Летом многие экономят на услугах автомоек, обходясь ведром и тряпкой

07 мая 2025, 06:20, ИА Амител

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Дачный сезон уже начался. Многие, кто едет отдохнуть (а кто-то – и поработать) за город, заодно пользуются возможностью самостоятельно помыть собственный автомобиль. При этом в законодательстве есть ряд норм, которые запрещают мытье машины в определенных местах. Впрочем, в дачном сообществе до сих пор нет единого понимания, можно или нельзя приводить транспорт в порядок на собственном участке.

О том, можно или нельзя мыть машину на даче в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Можно ли мыть машину на дачном участке в 2025 году? Можно, но со строгим соблюдением правил и экологических норм. Главное, чтобы ваши манипуляции с авто (будь то мытье или ремонт) не загрязняли окружающую среду. Так, желательно использовать экологически чистые средства для мойки автомобилей. От агрессивных химикатов лучше отказаться.

Кроме того, мойку нужно проводить на специальных площадках с водоотводом. Нельзя допускать, чтобы стекающая жидкость попала в общий водоотвод или водоемы.

Многое также зависит от того, где находится ваш участок. Вблизи водоемов действуют особые правила: в прибрежной зоне мыть машину запрещено положениями Водного кодекса. Прямого федерального запрета на самостоятельную мойку авто на даче нет. Нарушения в этой сфере регулируются косвенно: часть норм касается целевого использования участка, а часть – загрязнения почвы и водоемов. Впрочем, в отдельных регионах такие запреты существуют. Так что стоит изучить законодательство субъекта, где находится ваша дача.

2 Какие есть штрафы за мытье машины на дачном участке? В России действует федеральный закон № 217, который регулирует садоводческую и огородническую деятельность. В нем сказано, что садовые и огородные участки должны использоваться лишь по прямому назначению, а не для обустройства автомоек. Нарушение в этой сфере регулируется ст. 8.8 КоАП РФ, размер штрафа составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Наказание за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения регулируется статьей 6.3 КоАП РФ. Штраф по ней составляет от 100 до 500 рублей. Еще одна статья – 8.6 КоАП РФ – предполагает штрафы за уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными веществами. За это могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Наконец, мытье машины в границах прибрежной защитной полосы водного объекта или водоохранной зоны водного объекта карается штрафом в размере от 3 до 4,5 тысячи рублей (ст. 8.42 КоАП РФ).

3 Я слышал о штрафе в размере 5 тысяч рублей за мытье машины на даче. Это правда? Частично. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей, о котором часто пишут в Сети, касается Подмосковья. Это одна из региональных норм, которую субъект самостоятельно внедрил на собственной территории. Но, еще раз подчеркиваем, на территории всей страны никакого прямого запрета на мытье машины нет.