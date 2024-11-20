Специалист назвал проблемные авто для зимы

Среди моделей есть как китайские, так и европейские

20 ноября 2024, 16:50, ИА Амител

Авто зимой / Фото: pxhere.com/ru/photo/1411040

К проблемным для зимы авто можно отнести китайские и европейские марки, сообщил основатель RusTransChina Александр Стрельников. Модели, которые являются неудачным выбором для холодов, он назвал в беседе с "Лентой.ру".

Часто сталкиваются с "зимними проблемами" Geely, Chery и Haval, предупредил автоэксперт. Владельцы жалуются на плохую работу печки и долгий прогрев салона, а также на залипающие ручки дверей у Geely Monjaro. Мультимедийные системы и приборные панели могут давать сбои, особенно у Haval. Слабые аккумуляторы часто не выдерживают морозов, что приводит к отказам в запуске двигателя.

Nissan Pathfinder имеет сложности с трансмиссией в холодную погоду и коррозией кузова, что становится проблемой из-за зимних реагентов. Peugeot 408 и Citroen C4 также могут давать сбои в работе электроники и трансмиссии, особенно при низких температурах. Renault Fluence страдает недостаточной мощностью отопителя и плохой герметизацией из-за потери эластичности уплотнителей на морозе.