Названы самые полезные продукты для иммунитета

Среди них – болгарский перец, апельсины, имбирь, грибы и куркума

15 января 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил самые полезные продукты для иммунитета. Его слова приводит "Газета.ру".

Эксперт посоветовал употреблять продукты, богатые витамином C: болгарский перец, апельсины, лимоны, ацеролу, гуаву, черную смородину, киви, грейпфруты, клубнику, брокколи, кейл, брюссельскую капусту. При этом Кутушов подчеркнул, что этот витамин переоценён в качестве иммунобустера, но зато ослабляет чрезмерно сильную реакцию иммунитета на любую инфекцию и сокращает продолжительность простуды.

Также специалист посоветовал есть имбирь и грибы, которые наделены сильными противовоспалительными свойствами, и чеснок, способный угнетать жизнедеятельность ряда патогенных микроорганизмов. Помимо этого, полезна для иммунитета и куркума – этот продукт блокирует воспалительный цитокин TNF-a1, что способствует росту полезных штаммов бактерий, подавляет аутоиммунные заболевания и уменьшает хронические воспаления.