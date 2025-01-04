Как правильно ухаживать за электрокарами? Несколько полезных советов
В "Авито" рассказали, что нужно делать, чтобы электрокар прослужил долго и реже ломался
04 января 2025, 06:30, ИА Амител
Электромобили в России на российском рынке приобретают все большую популярность. По данным "Авито Авто", весной 2024 года число объявлений с предложениями о продаже новых электрокаров в России по сравнению с прошлым годом выросло на 107,3%, а спрос – на 137,5%. Однако, как и всем авто, электрокару нужен постоянный уход и обслуживание. Как правильно заботиться об электромобиле, рассказал руководитель направления "Новые автомобили" в "Авито" Никита Ивахненко.
Следите за герметичностью батареи
Аккумуляторные батареи электромобилей, как правило, находятся под полом транспортного средства. Герметичный корпус здесь крайне важен: зимой он спасает от обледенения элементы питания и предотвращает воздействие дорожных реагентов. Летом он защищает от воды, когда авто проезжает через глубокие лужи. Водителю нужно время от времени проверять целостность и отсутствие повреждений защиты корпуса батареи.
Обеспечьте оптимальные условия хранения электромобиля
Лучше всего хранить электромобиль в закрытом гараже с температурой, которую можно контролировать. Это защитит аккумуляторную батарею от сильного нагрева в жару и от переохлаждения в минусовые температуры. Если такой возможности нет, специалист рекомендует парковать электромобиль в тенистых местах в жару и на подземных паркингах в холод. Нужно следить, чтобы температура в месте стоянки машины была от -15°C до +30°C, и не оставлять авто больше чем на сутки при температуре ниже или выше этих значений.
Обновите программное обеспечение
Сейчас в электромобилях становится все больше интеллектуальных систем, которые зависят от актуальной версии программного обеспечения. Производители часто выпускают обновления ПО, улучшающие работу различных систем авто. У отдельных моделей электрокаров обновление происходит автоматически через встроенную SIM-карту. В случае с другими необходимо ходить в сервисные центры. Спросите у дилера или посмотрите в инструкции, как именно обновляется ПО на автомобиле, и старайтесь обновлять системы.
Проходите техобслуживание
Все электромобили имеют свой регламент технического обслуживания, он указан в инструкции и документации от производителя. Раз в полгода или год либо после определенного пробега нужно проходить техобслуживание, потому что своевременное ТО поможет избежать серьезных поломок.
Самостоятельно осматривайте авто раз в месяц
Если вы регулярно обслуживаете свой электрокар у специалистов, все равно раз в месяц осматривайте его, проверяйте уровень охлаждающей и тормозной жидкостей, давление в шинах и работу стеклоомывателя. Если есть какие-то проблемы – лучше немедленно обратиться в автосервис.
Однако без специальных знаний и навыков не нужно пытаться самому что-то починить. Это может даже навредить здоровью. Для любого ремонта лучше обратиться к профессионалам.
Контролируйте состояние покрышек
Средняя масса электромобиля превышает среднюю массу машины с ДВС, также электрокар способен быть куда более динамичным, из-за этого покрышки могут быстро портиться. Ездить при изношенной резине нельзя, это может привести к полной потере контроля над электромобилем. Поэтому лучше постоянно проверять состояние резины и менять ее по надобности.
Как продлить жизнь батареи электромобиля?
Аккумулятор – одна из главных частей электрокара. Продлить срок его службы можно, соблюдая следующие рекомендации:
- Лучше выбирать спокойный стиль вождения, без резких стартов и торможений. Это снизит нагрузку на батарею.
- Лучше поддерживать заряд батареи в районе 20-80%, не разряжать ее полностью и избегать частой зарядки до 100%.
- Рекомендуется заряжать авто в обычном режиме, а не на скоростных станциях. Быстрая зарядка вредит элементам питания.
- Лучше использовать исключительно качественные зарядные устройства мощностью от 3,3 кВт с правильным заземлением.
- Постоянно нужно проверять давление в шинах. Чем оно ниже, тем больше энергии потребляет электродвигатель.
- Лучше эксплуатировать электрокар в экономичном режиме и выключать лишние потребители вроде обогрева в случае ненадобности.
Если ухаживать за аккумулятором правильно, то батарея подавляющей части современных электромобилей способна прослужить более 10-15 лет.
По словам Никиты Ивахненко, как и любой другой автомобиль, электрокар требует бережного отношения к себе. И если соблюдать рекомендации по уходу и обслуживанию, то прослужит он долго. Также это поможет сэкономить деньги и нервы.
07:21:29 04-01-2025
Деградация батареи 6-10% в год... Естественная деградация...
08:33:12 04-01-2025
Рассказывают, что на западе первые покупатели электромобилей, которые приобрели их несколько лет назад, столкнулись с проблемой замены аккумулятора. Батарея выходит из строя, замена стоит примерно как пол-автомобиля.
20:34:53 04-01-2025
Гость (08:33:12 04-01-2025) Рассказывают, что на западе первые покупатели электромобилей... батарея и есть основная стоимость авто. всегда так было.
11:14:04 04-01-2025
А сколько в Барнауле электрокаров?
11:36:57 04-01-2025
Если ухаживать за аккумулятором правильно, то батарея подавляющей части современных электромобилей способна прослужить более 10-15 лет.///////// Теоретически способна, но по факту лет 5.
13:09:07 04-01-2025
Не для Сибири.
20:24:33 04-01-2025
Musik (13:09:07 04-01-2025) Не для Сибири. ... почитайте отзывы на драйве , к примеру есть там икспенд электричка прошла 130к батарея по независимому тесту показала деградюацию 7 %. ну тем кто планирует ездить до ляма и внуку отдать в "подарок " ненужное ведро с болтами то тогда не подойдет.