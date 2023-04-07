Как правильно принимать витамин D и чем опасен его дефицит и переизбыток?

Врач рассказала, зачем нужен витамин D, как подобрать дозировку и в каких случаях нужно сдавать анализ

07 апреля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Витамин D во время пандемии коронавируса стал относиться к числу самых популярных. Сегодня он есть в аптечке практически у каждого жителя Алтайского края. Но мало кто задумывается, что его нехватка или переизбыток могут нанести серьёзный вред организму. О том, как правильно принимать витамин D и стоит ли от него отказываться летом, amic.ru в День всемирного здоровья рассказала терапевт Алтайского диагностического центра Евгения Ларионова.

В какой дозировке нужно принимать витамин D и делать ли перерыв летом?

Витамин D играет важную роль для иммунитета, вовлечён в процессы синтеза инсулина, серотонина, половых гормонов, препятствует развитию рака, а ещё без него в организме не будут усваиваться кальций и фосфор. Известно, что в организм он может поступать при попадании на кожу солнечных лучей, но его норму естественным путём восполнить невозможно, говорит Евгения Ларионова. Тем более что летом люди наносят на открытые участки тела косметические средства с SPF-фактором, а на глаза надевают солнцезащитные очки. При таком сценарии никакой витамин D в организм не просочится – у него нет шансов.

Большинство жителей Алтайского края испытывают нехватку витамина D в организме. А у пациентов с сахарными диабетом, ожирением, сердечной недостаточностью и заболеваниями желудочно-кишечного тракта риск его дефицита повышенный.

"В нашем умеренно-континентальном климате витамин D можно принимать на постоянной основе, даже летом. Для взрослых ежедневная профилактическая доза составляет 2000 МЕ. Однако если витамина D уже не хватает, такая дозировка ситуацию не исправит", – отмечает Евгения Ларионова.

Если человек испытывают сонливость, повышенную усталость, потливость, депрессию, мышечную слабость, ногти и волосы становятся ломкими, а кожа – бледной и сухой, это может говорить о нехватке витамина D. Однако ставить себе диагноз самостоятельно и назначать усиленную дозу солнечного витамина не стоит – лучше сдать анализ и узнать уровень содержания в сыворотке крови, рекомендует эксперт. В клиниках Барнаула его средняя стоимость начинается от тысячи рублей.

"Может быть недостаточность, дефицит или выраженный дефицит D. В этих случаях нужна лечебная дозировка, а её может назначить только врач. При этом лечебные дозы витамина D нельзя принимать бесконтрольно. Спустя несколько месяцев потребуется сдать повторный анализ, чтобы понять динамику. Есть случаи, когда витамин не усваивается, тогда требуется поменять дозировку или препарат", – объясняет терапевт.

Длительный бесконтрольный приём препарата большой дозировки – 10 000 МЕ и более – может быть опасен. В этом случае есть риск переизбытка витамина D в крови – гиперавитаминоз. Для него могут быть характерны: потливость, тремор, учащённое сердцебиение, тревожность, нарушение сна, говорит эксперт. Кроме того, может развиться гиперкальциемия – состояние, при котором в крови накапливается слишком много кальция, вследствие чего он откладывается в мягких тканях, почках и на стенках кровеносных сосудов. В результате могут образоваться камни в почках.

Можно ли восполнить дефицит витамина D, принимая комплекс поливитаминов?

Эксперт отмечает, что на рынке сейчас представлены преимущественно биологически активные добавки (БАД). А восполнять дефицит витамина D необходимо лекарственными препаратами. Их у нас, кстати, не так много. Прежде чем купить его в аптеке, уточните, что именно вам предлагают. И лучше всего выбирать его в монопрепарате – без добавления других витаминов.

"Есть люди, которые предпочитают весной пропивать комплекс поливитаминов. Такие препараты закрывают суточную потребность в витаминах и этого вполне достаточно. Но витамина D там содержится слишком мало. Поэтому приём витамина D в монопрепарате лучше продолжить", – говорит Евгения Ларионова.

Кроме того, при выборе комплекса витаминов нужно учитывать не только дозировку, но и сочетание между собой определённых элементов. Есть витамины, которые угнетают действие одних и усиливают другие. Например, витамин D не очень хорошо усваивается в присутствии витамина А и Е, а витамин К не совместим с витамином D и Е. Ca или Mg не стоит сочетать с F, а витамин А и E – с витаминами В2, В12, К, D.

"Я отдаю предпочтение шипучим витаминам, они лучше усваиваются и меньше наносят вреда для желудка. В комплексе поливитаминов не должна быть вся таблица Менделеева и полный список витаминов. Чаще всего такие смеси не усваиваются", – говорит эксперт.