаю кислород, а выдыхаю углекислый газ? Расчитываю на какую-то скидку, все-таки налоги за все остальное плачу регулярно...
07:52:32 07-05-2025
- "Прямого федерального запрета на самостоятельную мойку авто на даче нет."----- Как решит представитель власти - карать или не карать, вот в чем вопрос.
09:05:04 07-05-2025
Я так понимаю, что обустройство автомоек - это коммерческое использование...А мыть ЛИЧНЫЙ транспорт на своей земле никто запретить не может. Я вообще считаю, что у государства последнее время отрос слишком длинный нос, который оно сует куда ни поподя...
09:57:42 07-05-2025
Дюша (09:05:04 07-05-2025) Я так понимаю, что обустройство автомоек - это коммерческое ... личной земли в полном смысле у вас нет и быть не может.
а есть установленные правила пользования ЗУ.
и когда вы моете машину образуются (кто бы мог подумать!) сточные воды с смывом ГСМ вы в баночку собираете и утилизируете самолично?
09:20:05 07-05-2025
неройсети они такие, чувак машину на картинке прям на ходу моет , колесо то крутится бешенно )))
10:04:10 07-05-2025
мимопроходил (09:20:05 07-05-2025) неройсети они такие, чувак машину на картинке прям на ходу м... это спиннеры))
09:32:54 07-05-2025
А если мыть машину голыми девками на даче - это ведь хорошо?
10:05:13 07-05-2025
Гость (09:32:54 07-05-2025) А если мыть машину голыми девками на даче - это ведь хорошо?... для демографии - прекрастно!
10:23:00 07-05-2025
а за загрязнение плодородного слоя газонов города барнаула песком и грязью с дорог предусмотрено наказание?
10:35:02 07-05-2025
гость (10:23:00 07-05-2025) а за загрязнение плодородного слоя газонов города барнаула ... Поддерживаю вопрос, актуально!
10:46:47 07-05-2025
гость (10:23:00 07-05-2025) а за загрязнение плодородного слоя газонов города барнаула ... Какие плоды на газонах ожидаются из его слоя?