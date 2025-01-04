В "Авито" рассказали, что нужно делать, чтобы электрокар прослужил долго и реже ломался

04 января 2025, 06:30, ИА Амител

Электрокар/ Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Электромобили в России на российском рынке приобретают все большую популярность. По данным "Авито Авто", весной 2024 года число объявлений с предложениями о продаже новых электрокаров в России по сравнению с прошлым годом выросло на 107,3%, а спрос – на 137,5%. Однако, как и всем авто, электрокару нужен постоянный уход и обслуживание. Как правильно заботиться об электромобиле, рассказал руководитель направления "Новые автомобили" в "Авито" Никита Ивахненко.

Следите за герметичностью батареи

Аккумуляторные батареи электромобилей, как правило, находятся под полом транспортного средства. Герметичный корпус здесь крайне важен: зимой он спасает от обледенения элементы питания и предотвращает воздействие дорожных реагентов. Летом он защищает от воды, когда авто проезжает через глубокие лужи. Водителю нужно время от времени проверять целостность и отсутствие повреждений защиты корпуса батареи.

Обеспечьте оптимальные условия хранения электромобиля

Лучше всего хранить электромобиль в закрытом гараже с температурой, которую можно контролировать. Это защитит аккумуляторную батарею от сильного нагрева в жару и от переохлаждения в минусовые температуры. Если такой возможности нет, специалист рекомендует парковать электромобиль в тенистых местах в жару и на подземных паркингах в холод. Нужно следить, чтобы температура в месте стоянки машины была от -15°C до +30°C, и не оставлять авто больше чем на сутки при температуре ниже или выше этих значений.

Обновите программное обеспечение

Сейчас в электромобилях становится все больше интеллектуальных систем, которые зависят от актуальной версии программного обеспечения. Производители часто выпускают обновления ПО, улучшающие работу различных систем авто. У отдельных моделей электрокаров обновление происходит автоматически через встроенную SIM-карту. В случае с другими необходимо ходить в сервисные центры. Спросите у дилера или посмотрите в инструкции, как именно обновляется ПО на автомобиле, и старайтесь обновлять системы.

Проходите техобслуживание

Все электромобили имеют свой регламент технического обслуживания, он указан в инструкции и документации от производителя. Раз в полгода или год либо после определенного пробега нужно проходить техобслуживание, потому что своевременное ТО поможет избежать серьезных поломок.

Самостоятельно осматривайте авто раз в месяц

Если вы регулярно обслуживаете свой электрокар у специалистов, все равно раз в месяц осматривайте его, проверяйте уровень охлаждающей и тормозной жидкостей, давление в шинах и работу стеклоомывателя. Если есть какие-то проблемы – лучше немедленно обратиться в автосервис.

Однако без специальных знаний и навыков не нужно пытаться самому что-то починить. Это может даже навредить здоровью. Для любого ремонта лучше обратиться к профессионалам.

Контролируйте состояние покрышек

Средняя масса электромобиля превышает среднюю массу машины с ДВС, также электрокар способен быть куда более динамичным, из-за этого покрышки могут быстро портиться. Ездить при изношенной резине нельзя, это может привести к полной потере контроля над электромобилем. Поэтому лучше постоянно проверять состояние резины и менять ее по надобности.

Как продлить жизнь батареи электромобиля?

Аккумулятор – одна из главных частей электрокара. Продлить срок его службы можно, соблюдая следующие рекомендации:

Лучше выбирать спокойный стиль вождения, без резких стартов и торможений. Это снизит нагрузку на батарею. Лучше поддерживать заряд батареи в районе 20-80%, не разряжать ее полностью и избегать частой зарядки до 100%. Рекомендуется заряжать авто в обычном режиме, а не на скоростных станциях. Быстрая зарядка вредит элементам питания. Лучше использовать исключительно качественные зарядные устройства мощностью от 3,3 кВт с правильным заземлением. Постоянно нужно проверять давление в шинах. Чем оно ниже, тем больше энергии потребляет электродвигатель. Лучше эксплуатировать электрокар в экономичном режиме и выключать лишние потребители вроде обогрева в случае ненадобности.

Если ухаживать за аккумулятором правильно, то батарея подавляющей части современных электромобилей способна прослужить более 10-15 лет.

По словам Никиты Ивахненко, как и любой другой автомобиль, электрокар требует бережного отношения к себе. И если соблюдать рекомендации по уходу и обслуживанию, то прослужит он долго. Также это поможет сэкономить деньги и нервы.